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ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко

В Офисе Президента хотят заблокировать работу Конституционного Суда, чтобы без проблем принять так называемый "План совместных шагов" для ТКГ.

Об этом написал в фейсбуке экс-нардеп и нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что согласно плану Леонида Кравчука, "не позднее 31 марта 2021 на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины".

"Вследствие этих выборов оккупационная администрация завоеванных районов будет признана Украиной легитимным "местным самоуправлением". Для этого команде Ермака предстоит принять закон, то есть большинством в 226 нардепов, которое, в теории, можно собрать из "какаяразница" крыла СН, ОПЗЖ, олигархических группх и внефракционных. И только КСУ может не признать соответствие этого закона Конституции. Но если парализовать работу Конституционного суда законом о кворуме, то в государстве не останется никого, кто сможет законно остановить "план Кравчука"", - считает Луценко.

Читайте также: Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко

Напомним, сегодня стало известно о подготовленном Украиной "Плане совместных шагов" для ТКГ.

ОП уничтожает КС, чтобы план Кравчука по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко 01

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Топ комментарии
+12
План по Донбассу этой власти, другими словами, план уничтожения Украины, в угоду пуйлу...
Зеленский не успокоится, пока не выполнит своё обещание перед пуйлом и не уничтожит Украину
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05.11.2020 13:02
+8
ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 2482
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05.11.2020 13:00
+8
Во как.
А со стороны похоже, что коррумпированные ещё папередниковые судьи кс сами себя уничтожают, принимая странные решения по заказу 50 депутатов-реваншистов, чтоб сокрыть свои тайные доходы, маєтки в Крыму и "подброшенные" российские паспорта.
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05.11.2020 13:01
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ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 2482
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05.11.2020 13:00 Ответить
Если признают ОРДЛО и дадут им статус и автономию, то у трансегдеров, ниГГеров, транссексуалов, гомосеков и другой сволочи в рядах прибавится еще одно секс меньшинство, которое нельзя будет обижать - домбасня ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 7868
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05.11.2020 13:04 Ответить
а каким боком КСУ... тут если такое првоернут с Димбассом только УЛИЦА И КРОВАВЫЙ РАССТРЕЛ ПРЕДАТЕЛЕЙ СПОСОБЕН БУДЕТ сотановить ублюдков зеленских...
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05.11.2020 13:16 Ответить
в конце текста, написано "Арахамия отметила..." ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 7498
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05.11.2020 13:04 Ответить
Во как.
А со стороны похоже, что коррумпированные ещё папередниковые судьи кс сами себя уничтожают, принимая странные решения по заказу 50 депутатов-реваншистов, чтоб сокрыть свои тайные доходы, маєтки в Крыму и "подброшенные" российские паспорта.
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05.11.2020 13:01 Ответить
Это было бы чересчур примитивно...
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05.11.2020 13:11 Ответить
примитивная жадность и стах за свой зад - визитная карточка укр политики.
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05.11.2020 13:23 Ответить
(Ничуть не отбеляя судей), Но... Чего им вдруг так прижучило, не подскажешь?
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05.11.2020 13:39 Ответить
да, действительно, чего 47-ми депутатам и судьям вдруг так прижучило, не подскажешь?
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05.11.2020 16:13 Ответить
Вспомни, откуда депутаты и подумай...
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05.11.2020 17:13 Ответить
не я , а ты вспомни, откуда депутаты и подумай...
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05.11.2020 17:52 Ответить
😁Поговори с зеркалом, думать не обязательно...
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05.11.2020 18:10 Ответить
Маєток в Криму він купив давно і ніхто йому не згадував, тому не все так просто
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05.11.2020 13:18 Ответить
всё очень и максимально просто. Не бином Ньютона.
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05.11.2020 13:24 Ответить
а в декларацию почему не внес?
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05.11.2020 14:28 Ответить
А сторна не помнит,что большинство судей КС работают еще с попередника янекапредседатель назначен зе?
И наконец,что те,кто бьіл назначен при Порохе голосовали ПРОТИВ!
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05.11.2020 14:06 Ответить
их назначают на 9 лет, так, что их назначали при яныке, пете и зе.
среди голосовавших за есть и ставленники потужного.
захочешь - нагуглишь.
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05.11.2020 16:20 Ответить
Вот и нагугли! 2 от Президента Порошенко - против.
От ВРУ 2014 - 2 из 3 против. Остальньіе напомнить чьи ставленники,как не потужного шапкокрада?
И кто председателя поставил и за какие заслуги в 2019 напомнить?
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05.11.2020 16:51 Ответить
https://zn.ua/UKRAINE/tspk-podal-spisok-sudej-kotorye-proholosovali-protiv-antikorruptsionnoj-reformy.html

