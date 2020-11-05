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Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а конца года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил  журналистам в четверг в Киеве.

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тыс. людей в день", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте, - Степанов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Больше, больше асфальта насыпайте
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05.11.2020 14:23
+12
відосікі дивитися від зепокидька
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05.11.2020 14:24
+10
Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9047
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05.11.2020 14:39
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Правила форума Совет форумчан
Вже зараз лікарні забиті, а що буде коли потік збільшиться ще в двічі?
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05.11.2020 14:22 Ответить
відосікі дивитися від зепокидька
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05.11.2020 14:24 Ответить
так він вже навіть видосики лінується кльопати...
може то галограма і якийсь гуморист балантрасить його голосом?
шось Лєнки не видко...і навіть мендельша мовчить (пізній токсикоз чи що?)))
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05.11.2020 14:35 Ответить
Поэтому в марте и вводили жёсткий мировой карантин, но никто не слушал, сравнивали грипп и коронавирус, а вирусологи предупреждали, главная опасность в быстром распространении из-за чего может рухнуть система здравоохранения, из-за огромного наплыва заражённых людей.
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05.11.2020 14:26 Ответить
А кто кому что говорил? Все ведущие лекари язык засунули в жопу. Какой нормальный человек в 21 веке должен верить, что если носить тряпку и сидеть дома, не заболеешь не пойми чем?
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05.11.2020 14:29 Ответить
Говорили все авторитетные вирусологи по всему миру, китайские, американские, европейские. Карантин-гигиена. Лекари ? Лекари понятия не имели о коронавирусе пока самые крупные медицинские институты не начали досконально разбирать коронавирус.
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05.11.2020 14:33 Ответить
Слушай друг, не знаю ты с какой планеты, наш ляшко признался, что он население слегка запугал. Наши врачи молчали, никто тогда ничего не знал, а сейчас бояться быть крайними. Что мне Китай?
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05.11.2020 14:36 Ответить
Скажи, мой монохромный друг, почему такие как ты до сих пор живут тем, что было пол года назад? За пол года очень многое изменилось, появилось понимание вируса, появились рекомендации по сдерживанию распространения и по лечению больных... А такие как вы до сих пор про запугивание вспоминаете не не можете признать действенность масок
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05.11.2020 15:22 Ответить
Знаю только одно исследование эффективности масок:
Disposable surgical face masks for preventing surgical wound infection in clean surgery

И оно показало: "There was no statistically significant difference in infection rates between the masked and unmasked group in any of the trials."
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05.11.2020 16:03 Ответить
Ну что ж вы за люди. Во первых там исследование совсем про другое, во вторых там Authors' conclusions: From the limited results it is unclear whether the wearing of surgical face masks by members of the surgical team has any impact on surgical wound infection rates for patients undergoing clean surgery. А еще ведь есть и другие работы https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30276-0/pdf А еще скажи, друг, с каких это пор отсутствие доказательств вреда стали доказательствами вреда?
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05.11.2020 16:21 Ответить
И что не понравилось в выводе? Что они не нашли подтверждения эффективности масок (...wearing of surgical face masks... has any impact on surgical wound infection rates...)?

Математическая модель, оперирующая предполагаемыми вирулентностью и эффективностью фильтрации - прекраснейшее "исследование", сейчас напишу пару таких же о выращивании зеленых человечков в условиях крайнего севера.
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05.11.2020 16:47 Ответить
Ну так напиши, только предоставь все расчеты и ссылки на других авторов. Твоя работа вообще о влиянии масок на попадание инфекций в раны при операции, что мягко говоря не о том.
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05.11.2020 16:53 Ответить
Какие ссылки? Они прямым текстом пишут, что они взяли 3 предполагаемые величины, запихнули их в формулу с еще одной предполагаемой величиной, сравнили результаты с тремя другими предполагаемыми величинами и на основании этого сделали выводы - браво!
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05.11.2020 16:55 Ответить
Величины предполагаемые, так как делать прямое заражение людей вирусом никто не будет, мягко говоря не этично, а потому беруться данные из статистики, а они имеют разброс. Короче все с тобой ясно, очередной балабол не способный в логику
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06.11.2020 07:40 Ответить
Конечно. Посмотрим, например, на одну из "величин из статистики": величина "для сравнения" получена на основании "...current epidemiological knowledge...", но т.к. эта "работа" написана до начала поголовного тестирования, то это число вообще не имеет никакого отношения к реальности.
