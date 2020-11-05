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Новости Экономика
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акциз (134) налоги (942) сигареты (422) табак

Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины

Логичным шагом власти после введения различных акцизных марок для традиционных сигарет и ТИЭН (табакосодержащие изделия для электрического нагрева), будет ввести разное налогообложение и регулирование для этих продуктов.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

По его словам, нет экономического смысла в запланированном повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза, приравнивая их к традиционным сигаретам.

"И Минэкономики, и Институт экономики и прогнозирования НАН и НИИ при Государственном университете фискальной политки - все, пусть и с несколько разными цифрами, но говорят то же самое: одномоментное повышение акциза в 4,2 раза - путь "в никуда". Проверено современной историей Украины. Если повышать налоги - то постепенно", - убежден эксперт.

По мнению Яворского, такое стремительное повышение приведет к неизбежному уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды.
"Институт экономики и прогнозирования НАН в своем исследовании посчитал: вариант постепенного (на 35% в год) повышения акциза выгоден для госбюджета на 18,7 млрд грн, чем одномоментное резкое повышение", - добавляет специалист.

Яворский приводит пример стран Евросоюза, где акцизы на ТИЭН в 2-4 ниже, чем на традиционные сигареты, и  "ни о каком выравнивании, тем более такими резкими повышениями акциза, там речь не шла и не идет на сегодняшний день".

Также читайте: Национальный оператор на рынке табачных изделий усилит монополию "Тэдис Украина", - анализ

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Топ комментарии
+5
Мне любопытно, а что нам до Европы? У нас такой же уровень жизни граждан как в Европе? Налоги ведь с граждан берутся. Ну да похрен. Повышайте. Лучше всего одномоментно и в 10 раз. Будем кантрабас курить. Своя Коза Ностра мгновенно образуется. О, еще так же на алкоголь акцизы повысьте, умники. Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - эксперт Яворский - Цензор.НЕТ 9778
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05.11.2020 12:53
+4
Почему. Бросят сразу курить легальные и начнут курить кантрабас. Почему нет. Легко.
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05.11.2020 12:56
+2
Так а кто ж спорит то. Естественно нет. Контрабанда стой! Раз, два. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 6104
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05.11.2020 13:06
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Мне любопытно, а что нам до Европы? У нас такой же уровень жизни граждан как в Европе? Налоги ведь с граждан берутся. Ну да похрен. Повышайте. Лучше всего одномоментно и в 10 раз. Будем кантрабас курить. Своя Коза Ностра мгновенно образуется. О, еще так же на алкоголь акцизы повысьте, умники. Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - эксперт Яворский - Цензор.НЕТ 9778
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05.11.2020 12:53 Ответить
З бухлом один поц вже боровся. Яким був результат всім відомо.
Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 3373
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05.11.2020 12:56 Ответить
Дык там и Америка справиться не могла. Кста, благодаря сухому закону в америке был и свой, если можно так сказать, положительный аспект. Ведь именно Коза Ностра стояла у истоков независимых профсоюзов в Америке. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 1457 Это т.с. был один из видов ее деятельности.
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05.11.2020 13:00 Ответить
Зелень хоче все і відразу. Недоумки все роблять через сраку.
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05.11.2020 12:53 Ответить
Как нет?
Все сразу курить не бросят!
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05.11.2020 12:54 Ответить
Почему. Бросят сразу курить легальные и начнут курить кантрабас. Почему нет. Легко.
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05.11.2020 12:56 Ответить
Нет у нас контрабанды! Поменяли таможенников, установили кассовые аппараты ...
(с) власть
Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 2488
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05.11.2020 13:01 Ответить
Так а кто ж спорит то. Естественно нет. Контрабанда стой! Раз, два. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 6104
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05.11.2020 13:06 Ответить
Пускай повышают акциз на сигареты в 10... в 100 раз.
Все будут курить более дешёвые контрабандные сигареты.
А поступления в бюджет от сигарет упадут до 0.
Кому это выгодно?
Только дибилам у власти, иначе их никак не назовёшь.
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05.11.2020 12:55 Ответить
Так пока они при власти, раз платят, чтобы прищемили конкурента, то повод подзаработать.
Как там Третьякова, ещё счётчик на манду не придумала? За каждое туда-сюда по гривне, неутомимая ненавистница Украинского народа.
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05.11.2020 12:56 Ответить
Легализовать коноплю и раздавать по ценам ниже табака, в школах, а когда окончательно присядут на это, поднять цену на 1000%. Тем более что, производить её будут те кто и лоббирует продвижение этого зелья зелёного.
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05.11.2020 13:01 Ответить
О, зеленая блевотина и для курильщиков "подарок" готовит! Правильно, наголосовали, теперь жрите "покращення" - ФОПы, бляхеры,курильщики, учителя, врачи и остальной нарид, что получил новый тариф на газ больше 10 грн за куб Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 9857
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05.11.2020 13:03 Ответить
Чому газ не дешевий? Це питання,до ярих прихильників зелених.
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05.11.2020 13:10 Ответить
на картинке вообще вейп. и кстати акцизы на жидкости для вейпов сделали даже... тут барабанная дробь на БЕЗНИКОТИНОВЫЕ заправки. То есть смесь пропилен гликоля и глицерина теперь подакцизный товар. Правда прикольно?
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05.11.2020 13:21 Ответить
Ну они де-билы!
Акциз нужно вводить на хлеб, сахар и соль! Постепенно довести до 200%.
Это будет наполнение бюджета. А так, баловство одно.
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05.11.2020 14:33 Ответить
В нас тютюн а не табак.
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05.11.2020 21:22 Ответить
 
 