ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента хотят заблокировать работу Конституционного Суда, чтобы без проблем принять так называемый "План совместных шагов" для ТКГ.
Об этом написал в фейсбуке экс-нардеп и нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что согласно плану Леонида Кравчука, "не позднее 31 марта 2021 на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины".
"Вследствие этих выборов оккупационная администрация завоеванных районов будет признана Украиной легитимным "местным самоуправлением". Для этого команде Ермака предстоит принять закон, то есть большинством в 226 нардепов, которое, в теории, можно собрать из "какаяразница" крыла СН, ОПЗЖ, олигархических группх и внефракционных. И только КСУ может не признать соответствие этого закона Конституции. Но если парализовать работу Конституционного суда законом о кворуме, то в государстве не останется никого, кто сможет законно остановить "план Кравчука"", - считает Луценко.
Напомним, сегодня стало известно о подготовленном Украиной "Плане совместных шагов" для ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
А со стороны похоже, что коррумпированные ещё папередниковые судьи кс сами себя уничтожают, принимая странные решения по заказу 50 депутатов-реваншистов, чтоб сокрыть свои тайные доходы, маєтки в Крыму и "подброшенные" российские паспорта.
И наконец,что те,кто бьіл назначен при Порохе голосовали ПРОТИВ!
среди голосовавших за есть и ставленники потужного.
захочешь - нагуглишь.
От ВРУ 2014 - 2 из 3 против. Остальньіе напомнить чьи ставленники,как не потужного шапкокрада?
И кто председателя поставил и за какие заслуги в 2019 напомнить?
Нна, и потужного сивочолого не отбеливай. и сам себе напомни кто кого за какие заслуги.
Зе молодец, всё верно делает.
2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой.
на вот прочти ещё раз всё сам себе о себе: "Тьі хоть сам прочитал,что мне сбросил?!!1. Я по памяти ошибся. Не 2 из 4,а 3.2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой."
Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!
на вот, прочти своё сам себе лишь о себе ещё десять раз " Чисто расейский аргУмент! "Сам дурак!" IQ как у планктона! Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!"
Відновив. Подивіться самі в нього.
Зеленский не успокоится, пока не выполнит своё обещание перед пуйлом и не уничтожит Украину
Но взваливание вины за это только на Ермака и Ко похоже на отмазывание преЗедента.
Он же не лох и не дурачок какой-то?
Такие заявления выставляют его именно таким.
Судьи плохие, Зелька хороший, он халяву обещал...
Ставки в игре весьма высоки, методы матроса Железняка тут не канают...
Враховуючи те, що ОП з КС спільно розробляли сумновідоме рішення, то все робилося свідомо, бубочка про це знав, а от суддів (і країну), схоже, розвели як котят.
Бо заважали ім грабувати Украіну як зараз грабують зелені слуги.