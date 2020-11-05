После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников
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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что после вывода войск на Донбассе обеспечивать охрану общественного порядка будут подразделения. В их состав войдут украинцы, которые не участвовали в боевых действиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "РБК-Украина".
Вице-премьер отметил, что создание специальных подразделений охраны общественного порядка еще обсуждается.
"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Резников.
"Мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию. Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине - это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами", - добавил вице-премьер.
Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу".
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типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"?
четырежды уклонисты, фотографы, слуги урода и прочая зеленая шелупонь?))
"Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. "И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два - из Национальной полиции Украины, один - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он"
после вывода каких войск, кацапячих?
и хто их интересно выведет, не буба ли?
...
когда уже конец представления?
бо уже морщины от смеха...
А вот на каком реале основываются вышеуказанные и аналогичные глубокомысленные утверждения?