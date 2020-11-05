Украина предлагает создать на Донбассе Свободную экономическую зону на 30 лет: без нее восстановить экономику невозможно, - Кравчук

Украина будет предлагать создание Свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Об сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, представляя подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам первого президента, Украина будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. "Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал он.

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Напомним, 25 октября, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе. Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.