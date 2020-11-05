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Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе представила пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". До 10 ноября ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает украинская делегация, передает Цензор.НЕТ.

Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу":

- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек)
- только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

"Это предложение украинской делегации в настоящее время представлено ​​посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении Президентом и парламентом Украины. 10 ноября - следующее заседание ТКГ.
К этому времени, ОБСЕ сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном, Нормандском формате на высшем уровне, начиная с 2014 года. Необходимость создания "Плана" возникла как совместное решение трех Сторон, для, в частности, разблокирования работы профильных подгрупп после демарша российской стороны в сентябре этого года.

Также читайте: ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
ну о каких выборах ТАМ может идти речь??? они шария или аналогичного рассейского шарикова выберут и будут слюни по руЦкАму миру пускать, все так же ненавидя Украину
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05.11.2020 13:42
+21
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕИсточник: https://censor.net/ru/n3229256

Обратите внимание, что предлагает этот поц!!! Контроль над украинской границей не Украине, а СММ ОБСЕ, которые вот уже 6 лет не видят российских войск в Украине.
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05.11.2020 13:44
+19
<******* устал копать яму для Украины. Теперь он решил дать лопату нам чтобы мы себе комали яму сами. Ета лопата называется *Свободная Економически-Политическая Зона Дамбаса*.
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05.11.2020 13:48
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ну о каких выборах ТАМ может идти речь??? они шария или аналогичного рассейского шарикова выберут и будут слюни по руЦкАму миру пускать, все так же ненавидя Украину
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05.11.2020 13:42 Ответить
Можно им тогда и Мариуполь сдать. Ну а шо?
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05.11.2020 13:44 Ответить
Маріуполь і сам готовий здатись. Подивіться на результати виборів і всі питання відпадуть. https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=419pf7691=61225pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
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05.11.2020 14:40 Ответить
ну а я про шо? Давайте повіддаємо всі міста, де риги перемогли
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05.11.2020 16:15 Ответить
Таки а Одессу вы видали? 30+ процентов за одного только петушария и жопоблок.
То есть люди на серьезных щах смотрят это чм@, которое вещает со своей виллы из бездуховной гейропы, и отдают ему голос.
Они живут вполне себе ок, крымнаш еще даже в плюс Одессе пошел, большинство теперь едет туда летом. И в целом зарплаты одесские на уровне.
И ведь практически под боком живой пример... Как люди, позвавшие в свой дом войну, живут 6 лет в говне, в гетто, ходят с аусвайсами дырявыми, работают за 120$, ходят за гумунитаркой, ездят через линии разграничения за пенсией ненавистных биндер, ездят в масквабад на заработки на номерах дыры (можно было просто свалить туда на заработки, а не звать домой освободителей)
И все равно найдутся необучаемые, которые хотят себе в город такой же ад. Даже не представляю, что должно быть в голове, чтобы топить за то, чтобы твой город превратился в дыру.
Лично наблюдал в туалете на жд вокзале Одессы надписи "ОНР", "Не наша проблема, что вокруг Одессы построили Украину".
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05.11.2020 22:30 Ответить
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕИсточник: https://censor.net/ru/n3229256

Обратите внимание, что предлагает этот поц!!! Контроль над украинской границей не Украине, а СММ ОБСЕ, которые вот уже 6 лет не видят российских войск в Украине.
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05.11.2020 13:44 Ответить
6 лет оккупации -выборы через 6 лет, 7 лет оккупации -через 7 после ухода всех орков...
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05.11.2020 13:47 Ответить
<******* устал копать яму для Украины. Теперь он решил дать лопату нам чтобы мы себе комали яму сами. Ета лопата называется *Свободная Економически-Политическая Зона Дамбаса*.
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05.11.2020 13:48 Ответить
а может пора перестать стоять на коленях начать говорить языком ультиматумов? сколько можно сопли жевать, выдавая соплежуйство за дипломатию... хотя каков МИД, таков и приход...
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05.11.2020 13:55 Ответить
вульва_ведмедчука, "кравчук" вже вирішував війну у Придністров'ї. Матимемо точно такі результати, якщо не гірші.
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05.11.2020 13:58 Ответить
Первый пункт сформулирован не верно, нет конкретики вместо "вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021";Источник: https://censor.net/ru/n3229256 если посмотреть, то и март месяц это тоже начало 2021 года, а потму должна быть конкретика(!) вывод войск до...и конкретно указан срок.Кем заполнят миссию ОБСЕ?
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05.11.2020 14:00 Ответить
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;



