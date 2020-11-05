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В Дании уничтожат до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Дании уничтожат до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса

Власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом 4 ноября объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир", - сказала она.

У людей и норок обнаружили штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.

Премьер-министр Дании сообщила о 12 людях, которые заразились новой версией коронавируса, вызванной норками. Во Всемирной организации здравоохранения сказали Reuters, что получили от властей Дании информацию о заражении некоторых людей версией коронавируса с "некоторыми генетическими изменениями".

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Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 миллионов особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. На 67 фермах животных уже убили. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207.

На уничтожение всех норок планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов).
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Топ комментарии
+14
Убийцы!!
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05.11.2020 13:42
+12
Это другое, понимать надо (с)В Дании убьют до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 8506
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05.11.2020 13:44
+12
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
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05.11.2020 13:47
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Так вколите им вакцину, кто там распинался, что она уже готова ?
Где арантия. что людям не скормят этих норок в виде паштета ?
Кто у нас владельцы пищевой промышленности - совестные сердобольные люди ?
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05.11.2020 14:14 Ответить
Человек - самое неприспособленное к жизни на земле существо. Единственное существо, которое ходит на двух лапах, не может обойтись без одежды и не способно жить без войн. И поэтому я не понимаю, почему именно человека природа наделила разумом, если этот самый разум он использует, в основном, для разрушения.
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05.11.2020 14:15 Ответить
Хер там на двух лапах: на четырёх колёсах плюс одно запасное.
Может обойтись без одежды, но не хочет, зато хочет одежду брендовую.
И не хочет вычленить в обществе патологических разжигателей войн
(хотя их всего около 500 семей)
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05.11.2020 14:21 Ответить
В отличие от животных, нам Господь Бог (или эволюция по Дарвину У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 4629 ) дал разум, согласно разуму и поступаем.
Человек разумный построит дом крепкий, человек дурной - халупу продуваемую ветром, человек разумный деньги на дело потратит, человек дурной - пропьет, и так далее.
По разуму и живем.
А у животных выбора нет; собака, например, не может выбрать себе хозяина, а человек политиков то сам выбирает... У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 6519
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06.11.2020 02:25 Ответить
Что-то прогнило в датском королевстве.
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05.11.2020 14:15 Ответить
Ну почему же? В отличии от большинства стран ЕС, там всё "цветёт и пахнет".
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05.11.2020 14:26 Ответить
Опять животные виноваты что люди туповаты?
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05.11.2020 14:18 Ответить
Откуда у них столько норок? 17млн. немыслимо просто.
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05.11.2020 14:18 Ответить
Подешевеют норковые шубы.
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05.11.2020 14:20 Ответить
У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 6750
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05.11.2020 14:23 Ответить
Бачили постер до фільму «Борат-2»? У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 7492
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05.11.2020 15:06 Ответить
Бедный ЙОРИК У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3953 У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3850 У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3953
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05.11.2020 14:25 Ответить
ты еще раз 5 повтори, утырок. 3 раза на одной странице тебе высраться, похоже, мало.
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05.11.2020 14:38 Ответить
"Пердак"... "вы убиваете"...
Русский, мало того, что ты бросил свою рассеюшку в такое время и сдрыснул в загнивающую Данию, так тебе еще есть какое-то собачье дело к тому, что происходит в Украине.
Русские, вы неисправимые.
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05.11.2020 14:48 Ответить
Датчане не употребляют слово "пердак" - это делают только московитские тролли.
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05.11.2020 14:54 Ответить
Иди учи своих пацанят любить мужиков. А в школе учителя помогут.
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05.11.2020 14:40 Ответить
Это ты поскакал в страну где любят учить как мужикам любить мужиков.От любви-с?
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05.11.2020 14:48 Ответить
А ты представляешь какой народ. прячась за датским флажком ???
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05.11.2020 14:57 Ответить
Лучше депортируйте всех тех норок на родину. В Норильск! У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 7658
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05.11.2020 14:36 Ответить
Людишек лучше нахрен перестреляте, почему животные должны страдать из за вашей вонючей тупости?
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05.11.2020 14:44 Ответить
так шубки с натурального меха нельзя носить
оказывается -- у нас нельзя у них можно--- нужно
а мы погубили все зверофермы -- нельзя
что нам нельзя -- им выгодно и нужно
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05.11.2020 14:53 Ответить
Это страшные лгуны, они же нам все мозги запудрили "глобальным потеплением"!
Какой может быть натуральный мех, если везде скоро пальмы начнут расти.
Не просто лгуны, а еще и садисты, 17 миллионов зверьков убить разом.
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05.11.2020 15:21 Ответить
"На уничтожение всех норок планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов)
Источник: https://censor.net/ru/n3229261"

Неверно.
Читать надо: "На уничтожение ФЕРМЕРОВ Дании выделят пять миллиардов датских крон "

P.S. Я не ношу одежду из натурального меха, и считаю, что те люди, кторые носят натуральный мех И говорят о "глобальном потеплении" - лгуны.

