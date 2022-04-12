Против главы ФГИ открыто 6 уголовных производств, он должен уйти в отставку, - нардеп Холодов

Против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко открыто 6 уголовных производств - в НАБУ, ГБР и Офисе генерального прокурора.

Счетная палата инициирует открытие седьмого уголовного производства - из-за недопоступления значительных средств в госбюджет по вине Сенниченко.

Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, передают Українські новини.

По его данным, против Сенниченко открыто уголовное дело за попытку доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш" перед приватизацией, нарушения процедур формирования перечня объектов приватизации, незаконное назначение большого количества заместителей и недекларирование имущества.

Полный список уголовных производств Холодов также опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сейчас Сенниченко покрывает развал АО "Турбоатом", дерибан "Большевика" на пару с Гмыриным, скрывает позорную ситуацию с ОГХК, бывший руководитель которого заявил о коррупции в ФГИ. Сенниченко уже лишил работы больше 2 тысяч человек на "Электротяжмаше" и "Турбоатоме". Он провалил работу по приватизации, и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается. Я считаю, что чиновник с таким багажом не должен возглавлять важный государственный орган", - говорит Холодов.

Холодов подтвердил, что собирает подписи народных депутатов под проектом решения об отставке Дмитрия Сенниченко и назвал это "давлением здравого смысла".

"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет - тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил Президент? Не умеешь работать - освободи место другому. Это называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", - заявил Холодов.

Холодов также добавил, что скоро Сенниченко заявит о давлении со стороны Счетной палаты, которая обнаружила серьезные нарушения в его работе и инициирует открытие уголовного производства против главы ФГИ.

Напомним, вчера Дмитрий Сенниченко заявил о том, что народный депутат Андрей Холодов "оказывает давление" на ФГИ путем написания депутатских запросов.