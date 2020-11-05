Рада завтра планирует назначить двух судей Конституционного Суда, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков. ДОКУМЕНТ

Парламент 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Без конкурса, как того требует Конституция. Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков.

По его словам, "причиной позорных решений КСУ является также и то, что судей туда вместо открытого и объективного конкурса всегда выбирали по партийным квотам".

"Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат", - подытожил Жернаков.

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