РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13173 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
8 784 10
карантин (16730) Киевская область (3537) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Володин Василий (44)

В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА. СПИСОК

В Киевской области перепрофилируют шесть больниц, чтобы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Благодаря этому в регионе создадут резерв на 345 инфекционных коек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.

Глава областной государственной администрации Василий Володин сказал: "Я каждый раз подчеркиваю, что количество инфицированных COVID-19 ежедневно растет. Это наша реальность. Не все жители Киевщины переносят болезнь в легкой форме. Есть те, кому нужно стационарное лечение. И каждый раз их становится все больше. Чтобы расширить возможности, будем привлекать к лечению больных новые медучреждения".

В настоящее время готовятся к перепрофилизации такие учреждения здравоохранения:

  • Васильковская центральная райбольница (70 коек);
  • Сквирская райбольница (100 коек);
  • Ирпенская Центральная городская больница (40 коек);
  • Киевская областная клиническая больница (15 коек);
  • Киевская областная больница (100 коек);
  • Областное психиатрическо-наркологическое медицинское объединение (20 коек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине восемь школ и четыре детсада закрыты на карантин из-за COVID-19, - ОГА

Володин также уточнил, что в области также определили дополнительный перечень потенциальных больниц для лечения пациентов с COVID-19. Пока их рассматривают в перспективе и готовить к перепрофилизации, если количество пациентов будет продолжать расти. Поэтому речь идет о 13 медучреждениях. Они смогут обеспечить лечение еще 1,5 тыс. пациентов.

В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це точно Зеленський нагнітає абсолютно безпідставно, щоб патріоти не вийшли на Майдан!
показать весь комментарий
05.11.2020 14:54 Ответить
А ти кожного разу жереб кидаєш під яким ніком сьогодні за блазня голосити Alter Nator=Lvbnhj=Джамал? В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 9352
показать весь комментарий
05.11.2020 15:00 Ответить
пінкертон хрінов
показать весь комментарий
05.11.2020 15:23 Ответить
В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 1232
показать весь комментарий
05.11.2020 14:57 Ответить
Это Польша: Учителя получат специальный ваучер на 500 злотых на приобретение оборудования для удаленной работы. - Это могут быть веб-камеры, другое электронное оборудование, которое может пригодиться учителям, если в этом случае необходимо максимально эффективно вести удаленную работу.
Зато в Украине хорошие дороги на кладбища (но это не точно).
показать весь комментарий
05.11.2020 15:01 Ответить
"подготавливают больницы" - это в смысле асфальт кацапский перекладывают на подъездах к больницам?
показать весь комментарий
05.11.2020 15:04 Ответить
Это Польша: "Министр здравоохранения Адам Недзельский и глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщили об освобождении медицинского персонала от карантина. Это решение направлено на решение проблемы нехватки человеческих ресурсов в сфере здравоохранения. В последнее время в Польше на карантине находится около 30 000 человек из этой группы.
Медицинский персонал будет освобожден от обязанности проходить карантин. Отныне обследование медицинского персонала станет возможным ежедневно. Закуплены тесты, каждый медработник будет тестироваться ежедневно перед началом работы".
Зато у нас в Украине "большая стройка" и традиционными откатами (никто не сомневается).
показать весь комментарий
05.11.2020 15:04 Ответить
Это Польша: Власть: Пора задействовать аварийный тормоз. Если у нас будет 30 000 случаев в день, количество смертей также увеличивается, а система здравоохранения перестает работать, добавил глава Минздрава. «Пора спасать жизнь».
Сегодня в Польше 24692 новых случаев заболевания коронавирусом.
Численность населения примерно одинакова с Украиной.
Делайте выводы.
показать весь комментарий
05.11.2020 15:07 Ответить
количество больниц вторично - главное врачи! Ну не должен получать судья вершащий судьбы больше чем врач, спасающий жизни!
показать весь комментарий
05.11.2020 15:17 Ответить
Лапша дуже добре вішається лохторату. "Увсьо под контролєєєм! Спокойно Козлодоєви!"
А де візьмуться лікарі, яких вже зараз не вистачає??
Студентів-медиків примусово задіють? А їх самих вже запитали чи вони захочуть? Мабуть смішне питання.
показать весь комментарий
05.11.2020 15:37 Ответить
 
 