Про "статистические исследования", в которых участвовали 21 (двадцать, мать их, один) человек и на которые ссылаются авторы, можешь кому-то другому рассказывать.
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06.11.2020 07:58 Ответить
Чувак! Я устал общаться с дебилами. Ты утверждаешь, что маски не работают? Будь добр дай ссылку на научную статью с достоверными данными и правильной методикой исследования. То, что до сих пор нет качественных исследований по действенности масок с ковид-19 связано всего-то с опасностью вируса и сложностью правильной интерпретации имеющихся данных, но почему-то все врачи сходятся на том, что маски нужны. Так ты дашь ссылку на доказательства твоих слов или будешь продолжать доказывать бред "нет доказательства пользы = доказано вред"
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06.11.2020 08:41 Ответить
А это что?
Тебе кто-то говорит дать исследование на волонтерах? Тебе говорят, что в математическую модель вводятся данные с потолка.
Врачи пока сходятся на том, что достоверно работают дистанция и мытье рук, а маски уже больше 25 лет под вопросом.
У нормальных людей действует принцип: "нет доказательств пользы = бессмысленная трата ресурсов".
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06.11.2020 09:09 Ответить
"У нормальных людей действует принцип: "нет доказательств пользы = бессмысленная трата ресурсов"." Серьезно? Ахереть... как научная мысль то шагнула. А может и земля плоская?
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06.11.2020 09:13 Ответить
Тут даже двойного фейспалма будет мало.
Можешь для защиты от коронавируса намазать анус зеленкой, если ты не считаешь бессмысленным совершать бесполезные действия.
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06.11.2020 09:22 Ответить
Себе анус намажь зеленкой! Есть рекомендации ВОЗ, есть вековой опыт использования масок. А сомнения в использовании масок почему-то есть только на твоих словах, но нет ни одной научной работы доказывающей это сомнение.
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06.11.2020 09:27 Ответить
О, молодец, соображаешь, если пнуть.
Рекомендации ВОЗ не спускаются с небес на скрижалях, а постоянно изменяются при поступлении новой информации.
Вековой опыт ношения? К маскам на 20 году массового применения появились вопросы, когда оказалось, что они не защищают от "испанки".
Еще раз повторяю, что выше выложил статистическое исследование, в котором принимали участие не 21 человек, а 2106, которое не находит подтверждения эффективности масок.
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06.11.2020 09:38 Ответить
нет слов. Ты читал то что ты выложил? О чем там речь идет? Без выпендрежа и демагогии напиши тут.
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06.11.2020 10:25 Ответить
О том, что частота инфицирования послеоперационных ран при использовании масок и без них равна => загрязнение микрофлорой при дыхании поверхностей в маске и без одинаковое.
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06.11.2020 10:31 Ответить
Хм... неоднозначный вывод, очень неоднозначный. Во первых мы имеем "Authors' conclusions: From the limited results it is unclear whether the wearing of surgical face masks by members of the surgical team has any impact on surgical wound infection rates for patients undergoing clean surgery." Что опять же говорит о том, что данных не достаточно. Далее не проведен анализ микрофлоры в ранах. Это микрофлора попавшая в рану из дыхательных путей мед. бригады или же другими способами в послеоперационный период. Короче вилами по воде писано да еще и не про вирусы. Почему-то ты забываешь, что для заражения вирусом надо получить определенный титр. И вот тут как-то действие масок становиться вполне понятным
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06.11.2020 10:54 Ответить
В одном из исследований указанных в этом метаанализе, в котором принимали около 1400 человек (по 700 в каждой группе), при проведений "чистых" операций частота инфицирования послеоперационных ран была около 1,5% в обеих группах, что является идеальным показателем и поэтому нельзя сказать: "Этим придурки без масок надышали, а тем при перевязках на раны поплевали."
И вирусы, и бактерии выделаются аэрозолем при дыхании/разговоре/кашле и т.д. И этот аргумент больше в мою пользу: вирусы могу распространятся с более мелкими фракциями аэрозоля, чем бактерии.
Достижение инфицирующей дозы необходимо для любой инфекции, не только вирусной. Кстати, если уже помянули вирулентность и инфицирующие дозы, то вернусь на секунду к COVID-19: после проведения нескольких поголовных тестирований населения весной 2020 оказалось, что его вирулентность выше, чем предполагалось зимой 2019-2020, поэтому результаты из таблицы "твоего" исследования очень оптимистичны, даже если не касаться самой эффективности масок.
