Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков. ДОКУМЕНТ
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Парламент 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда.
Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"Без конкурса, как того требует Конституция. Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков.
По его словам, "причиной позорных решений КСУ является также и то, что судей туда вместо открытого и объективного конкурса всегда выбирали по партийным квотам".
"Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат", - подытожил Жернаков.
Топ комментарии
+7 Владимир Пономаренко 336ef173
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+4 Андрей Новиков 1f858445
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+3 Rostyslav Komarnytsky
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посидели поговорили разошлись
и так во всем
ничего не решили до конца
кроме себе з/п и льгот
отвлекли внимания от насущных проблем
пенсию повысили на полсотню
забрали 3 сотни
сами тратят в день -- сколько пенсионеры
дают на месяц
Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков."
Источник: https://censor.net/ru/n3229268
С классическим образованием дипломированной домохозяйки
Думать надо было заранее, когда выбирали. Фарш невозможно провернуть назад