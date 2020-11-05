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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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ВР (28721) госбюджет (1155) поправки (93) Шмыгаль Денис (2314)

Часть из двух тысяч поправок к проекту Госбюджета-2021 будут учтены при подготовке ко второму чтению, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Часть из двух тысяч поправок к проекту Госбюджета-2021 будут учтены при подготовке ко второму чтению, - Шмыгаль

В проект Госбюджета-2021 были внесены около 2 тыс. поправок, часть из них учтут при подготовке документа ко второму чтению.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год! "За" проголосовали 275 парламентариев. Спасибо народным депутатам за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов - за оперативную работу и анализ более 2 тысяч правок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb

·2 ч

Минфин: "Растаможка авто не подешевеет из-за выплат внешнего долга" К
АК Я БЛ..ТЬ ОРУ
Как там наклеечки, лошки? Хотели на..бать государство, но внезапно все перевернулось, а вы забыли стоп-слово

https://auto.24tv.ua/ru/rastamozhka_avtomobilej_ne_podesheveet_iz_za_vneshnih_dolgov___oficialnyj_otvet_minfina_n25202

Часть поправок к проекту Госбюджета-2021 будут учтены при подготовке ко второму чтению, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3478
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05.11.2020 14:09 Ответить
 
 