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06.11.2020 13:07 Ответить
Ага, только вот мое исследование хоть на что-то указывает, а у тебя нет данных, что маски не эффективны )) Улавливаешь разницу?
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06.11.2020 13:16 Ответить
Т.е. получение идеальной частоты возникновения ИОХВ без использования масок в операционной и отсутствие дополнительного снижения этой частоты при использовании масок не указывает на отсутствие эффекта от их использования? Опять вернемся к зеленке?

Я вижу только исследование, в котором завышена эффективность одноразовых масок и занижена вирулентность коронавируса для получения "одобряемого" результата и накручивания индексов цитирования и Хирша.
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06.11.2020 13:29 Ответить
Это говорит о том, что возникновение ИОХВ может иметь и другой генез. Последний раз спрашиваю - доказательство неэффективности или вредности масок будет или только демагогия? Надоело уже.
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06.11.2020 15:37 Ответить
Я бы приняло твои аргументы, если бы частота осложнений была 8-10-12%. Здесь у нас идеальные условия, поэтому основными становятся свойства возбудителя (вирулентность и резистентность) и степень интраоперационной контаминации раны. Предположение о том, что 700 операций без масок провели бригады, которые надышали менее вирулентной и резистентной флорой, чем бригады, которые провели 700 операций в масках, звучит несколько фантастическим.
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06.11.2020 16:03 Ответить
Я устал с такими спорить... ******* как хотите!
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09.11.2020 07:56 Ответить
Маски не помогали от испанки? Серьезно? А может дело не в этом и надо просто включить голову и подумать о причинах? О культуре ношения, о культуре изготовления масок, о понимании заболевания и о многом другом. Почему-то такие как ты могут только кидаться общими фразами, но не способны даже простейшие логические цепочки построить. Я уже молчу про перекручивание фактов.
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06.11.2020 10:28 Ответить
Тот человек, что в школе учебники не скурил, тот поверит.
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05.11.2020 15:40 Ответить
Шмигаль галактичний керівник.А Зеленський галактичний лідер. Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6746
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05.11.2020 14:23 Ответить
останнє слово Ви правильно написали? )))
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05.11.2020 14:33 Ответить
Щось здається мені що ти у слові "лідер" з першою літерою помилився.
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05.11.2020 14:43 Ответить
Больше, больше асфальта насыпайте
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05.11.2020 14:23 Ответить
Главное что на кладбище дорога заасфальтирована и пробок не будет! Это это не точно!
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05.11.2020 14:28 Ответить
Рептилия хренова, застрелись со стебановым своим, два ублюдка
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05.11.2020 14:24 Ответить
Укравтодор вылечит
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05.11.2020 14:24 Ответить
Если не транш, то тогда получаем,15 тыс. случаев заболевания, да в общем какая разница )))_)....
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05.11.2020 14:24 Ответить
Може ще щось заасфальтувати?
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05.11.2020 14:24 Ответить
Можно могилу Фове что-бы там цветы не росли! Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6296
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05.11.2020 14:31 Ответить
Використання ковідних грошей на дороги не може бути нецільвим використанням коштів, бо на них буде побудований високоякісний асфальт до всіх цвинтарів щоби в катафалках покійників по дорозі часом не розтрясло. Дякуємо нашій владі за турботу і гуманізм.
Панове і панянки! Welcome to a cemetery! Cheers!
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05.11.2020 15:20 Ответить
Воно про 15000 секретом ще у вересні не було. От лише не діагностували, моровики зелені.
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05.11.2020 14:24 Ответить
Премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.Источник: https://censor.net/ru/n3229270

В нас ніколи не було медицини,щось намагалася змінити Супрун.Але за підтримки населення,стала доктором смерть.Бо населення саме нічого не хоче змінювати і жити в лайні.
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05.11.2020 14:25 Ответить
да, я не хочу платить в больнице. Потому что это в сути аморально- брать с больных. А кто хочет?
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05.11.2020 14:26 Ответить
Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 207
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05.11.2020 14:43 Ответить
то же самое, я вникнул, и про "УПА" - понятно шо "фошистов геть", но...... гугаг попроще, дают миску баланлы и молитьсся мона(тихонько шоп тов. комиссар не видел)
феномен? да не, ну думаю......
