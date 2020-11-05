После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что после вывода войск на Донбассе обеспечивать охрану общественного порядка будут подразделения. В их состав войдут украинцы, которые не участвовали в боевых действиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "РБК-Украина".

Вице-премьер отметил, что создание специальных подразделений охраны общественного порядка еще обсуждается.

"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Резников.

"Мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию. Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине - это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу".

Также читайте: 10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников