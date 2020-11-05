Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а конца года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве.

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тыс. людей в день", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.

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