Т.е. все остается все так же, как и сейчас. Там не будет наших пограничников, а будукт московские выродки. Кравчук, жги дальше старый идор.
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05.11.2020 14:00 Ответить
суки
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05.11.2020 14:08 Ответить
С далёким прицелом в фото жабахУкраїнська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 2863Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 185 Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 2566
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05.11.2020 14:07 Ответить
Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 2070
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05.11.2020 14:41 Ответить
В Одесі і Харкові лідирує х@йло.
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05.11.2020 14:42 Ответить
Це державна зрада у чистому вигляді. Кравчук може і не доживе до суду а всі інші зелебобіки будут сидіти за це.
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05.11.2020 14:08 Ответить
Із-за агресивної, нахабної , імперської позиції РФ, "План дій щодо Донбасу", це "місія нездійсненна...?!." Але потрібна і правильна, бо це може бути причиною закриття мертвонароджених Мінських угод і переходу до Будапештського меморандуму...???!.
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05.11.2020 17:24 Ответить
Я на Цензоре с 2014,но сейчас прошу всех,неравнодушных разъяснить мне,почему люди,позвавших в свой(!) дом войну,отвергнувшие все(sic!!!!) мирные переговоры,убившие (и убивающие)украинцев (причем со ВСЕЙ территории Украины должны получаь преференции!!!За ЧТО?!!!
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05.11.2020 14:09 Ответить
за особый путь бамбаса, за свободу от денег и мозгов!
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05.11.2020 15:33 Ответить
за овощного президента тридвараса, за копанки, долбас-арену, за ростов!
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05.11.2020 15:35 Ответить
Самий гарний вихід з ситуації це азербайджанський ! Вони нам так це говорять , пропонують зробити і показують на практиці! А головне просто кричать :" Не підписуйте з РФ ніяких документів !!".
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05.11.2020 14:25 Ответить
Яки виборі? 7 років, 24 години на добу - відновлення наслідків присутності руськога миру. Громадяни рашкі мандрують шляхом в рідну говень налегке. Хто витримає, той і буде приймати участь у наступних виборах після 2028 року. В дупу ніхто цілувати не буде!
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05.11.2020 14:26 Ответить
Є "мінські домовленості" - вони мають виконуватись!
І - крапка!
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05.11.2020 14:44 Ответить
Чи Ви їх читали? У домовленостях - спочатку вибори, лише потім контроль над границею і вивід іноземних військ. То хоча б читайте перед тім, як за щось агітувати.
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05.11.2020 20:24 Ответить
В лучшем случае, он за шария голосовал, а так-то - просто в Лахте работает и читает только то, что ему перед началом смены выдают Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 409
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10.11.2020 18:35 Ответить
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец
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05.11.2020 15:11 Ответить
Это одностороннее минское соглашение 3? Смишьнё
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05.11.2020 15:25 Ответить
Кравчука, Єрмака, Зеленського, головного прокурора і керівників ДБР і СБУ, Хомчака, весь офіс президента, суддів Конституційного суду які фактично здійснили конституційний переворот, суддів окружного і Печерського судів, Харківського, - виселити в ОРДИЛо, закрити кордони, і нехай вони там собі влаштовують вільну економічну зону
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05.11.2020 16:22 Ответить
Ты пропустил Коломойского, как главного организатора и две трети электоральных граждан, как главных исполнителей...
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05.11.2020 16:43 Ответить
Із-за агресивної, нахабної , імперської позиції РФ, "План дій щодо Донбасу", це "місія нездійсненна...?!." Але потрібна і правильна, бо це може бути причиною закриття мертвонароджених Мінських угод і переходу до Будапештського меморандуму...???!.
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05.11.2020 17:22 Ответить
Старий комуняцький 3.14дарас ніяк не заспокоється. Це ж це комуняцьке падло підготувало спочатку будапештську зраду, а потім запустило касабів в Крим. А тепер у нього руки чешуться ще й данбац здати. А може, дешевше його "на покой", то пак,"за упокой" відправити.
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05.11.2020 17:33 Ответить
Пять действий: 1.перестаем стрелять (пусть нас убивают, зато премий на 5 квартитру хомчаку хватит); 2. Постоянно отступаем. 3.Донецким людоедам даем власть во всей Украине, а не только на донбассе. 4. Становимся рабами руSSкого мира. 5. Запрещаем украинский язык, культуру и все, что связано с Украиной.
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06.11.2020 00:16 Ответить
А что написано в неосновных пунктах и сколько их?
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10.11.2020 18:57 Ответить
 
 