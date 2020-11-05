Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а конца года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве.
"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тыс. людей в день", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.
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Пожалуйста, подождите...
може то галограма і якийсь гуморист балантрасить його голосом?
шось Лєнки не видко...і навіть мендельша мовчить (пізній токсикоз чи що?)))
Disposable surgical face masks for preventing surgical wound infection in clean surgery
И оно показало: "There was no statistically significant difference in infection rates between the masked and unmasked group in any of the trials."
Математическая модель, оперирующая предполагаемыми вирулентностью и эффективностью фильтрации - прекраснейшее "исследование", сейчас напишу пару таких же о выращивании зеленых человечков в условиях крайнего севера.
Про "статистические исследования", в которых участвовали 21 (двадцать, мать их, один) человек и на которые ссылаются авторы, можешь кому-то другому рассказывать.
Тебе кто-то говорит дать исследование на волонтерах? Тебе говорят, что в математическую модель вводятся данные с потолка.
Врачи пока сходятся на том, что достоверно работают дистанция и мытье рук, а маски уже больше 25 лет под вопросом.
У нормальных людей действует принцип: "нет доказательств пользы = бессмысленная трата ресурсов".
Можешь для защиты от коронавируса намазать анус зеленкой, если ты не считаешь бессмысленным совершать бесполезные действия.
Рекомендации ВОЗ не спускаются с небес на скрижалях, а постоянно изменяются при поступлении новой информации.
Вековой опыт ношения? К маскам на 20 году массового применения появились вопросы, когда оказалось, что они не защищают от "испанки".
Еще раз повторяю, что выше выложил статистическое исследование, в котором принимали участие не 21 человек, а 2106, которое не находит подтверждения эффективности масок.
И вирусы, и бактерии выделаются аэрозолем при дыхании/разговоре/кашле и т.д. И этот аргумент больше в мою пользу: вирусы могу распространятся с более мелкими фракциями аэрозоля, чем бактерии.
Достижение инфицирующей дозы необходимо для любой инфекции, не только вирусной. Кстати, если уже помянули вирулентность и инфицирующие дозы, то вернусь на секунду к COVID-19: после проведения нескольких поголовных тестирований населения весной 2020 оказалось, что его вирулентность выше, чем предполагалось зимой 2019-2020, поэтому результаты из таблицы "твоего" исследования очень оптимистичны, даже если не касаться самой эффективности масок.
Я вижу только исследование, в котором завышена эффективность одноразовых масок и занижена вирулентность коронавируса для получения "одобряемого" результата
и накручивания индексов цитирования и Хирша.
Панове і панянки! Welcome to a cemetery! Cheers!
В нас ніколи не було медицини,щось намагалася змінити Супрун.Але за підтримки населення,стала доктором смерть.Бо населення саме нічого не хоче змінювати і жити в лайні.
феномен? да не, ну думаю......
то же и о масках... эээээ, так, перейдем.те о промышленности Буркина -Фасо .... итак..... нету, ну или про комаров в Гваделупе - есть тут у нас один рраждани, он на связи, здравстуйте Олаф Адольфович, как это "дастишь идитен наПу"? ээээ, тогда у нас реклама - прокладки ультрас, пописаны лично А ваковым, кто это.. и дублируем Трампа: Да пошли на....... ок, продолжаем наше видео.... бл., крокодил сожрал звукорежи .... ааааааа
скоро окажется не штукой ой не ей бубенец по дереву стучал - та и клавиш там не было и вообще он не поганини в реинкарнации...
а сколько см дорог успеете проложить?
какое-то время простоят вокруг зажиточных особняков
Делайте выводы （или ноги）.
уноси, готовенького!
шмыг, шмыг, шмыг -
кто, на новенького?
Выявлено заражений столько то
Бессимптомные - столько то
Слабо выраженная симптоматика - столько то
Средняя форма
Тяжелая форма
Проходят лечение на дому
Проходят лечение в стационаре
Находятся в реанимации
И т.д. Так бы картина понятнее и яснее выглядела.
А потім коли вже буде повний п... почнуть кричати про локдаун....
А ввести часткові міри щоб люди перехворіли потрохи нікому не треба, реально що червона зона що така ніякої різниці тільки школи не вчаться