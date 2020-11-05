В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА. СПИСОК
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В Киевской области перепрофилируют шесть больниц, чтобы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Благодаря этому в регионе создадут резерв на 345 инфекционных коек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.
Глава областной государственной администрации Василий Володин сказал: "Я каждый раз подчеркиваю, что количество инфицированных COVID-19 ежедневно растет. Это наша реальность. Не все жители Киевщины переносят болезнь в легкой форме. Есть те, кому нужно стационарное лечение. И каждый раз их становится все больше. Чтобы расширить возможности, будем привлекать к лечению больных новые медучреждения".
В настоящее время готовятся к перепрофилизации такие учреждения здравоохранения:
- Васильковская центральная райбольница (70 коек);
- Сквирская райбольница (100 коек);
- Ирпенская Центральная городская больница (40 коек);
- Киевская областная клиническая больница (15 коек);
- Киевская областная больница (100 коек);
- Областное психиатрическо-наркологическое медицинское объединение (20 коек).
Володин также уточнил, что в области также определили дополнительный перечень потенциальных больниц для лечения пациентов с COVID-19. Пока их рассматривают в перспективе и готовить к перепрофилизации, если количество пациентов будет продолжать расти. Поэтому речь идет о 13 медучреждениях. Они смогут обеспечить лечение еще 1,5 тыс. пациентов.
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Зато в Украине хорошие дороги на кладбища (но это не точно).
Медицинский персонал будет освобожден от обязанности проходить карантин. Отныне обследование медицинского персонала станет возможным ежедневно. Закуплены тесты, каждый медработник будет тестироваться ежедневно перед началом работы".
Зато у нас в Украине "большая стройка" и традиционными откатами (никто не сомневается).
Сегодня в Польше 24692 новых случаев заболевания коронавирусом.
Численность населения примерно одинакова с Украиной.
Делайте выводы.
А де візьмуться лікарі, яких вже зараз не вистачає??
Студентів-медиків примусово задіють? А їх самих вже запитали чи вони захочуть? Мабуть смішне питання.