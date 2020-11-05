Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"
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Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе представила пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". До 10 ноября ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий".
Об этом на странице в сети Facebook сообщает украинская делегация, передает Цензор.НЕТ.
Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу":
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек)
- только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
"Это предложение украинской делегации в настоящее время представлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении Президентом и парламентом Украины. 10 ноября - следующее заседание ТКГ.
К этому времени, ОБСЕ сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном, Нормандском формате на высшем уровне, начиная с 2014 года. Необходимость создания "Плана" возникла как совместное решение трех Сторон, для, в частности, разблокирования работы профильных подгрупп после демарша российской стороны в сентябре этого года.
Пожалуйста, подождите...
То есть люди на серьезных щах смотрят это чм@, которое вещает со своей виллы из бездуховной гейропы, и отдают ему голос.
Они живут вполне себе ок, крымнаш еще даже в плюс Одессе пошел, большинство теперь едет туда летом. И в целом зарплаты одесские на уровне.
И ведь практически под боком живой пример... Как люди, позвавшие в свой дом войну, живут 6 лет в говне, в гетто, ходят с аусвайсами дырявыми, работают за 120$, ходят за гумунитаркой, ездят через линии разграничения за пенсией ненавистных биндер, ездят в масквабад на заработки на номерах дыры (можно было просто свалить туда на заработки, а не звать домой освободителей)
И все равно найдутся необучаемые, которые хотят себе в город такой же ад. Даже не представляю, что должно быть в голове, чтобы топить за то, чтобы твой город превратился в дыру.
Лично наблюдал в туалете на жд вокзале Одессы надписи "ОНР", "Не наша проблема, что вокруг Одессы построили Украину".
Обратите внимание, что предлагает этот поц!!! Контроль над украинской границей не Украине, а СММ ОБСЕ, которые вот уже 6 лет не видят российских войск в Украине.
Т.е. все остается все так же, как и сейчас. Там не будет наших пограничников, а будукт московские выродки. Кравчук, жги дальше старый идор.
І - крапка!