то же и о масках... Вже не секрет, що до кінця листопада ми можемо отримати 15 тис. випадків захворювання на COVID-19 на день, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7510 эээээ, так, перейдем.те о промышленности Буркина -Фасо .... итак..... нету, ну или про комаров в Гваделупе - есть тут у нас один рраждани, он на связи, здравстуйте Олаф Адольфович, как это "дастишь идитен наПу"? ээээ, тогда у нас реклама - прокладки ультрас, пописаны лично А ваковым, кто это.. и дублируем Трампа: Да пошли на....... ок, продолжаем наше видео.... бл., крокодил сожрал звукорежи .... ааааааа
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05.11.2020 14:58 Ответить
Зеленими в Києві мають бути тільки каштани, навіть взимку - натяк зрозуміли? Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4843
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05.11.2020 14:26 Ответить
нехилый бал-маскарад намечается! Ну, клоун-то у нас КМС по борьбе с коронавирусом! дороги к кладбищам заасфальтированы и освещены, сватов и прочую муть Г+Г постоянно крутит! не жизнь - сказка! и да... єпоха бедности таки закончилась.. началась єпоха вімирания под предводительством его величестка ZeTwarz!
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05.11.2020 14:26 Ответить
Даже так? Не секрет? Тоесть мы целенаправленно идем к етой цифре?
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05.11.2020 14:28 Ответить
А если отечественная медицина такую нагрузку не выдержит , то и концы в воду - да , шмыргаль ?
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05.11.2020 14:28 Ответить
по-сути ее никогда и не было - лишь фейк для лечения того-чего нет тем что не помогает... Впрочем, по сути медицина никогда и не была панацеей от всех болезней - врачи могут наблюдать, снимать какие-то симптомы, а все остальное делал наш организм.... Как и в случае коровавируса. Ну тут конечно есть возможность очень многим прибарахлиться - молодежь потирает руки и разносит заразу - "побыстрее можно решить жилищную проблему",Ю правительство ЗеКлоуна потирает руки - "таким образом будет закрыта дыра в бюджете и наполнены карманы властьимущих" . А народу - видосик запилить, да принять закон какой, отвлеченный от реальности типа игорного бизнеса и т.д. а чтоб не очень то народ выл, глядя на пустеющий холодильник - так сварганить какую выдуманную заварушку с КС... вместо жесткого подавлекния сепаратизма....
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05.11.2020 14:38 Ответить
Не секрет ,что друзья не растут в огороде ,не продашь и не купишь друзей ... Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5702
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05.11.2020 14:31 Ответить
Уже не секрет... - зелення делится тайнами, тока не спугните
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05.11.2020 14:32 Ответить
натякає на те, що дещо вони ще мають як секрет. Інтригують
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05.11.2020 14:53 Ответить
шота вроде того,
скоро окажется не штукой ой не ей бубенец по дереву стучал - та и клавиш там не было и вообще он не поганини в реинкарнации...
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05.11.2020 15:04 Ответить
та пофиг!
а сколько см дорог успеете проложить?
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05.11.2020 14:32 Ответить
это понятно. Где наши деньги на лечение расскажи лучше.
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05.11.2020 14:35 Ответить
запросто. Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3375
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05.11.2020 14:36 Ответить
Насколько я помню то в Италии при 10-15тыс заболевших в сутки в день было 700-900 умерших в день
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05.11.2020 14:37 Ответить
7к в неделю... это ж сколько квартир освободится, как уменьшатся очереди на жилье и сколько высвободится бюджетных денег пенсионных?!! радуются зеTwarz... но при этом забывают что будет нарушен балланс наполнения - наполнять также некому будет! но то такое - высокие заборы какое-то время простоят вокруг зажиточных особняков
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05.11.2020 14:42 Ответить
В Италии в начале эпидемии больше всего умирали старики которым за 80, у нас таких почти нет.
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05.11.2020 15:24 Ответить
Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9047
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05.11.2020 14:39 Ответить
Это реальность ...
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05.11.2020 14:49 Ответить
При почти одинаковой численности населения в Польше сегодня почти 26000 новых случаев. Большой спрос на медперсонал, зарплата от 2-3 тыс евро.
Делайте выводы （или ноги）.
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05.11.2020 14:43 Ответить
Живу в Польше, если бы не новости, то про корона вирус никто бы и не знал. Работаю на заводе, нет больных. По городу спокойно, ни скорых ничего.
