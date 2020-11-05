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Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков. ДОКУМЕНТ

Парламент 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Без конкурса, как того требует Конституция. Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков.

По его словам, "причиной позорных решений КСУ является также и то, что судей туда вместо открытого и объективного конкурса всегда выбирали по партийным квотам".

"Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат", - подытожил Жернаков.

Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков 01

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Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков 02
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Топ комментарии
+7
Ярош так! А Парсют такаж лялька Бені як і зеленский!
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05.11.2020 14:34
+4
Парадокс! То прохають суддів КС на звільнення, то призначають яких не вистачає. Чи то гра така?
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05.11.2020 14:31
+3
Вибиратимуть, як завжди, серед юристів Кварталу?
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05.11.2020 14:23
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Не умерла, так умерла. А назначать туда артистов от зеленой помойки так же не вариант.
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05.11.2020 14:19 Ответить
Эти всё назначают...
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05.11.2020 14:19 Ответить
Вибиратимуть, як завжди, серед юристів Кварталу?
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05.11.2020 14:23 Ответить
Ярош і Парасюк ?
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05.11.2020 14:24 Ответить
Ярош так! А Парсют такаж лялька Бені як і зеленский!
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05.11.2020 14:34 Ответить
а может для начала на полиграф? Крал, брал, будешь брать, будешь защищать народ или определенный круг и т.д.? И допустить в суд действительно кристально чистого человека...А то не хочется и надоело опять же на те же грабли наступать в сотый раз!
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05.11.2020 14:30 Ответить
Парадокс! То прохають суддів КС на звільнення, то призначають яких не вистачає. Чи то гра така?
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05.11.2020 14:31 Ответить
Ще потрібні кому інші докази щодо того, що ЗЕ потрібен ручний Конституційний суд?
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05.11.2020 14:32 Ответить
ппр
посидели поговорили разошлись
и так во всем
ничего не решили до конца
кроме себе з/п и льгот
отвлекли внимания от насущных проблем
пенсию повысили на полсотню
забрали 3 сотни
сами тратят в день -- сколько пенсионеры
дают на месяц
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05.11.2020 14:44 Ответить
Шахраї в боргах..Скоро відбудеться бюджетний колапс,гірший за 90ті..
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05.11.2020 14:46 Ответить
"Без конкурса, как того требует Конституция.
Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков."

Источник: https://censor.net/ru/n3229268
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05.11.2020 14:48 Ответить
Я так понимаю,что два судьи ушли добровольно или умерли за последнюю неделю Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 5485 Или они трудились на благо Держави неукомплектованными?А почему 2-х добавить?Почему не 10? Я не успеваю успевать за гипертурборежимами
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05.11.2020 15:03 Ответить
Це вакансії річної давнини
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05.11.2020 17:38 Ответить
Там вроде 3-их недоставало.
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05.11.2020 15:21 Ответить
А на следующий день распустить? Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 3576
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05.11.2020 16:20 Ответить
ща у нас будет какой-нибудь шоумен-судья, типа сивохи, ага
С классическим образованием дипломированной домохозяйки
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05.11.2020 17:21 Ответить
Їм потрібні фотограф і тамада...
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05.11.2020 17:39 Ответить
мы самая нищая страна европы --- зачем мы тратим сотни миллионов на содержание этого свинарника под названием кс --- вот на хрена -- неужели верховный суд УКРАИНЫ не может толмачить конституцию -- или там судьи не такие или маетки и машины у них хуже или взятки меньше они берут --- ТОЧНО ТАКИЕ -- ТАК ЗАЧЕМ НАМ ЭТОТ КС --- В США ЕГО НЕТ ТАМ ВСЕ РЕШАЕТ ВЕРХОВНЫЙ СУД --- ПРАВДА ТАМ СУДЬИ . А У НАС СВИНЬИ НЕНАСЫТНЫЕ У ГОСКОРЫТА
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05.11.2020 17:37 Ответить
Якщо Верховна Рада має право обирати суддів Конституційного суду, то чому вона немає права його розпустити за антиправові рішення?
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05.11.2020 17:48 Ответить
потому шо это как "на тобі, синку, дві гривні, йди-но купи що хочеш, але якщо ти купиш щось не те, то я відберу в тебе гроші"

Думать надо было заранее, когда выбирали. Фарш невозможно провернуть назад
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06.11.2020 14:45 Ответить
и да, на всякий случай, если ты не знаешь - конституционный суд имеет право распустить верховную раду. Например, если монобольшинство домохозяек во главе с тамадой начнет штамповать законы, которые противоречат конституции.
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06.11.2020 14:47 Ответить
 
 