Нна, и потужного сивочолого не отбеливай. и сам себе напомни кто кого за какие заслуги.
Зе молодец, всё верно делает.
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05.11.2020 17:49 Ответить
Тьі хоть сам прочитал,что мне сбросил?!!1. Я по памяти ошибся. Не 2 из 4,а 3.
2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой.
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05.11.2020 22:35 Ответить
хорошо ты само себе о себе и о своём кумире-пироэнике наисало.
на вот прочти ещё раз всё сам себе о себе: "Тьі хоть сам прочитал,что мне сбросил?!!1. Я по памяти ошибся. Не 2 из 4,а 3.2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой."
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10.11.2020 09:42 Ответить
Чисто расейский аргУмент! "Сам дурак!" IQ как у планктона!
Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!
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10.11.2020 10:02 Ответить
браво, ты мастер писать самовнушения для повышения настроения.
на вот, прочти своё сам себе лишь о себе ещё десять раз " Чисто расейский аргУмент! "Сам дурак!" IQ как у планктона! Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!"
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10.11.2020 10:14 Ответить
3 із 4-х проти, від Пороха.
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09.11.2020 07:21 Ответить
Першу писав по пам'яті. Трохи схибив. Добре,що тупий не дивлячісь посиланя дав!
Відновив. Подивіться самі в нього.
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09.11.2020 09:25 Ответить
Тільки дурний може повірити, що кс прийняв таке вражаюче рішення без відома президента.
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09.11.2020 07:14 Ответить
Тим більш,що голова - 100% його людина. Та ще й з зв'язками на орділо!
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09.11.2020 09:27 Ответить
Тільки дурний може повірити, що кс прийняв таке вражаюче рішення З відома президента.
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10.11.2020 09:40 Ответить
План по Донбассу этой власти, другими словами, план уничтожения Украины, в угоду пуйлу...
Зеленский не успокоится, пока не выполнит своё обещание перед пуйлом и не уничтожит Украину
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05.11.2020 13:02 Ответить
Оно-то так.
Но взваливание вины за это только на Ермака и Ко похоже на отмазывание преЗедента.
Он же не лох и не дурачок какой-то?
Такие заявления выставляют его именно таким.
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05.11.2020 13:05 Ответить
Не може ж "луценко" бути проти того, кого сам привів до президентського крісла. Він, "луценко", продовжує їсти своє, вибачте лайно.
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05.11.2020 13:45 Ответить
ЗЕРМАК и ОПа неразделимьі!
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05.11.2020 14:38 Ответить
То нехай каже вголос, пише прізвище Зеленського, а то схожий на самого Зелю з його "іншою стороною" замість "окупант росія".
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05.11.2020 14:41 Ответить
Зебилам просто так мозги не запудришь...
Судьи плохие, Зелька хороший, он халяву обещал...
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05.11.2020 13:09 Ответить
Ты простой, как дверь...😁
Ставки в игре весьма высоки, методы матроса Железняка тут не канают...
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05.11.2020 13:33 Ответить
Они приблизительно как ты: что-то изобразить, но и про себя не забыть...
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05.11.2020 14:27 Ответить
У тебя в пивной других и не будет...
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05.11.2020 15:21 Ответить
У расеян путинят всегда так - либо все хорошие либо все плохие.
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05.11.2020 14:41 Ответить
не понимаю, как решение суда отбелить воров, коррупционеров, связано с кравчуком? сравнил хер с пальцем.. Не отменили бы закон о наказании воров, ничего бы и не было..
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05.11.2020 13:26 Ответить
Він вказав чим загрожує відсутність КС. Якщо це теорія то вона дуже крута і українцям потрібно задуматись. А якщо правда, а ми знаємо що при владі малороси, то потрібно готувати вірьовку, щоб до ростова ніхто не втік.
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05.11.2020 13:51 Ответить
Оно то да НО!! суд кс который отменой скандального закона встал на сторону того же олигархата и тех же депутатов коррупционеров , так же может и не отменить дейсвтия кравчука, как и защитил ворье! Получается что решение судей кс это чисто "финансовый " вопрос для судей! Верно?
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05.11.2020 13:59 Ответить
Чому фінансовий, впевнений що у суддів з фінансами проблем немає, питання лише в свободі, посадять їх чи ні, і втікати крім Росії їм нема куди. Автор повідомлення не говорить що з кс нічого не потрібно робити, він вказує лише версію що буде і хто в цьому зацікавлений якщо паралізувати КС.
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05.11.2020 14:13 Ответить