В Австралии большие летучие мыши, называеые "летучими лисицами", являются резервуарами опасных инфекционных болезней. Но заразиться можно только если "летучая лиса" человека поцарапает, а это происходит крайне редко, мы с лисами летучими не пересекаемся. Летучие лисы поселились в Австралии раньше людей и потому имеют приоритет на терииторию, я так считаю.
Те, кто убивает животных - те скоты, сволочи, и сумасшедшие фашисты.
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05.11.2020 15:20 Ответить
Вы вегетарианец?
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05.11.2020 15:45 Ответить
К сожалению, нет.
Я пробовала перейти на вегетарианство неоднократно, именно из этических побуждений.
Но не смогла - мой альбумин крови падал сильно ниже нормы, так что по советам врачей заставляю себя есть красное мясо (именно красное мясо), потому что мясо я не люблю.
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06.11.2020 02:10 Ответить
А обувь из натуральной кожи Вы носите?
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05.11.2020 16:05 Ответить
Ношу, и мясо ем, от мясных животных кожу и используют.
Я не поддерживаю убийство животных из-за кожи или меха только, я считаю, что это-варварство, в наше время высоких технологий и мэн-мэйд тканей.
Я также считаю, что глобал "вОрминг" - это афера столетия.
А вот Вы - Вы "либо крестик снимите, либо простынку натяните"(С), ну, или лопайте мясо норок.

P.S. Я неоднократно пыталась перейти на вегатарианство, отказавшись от мяса именно по эти этическим побуждениям. Но, к моему великому сожалению, это вызвало резкое падение альбумина крови ниже нормы, так что по рекомендации врачей (не одного врача, а двух), заставляю себя есть бифштексы и ростбиф, и, по возможности, с кровью. И я НИКОГДА не выбрасываю продукты, я с уважением отношусь к жизни, в отличие от вас - активного участника запланированного геноцида населения, именуемого 'вакцинация от ковида".
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06.11.2020 02:05 Ответить
С чего это я должен выполнять хотелки увероваших в каую-то херню экзальтированных теток?
Я шубы из меха не ношу, это Вы к женской половине человечества выдвигайте претензии. У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 9502
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06.11.2020 07:35 Ответить
Если бы китайцы не жрали все подряд, то не было бы ковид. Если бы кто- то не трахал все подряд, то не было бы спида . То есть неизвестно, что представляет бОльшую угрозу для всего живого - человек или маленькая норка. А если учесть, что среди норок нет путена , то ответ очевиден.
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05.11.2020 15:45 Ответить
Именно так. И ведь это же не впервый раз, когда вирусы мутируют и становятся проблемой человека:птичий грипп, свиной грипп. Просто в этот раз не повезло больше
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05.11.2020 17:36 Ответить
Из-за стремления разбогатевшей китайской деревенщины "повысить потенцию" носороги в Африке находятся на грани исчезновения, пребили носорогов на рог "лечебный". Рост благосостояния деревенщины не пропорционален ее умственному развитию, и не важно, китайская то деревенщина или из ЛДНР.
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06.11.2020 02:07 Ответить
А говорят, что в Европе неприлично появится в меховой одежде ( включая воротник). Двойные стандарты, просто бизнес.
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05.11.2020 16:31 Ответить
Абсолютно так.
Вся эта "защита животных" - это просто фейк, с 17 миллионами норок в зверофермах.
Все это было сделано, просто чтобы убить пушное звероводство на территории постсоветского пространства, конкурентов уничтожить.
Так что пусть теперь датские холуи ротшильдов уничтожают своих фермеров (ведь убийство разом 17 миллионов норок) уничтожит эту датскую отрасль хозяйства.

Либо пусть перестанут парить нам мозги о защите животных и глобальном потеплении - и носят мех натуральный на доброе здоровье, либо пусть навсегда прироют свое пушное звероводство и заткнуться о глобальном потеплении, лгуны поганые.
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06.11.2020 02:13 Ответить
Сатанисти розігналися не на жарт. Схоже, що третя світова почалася.
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05.11.2020 16:34 Ответить
датчане никогда животных не жалели.

У них каждый год такой праздник, когда на побереже массово убивают дельфинов
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05.11.2020 16:42 Ответить
Убийство дельфинов на Фарерских островах
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05.11.2020 23:50 Ответить
Да вообще всю фауну на планете лучше замочить, чтобы гарантированно никаких вирусов больше не возникало. Дол-бы, б-ть (с)
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05.11.2020 17:25 Ответить
Гарна казка, щоб вбити сотні тисяч тварин, Грінпіс буде мовчати, а тітки та бабусі отримають нові шуби. Данські маркетологи мають отримати премію за такий хід.
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05.11.2020 18:06 Ответить
По их логике , завтра у собак и кошек найдут мутацию, то их всех в стране массово начнут уничтожать ?
А если потом у людей найдут мутацию , то и людей начнут убивать ?
Придурки ...
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05.11.2020 18:13 Ответить
Так запоребриком весной, когда началась там истерия с ковидом, население от кошек и собак отказывалось, российские блоггеры писали, что сдают животных массово, приюты были переполнены. Уголовники, что с них взять.
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06.11.2020 02:16 Ответить
Взагалі-то тих норок для шуб і вирощували.
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06.11.2020 06:15 Ответить
Так, але вбивали поступово, а не масово, бо там Грінпіс має серйозний вплив.
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06.11.2020 08:58 Ответить
У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 8158
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05.11.2020 18:51 Ответить
Хіба так можна ? А де ж захисники тварин, які завжди кричать, марші влаштовують ?
Чому вбивати здорових ?
Де таке бачено ?
Скоро і людей вбиватимуть здорових, бо МОЖЕ РАПТОМ вони захворіють.
Дикунство.
Бідні тваринки.
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06.11.2020 06:09 Ответить
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