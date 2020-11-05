Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи
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Греция вводит локдаун с 7 по 30 ноября на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Ограничения вступят в силу в 6 утра субботы, 7 ноября. Решение было принято из-за того, что за последние пять дней было выявлено 10 тысяч случаев болезни. В целом по стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.
"Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом великом усилии, которое мы призваны предпринять", - сказал Мицотакис, слова которого цитирует греческое издание Gazzetta.gr.
В частности, до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.
По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.
Отметим, что в Чехии был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса. За семь дней в Чехии скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии.
Пожалуйста, подождите...
Тоисть все таки на работу, у кого она есть, ходить можна?
А у нас введут локдаун до весны, всё позакрывают, многие останутся без работы, но получат дулю от воровской власти и будут подыхать с голоду.
Воровской власти даже выгодно, что бы побольше померло с голоду, а то вон уже сообщили, что дырка в бюджете, не хватит всем бюджетникам на зарплату и пенсий пенсионерам.
+могу из дома работать
Власть выбрала смертность населения от голода. Главное что бы не от короновируса подохли, а с голоду можно подыхать, это не страшно
Вопрос только реально ли на 800 евро прожить месяц в Греции. И еще - скажем в семье работал один и жили они на его з/п с детьми скажем на 1500 евриков... получит ли второй?
В общем сама реализация в принципе верная, вопрос деталей.
Даже 800 евра своим гражданам.
У нас была выдача 30 с половиной евра - 1000 гр. .
Но ты прав, все могло быть.
И это: так-то не думаю, что Порох бы действовал сильно иначе. В том смысле что и локдаун был бы и все прочие прелести.
Разве что... думаю, он все же последовал бы примеру Китая и вместо дорог строил бы больницы. И это было бы правильно.
Хотя и не факт... понимаешь?
и кстати.... смотря на "качество" т.н. образования - "получалка" у них не усохнет? и так многовато "получают". И да, прикольно если из этих...... тьху, кто-то поверил в прикол этот то.
и это говно м"учит" твоих детей??
Ты, если молод и крут, то я те скажу шоп в Швецию за 3.5к. евро за месяц свалить. Я просто очень дряхл, а то бы уже свалил бы аж гай бы шумел....(вспоминает дни в селе "у бабушки")
Чехия Чехия, делать мне нехия, поеду, ой блин, локдаун - аяяй. Ну и пусть, Зевсу помолюсь и дома - Слава там кому-то с Олимпа в Чехии шо я не заболел...кх-кх, за Динамо, но за Шахтер - всегда рад смеяться когда кривожопые проигрываю.. Кстати, гда там Аристотель с этим, Гермесом, ибо слава Танату, приболел я чет.... о б*же(кривляется у статуи Андромеды и мущинки ее - Диониса)
Похоже входим в шторм!!!!