такой суд загрожуе у будь якому напрямку для України! ибо это сборище воров во главе государства! (судя из их декларация и деколараций их родственников) там не в суде нужно сидеть там на нарах нужно им парится лет по 300! А распустить и создать новый кс, так при желании это можно сделать за неделю! Тем более что РФ уже ответила кравчуку , что его план он может себе засунуть в пятую точку.. так что что то не сходится математика)))
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05.11.2020 14:08 Ответить
Про що ваше повідомлення? Про те що в кс злочинці і їх потрібно міняти - це очевидний факт і ніхто не говорить що цього не потрібно робити (не в моїх повідомленнях ні в статті цього немає). Потім ви говори про свою думку і вказуєте як факти якесь повідомлення від Росії, начебто їм можна довіряти. Може ви мені хотіли заперечить, так не потрібно було старатися, моє повідомлення про те що ви зробили неправильні висновки зі статті (не уважно читали).
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05.11.2020 18:25 Ответить
А что можно будет надеяться что Конституционный Суд Поротнова и Ермака заблокирует план капитуляции Зеленского-Ермака?
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05.11.2020 13:54 Ответить
Теория заколоту -любимая тема лузеров-початкивцив.Каждая курица мнит себя орлом.Шатуны шакаладные расчищают дорогу Рабиновичу и ЮВТ.
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05.11.2020 13:59 Ответить
шо, снова шакалад в портках по утру обнаружил? ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 5342
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05.11.2020 20:52 Ответить
Авот и не вгадал,Блох знатной минетчицы иры.
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05.11.2020 22:14 Ответить
Можна по-різному відноситися до Луценка, але тут він близько до правди.
Враховуючи те, що ОП з КС спільно розробляли сумновідоме рішення, то все робилося свідомо, бубочка про це знав, а от суддів (і країну), схоже, розвели як котят.
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05.11.2020 14:15 Ответить
Як котят розвели зеЛОХторат у 2018 -2018 роках,а наративи росіянами і малоросами за Пороха,Пастора,Яценюка робилися з 2013 року.
Бо заважали ім грабувати Украіну як зараз грабують зелені слуги.
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05.11.2020 15:12 Ответить
Самому педалику как-то е с руки начинать облизывать пса,а с советника какой спрос,да и батькивщина хочет половить рыбку в мутняке
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05.11.2020 14:16 Ответить
если выбирать между Кравчуком и этой семейкой Адамс, то Кравчук меньшее зло... ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 8058
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05.11.2020 14:30 Ответить
Для зебіла колаборанти завжди менше зло.
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05.11.2020 17:03 Ответить
Кравчук коллаборант?
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05.11.2020 18:19 Ответить
Звичайно, бо хоче пропихнути кацапські ультиматуми під виглядом ВЕЗ.
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05.11.2020 18:53 Ответить
Так вот где собака порылась!
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05.11.2020 14:59 Ответить
Ну это казуз Луценко.Как говорится нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате,особенно если её там нет.Сама эта идея абсурдна,бо не может быть реализована без наличия того же суда.Если всё так как ты говоришь,то суд им наоборот нужен,щоб его решением легетимизировать голосование Рады.А так,если суда нет,то и афёра с выборами нелегетимна ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 9674
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05.11.2020 15:09 Ответить
К сожалерию, вовчик продолжает прятаться за старого пердуна, б/у президента, который полностью потерял уважение украинцев, своей антиукраиской, комуняцкой политикой, но этого тонущего маразматика постоянно вытаскивает за волосы, молодой комуняка Зе, несмотря на запрет в Украине этой преступеой организации.
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05.11.2020 15:38 Ответить
Зеленского уже в коммуняки записали. Ну вообще.
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05.11.2020 18:20 Ответить
Він комуняка-більшовик потомствений.
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09.11.2020 07:42 Ответить
Это детище Кучмы не принявшее ни одного решения на пользу государства Украина, а только уничтожающее все демократические преобразования, необходимо разформировать и только после разработки новых правил и порядков сформировать какой-то подобный орган но на мой взгляд вполне достаточно голосования констуцыонным большинством которое всегда охватывает почти все фракции парламента.
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05.11.2020 15:57 Ответить
А им наплевать! Главное своя шкура цела! Будет наука НАБУ - надо возбуждать дела по частям. В этом году дом незадекларированный, в следующем - квартира, и так по чуть-чуть. Что бы такие продажные судьи не давали уходить от наказания таким уродам.
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05.11.2020 15:58 Ответить
 
 