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05.11.2020 15:08 Ответить
Думаете, цифры врут?
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05.11.2020 15:11 Ответить
Если не секрет, в каком воеводстве? Я только что (3/11) провожал знакомых медсестер, летели на работу в Варшаву.
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05.11.2020 15:14 Ответить
Ничего страшного главное дорога по которой повезут больного асфальтирована
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05.11.2020 14:44 Ответить
шмыг, шмыг , шмыг -
уноси, готовенького!
шмыг, шмыг, шмыг -
кто, на новенького?
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05.11.2020 14:45 Ответить
Мне хотелось бы уточнить. 15 000 заболевших или 15 000 заразившихся? Не пора ли уже в конце концов развернутую статистику давать.
Выявлено заражений столько то
Бессимптомные - столько то
Слабо выраженная симптоматика - столько то
Средняя форма
Тяжелая форма
Проходят лечение на дому
Проходят лечение в стационаре
Находятся в реанимации
И т.д. Так бы картина понятнее и яснее выглядела.
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05.11.2020 14:45 Ответить
скажу так - в большинстве случаев, даже быстротекущих и практически безсимптомных - есть отдаленные последствия, которые остануться с вами на долго... например... вкус... у некоторых он возвращается а у некоторых искажается.... пример товарища, который живет в нескольких домах от меня - сейчас не может ничего есть ибо все не просто соленое а пересолено! сосиски, квашенная капуста, хлеб, кока-кола!
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05.11.2020 14:55 Ответить
Ну думаю тот случай, что Вы описали, был далеко не бессимптомный. И тем не менее для понимания всей картины нужно давать более расширенную статистику.
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05.11.2020 15:27 Ответить
Не нужно было пускаться во все тяжкие с разрешением всего и вся с июня.. ну а теперь будем пожинать результат, оно ж понятно теперь как снежный ком.. чем дальше тем больше.. А где предел.. 20 тысяч, а почему именно 20. Правда есть версия что в январе- феврале немного вирус пойдет на спад.. Но это еще вилами ( Ляшко) по воде писано. Греция вон на месяц ( пока) вообще все закрывает включая магазины и запрещает перемещение граждан на улицах. т.е. все по домам. Судя по заявлениям премьера у нас это тоже введут после видио поздравления президента на новый год. Ну если продержимся.
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05.11.2020 14:45 Ответить
Я переболел и меня не колышет.
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05.11.2020 14:47 Ответить
Через 3 месяца у тебя будут все шансы переболеть еще раз
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05.11.2020 15:25 Ответить
Шансы это дело такое, типа казино "Три топора"
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05.11.2020 16:24 Ответить
тешься этим дальше
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05.11.2020 16:53 Ответить
Вот он реальный показатель работы президента и всей его команды. Еще совсем недавно Скоморох утверждал, что у нас чуть ли не лучшее здравоохранение в Европе. Наркоман или лжец?
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05.11.2020 14:48 Ответить
А знаете, как можно будет определить - что эпоха бедности закончилась? Сначала на улицах скорые будут мотаться все больше и больше, до определенного момента - а потом - все реже и реже.... пока не перестанут. Вот это и будет тем моментом истины, моментом осознания своего выбора клоуна, циркача и лицедея с веселыми видосиками главой государства !
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05.11.2020 14:49 Ответить
З-за такої дійсності Уряд мав би піти нахер, і причому - добровільно. Ну, звісно, якщо порядний...
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05.11.2020 14:52 Ответить
Сто процентно що отримаємо, кабаки працюють навіть в червоній зоні, в транспорті у всіх маска на роті або на бороді, причому зранку пижики забиті люди випадають, чому йому не поширюватись...
А потім коли вже буде повний п... почнуть кричати про локдаун....
А ввести часткові міри щоб люди перехворіли потрохи нікому не треба, реально що червона зона що така ніякої різниці тільки школи не вчаться
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05.11.2020 14:55 Ответить
То есть раньше был секрет, и вы скрывали зная
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05.11.2020 14:59 Ответить
Часто Люди на все анализы стоят в одной очереди и заражаются там.
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05.11.2020 15:26 Ответить
Такими темпами за 7 лет все переболеем!
Вже не секрет, що до кінця листопада ми можемо отримати 15 тис. випадків захворювання на COVID-19 на день, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9537
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05.11.2020 15:41 Ответить
 
 