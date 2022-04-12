Против главы ФГИ открыто 6 уголовных производств, он должен уйти в отставку, - нардеп Холодов
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Против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко открыто 6 уголовных производств - в НАБУ, ГБР и Офисе генерального прокурора.
Счетная палата инициирует открытие седьмого уголовного производства - из-за недопоступления значительных средств в госбюджет по вине Сенниченко.
Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, передают Українські новини.
По его данным, против Сенниченко открыто уголовное дело за попытку доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш" перед приватизацией, нарушения процедур формирования перечня объектов приватизации, незаконное назначение большого количества заместителей и недекларирование имущества.
Полный список уголовных производств Холодов также опубликовал в своем телеграм-канале.
"Сейчас Сенниченко покрывает развал АО "Турбоатом", дерибан "Большевика" на пару с Гмыриным, скрывает позорную ситуацию с ОГХК, бывший руководитель которого заявил о коррупции в ФГИ. Сенниченко уже лишил работы больше 2 тысяч человек на "Электротяжмаше" и "Турбоатоме". Он провалил работу по приватизации, и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается. Я считаю, что чиновник с таким багажом не должен возглавлять важный государственный орган", - говорит Холодов.
Холодов подтвердил, что собирает подписи народных депутатов под проектом решения об отставке Дмитрия Сенниченко и назвал это "давлением здравого смысла".
"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет - тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил Президент? Не умеешь работать - освободи место другому. Это называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", - заявил Холодов.
Холодов также добавил, что скоро Сенниченко заявит о давлении со стороны Счетной палаты, которая обнаружила серьезные нарушения в его работе и инициирует открытие уголовного производства против главы ФГИ.
Напомним, вчера Дмитрий Сенниченко заявил о том, что народный депутат Андрей Холодов "оказывает давление" на ФГИ путем написания депутатских запросов.
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В Раде идет сбор подписей за отставку главы Фонда Госимущества Дмитрия Сенниченко (многие помнят его со времен, когда он еще работал в команде главы Укрпочты Смелянского).
Инициатор сбора подписей депутат Слуги Народа Андрей Холодов - сигаретный контрабандист и один из бенефициаров сети нелегальной розницы сигарет, как минимум в Киеве. Еще он всем известен как кум Медведчука, это не совсем так. Чисто технически жена Медведчука крестница детей Холодова (то есть их жены кумы). С Медведчуком Холодов дружит и работает, тот «бизнес» которым управляет Холодов невозможно вести без мощной криминальной крыши и связей с рашкой.
Самое лучшее расследование про Холодова сделали Схемы. Они полностью вскрыли как его незадекларированное жилье на Кипре, так и нелегальную сеть розницы, которая работает вообще без кассовых аппаратов, чеков и ничего с ней не происходит. Схемы же обнаружили Холодова на «балу Медведчука», о чем сняли репортаж неделю назад.
Именно Холодов через подконтрольного ему депутата Юрченко вваливал международные табачные корпорации и обещал их национализировать. Тогда международный скандал был такой, что Зеленскому пришлось его вручную разруливать(тогда у него еще был авторитет для этого).
Юрченко - тот депутат, которого недавно НАБУ поймала и записала на видео, как он порешивает за 200 000 баксов и долю строительство мусоросжигающего завода. Там где про плюшки и всякое такое. Юрченко давно продал душу Холодову с Медведчуком и выполняет их желания в широком диапазоне - от атаки на табачников до атак на НБУ. Кстати, врученное и подписанное Венедиктовой обвинение Юрченку и рассказы Зеленского о том, что Юрченко лишен неприкосновенности и будет посажен, не помешали Юрченко подписать обращение Холодова. Потому что идите нахер, вот почему.
Кто еще подписал? Олег Марусяк - помогал российскому криминальному авторитету Боре Бауму порешивать за игорку и поддерживал его назначение главой комиссии по регулированию игорной деятельности.
Еще? Депутат Евген Шевченко - фанат Шария, который в эфире российских каналов одновременно с «главой ДНР» Душилиным рассказывал, что «украинские радикалы срывают перемирие на Донбассе». И который свозил журналиста Шария на передок во время местных. И который обещал бороться с украинизацией. Ну там вообще пробы негде ставить - эпичный чувак.
Еще подписантов? Слава Медяник - который участвовал в отжиме завода Океан в пользу россиян и которого спалили в Раде на переписке по этому поводу (его Зеленский с Арахамией тоже обещали наказать, но как-то не сложилось).
Еще? Андрей Одарченко, согласно расследованию Схем, был спонсором партии Мураева НАШИ. Один к одному прям.
Все выше это только Слуга Народа и навскидку. Просто проглядел список и указал кого вспомнил. Все пророссийское крыло в Слуге Народа побежало как по команде, чтобы получить контроль над госимуществом в смутное время. Потому что война войной, а попил у этих людей по расписанию.
Увидел среди подписантов пару депутатов, которых не считал чертями. Например, ветерана Игоря Герасименко, интересно знать это заблуждение или сознательная позиция? А впрочем уже пофиг.
Распад Слуги Народа раньше воспринимался как момент, когда рейтинги и голоса от СН поползут в ОПЗЖ. И это произошло, мы явно видели это на местных.
Но кроме голосов на будущих выборах, к Медведчуку побежали и нынешние депутаты. Ну или они всегда были у него и теперь пришел час им расплачиваться за все. А следом за депутатами благодаря их решениям, к Медведчуку поползет и государственная собственность, которую эти самые депутаты так не хотели приватизировать. Вот вам и ситуация с приватизацией и почему кто-то против приватизации.
Потому что рано или поздно Медведчук может назначить управлять госсобственностью «правильного пацана», а пацан будет прицельно кашлять взятками в сторону правильных депутатов и чиновников из профильных министерств.
Реванш имеет вполне осязаемые черты.
И атака Медведчука на Фонд Госимущества одна из эти черт.
Зробили нас разом.