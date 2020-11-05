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После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Общество

После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что после вывода войск на Донбассе обеспечивать охрану общественного порядка будут подразделения. В их состав войдут украинцы, которые не участвовали в боевых действиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "РБК-Украина".

Вице-премьер отметил, что создание специальных подразделений охраны общественного порядка еще обсуждается.

"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Резников.

"Мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию. Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине - это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу".

Также читайте: 10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Надо успеть эту шоблу выгнать чтоб они не успели сдать Украину маскалям.
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05.11.2020 15:24
+12
"После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом" -


типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"? После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 264
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05.11.2020 15:25
+10
Йдіть нахрін зі звоїм планом і чорною економічною дірою ордло. Я дохідливо пояснюю? Запропонуєте його після деокупації, РЕПАРАЦІЇ, після подолання екологічної катастрофи, влаштованої кацапнею.
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05.11.2020 15:28
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Надо успеть эту шоблу выгнать чтоб они не успели сдать Украину маскалям.
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05.11.2020 15:24 Ответить
"После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом" -


типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"? После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 264
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05.11.2020 15:25 Ответить
уда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Резников"...

четырежды уклонисты, фотографы, слуги урода и прочая зеленая шелупонь?))
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05.11.2020 15:27 Ответить
кстати.. кива, портнов, бойко, мертведчук, рабинович и т.д. - тоже "не участвовали в боевых действия"
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05.11.2020 15:28 Ответить
там у Вовы шо навалом свежего кокса что они несут такую ахинею.. трусливое еврейское чмо и приспособленцы.... малороссы короче...
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05.11.2020 16:14 Ответить
Тут ещё важно уточнить не участвовали с какой стороны... Похоже орки против своих будут не против...
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05.11.2020 20:37 Ответить
Почему это участники АТО не могут служить в Нац. полиции? Надеюсь, туда из местных набирать не будут?
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05.11.2020 15:27 Ответить
Даремно сподіваєтесь.
"Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. "И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два - из Национальной полиции Украины, один - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он"
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05.11.2020 15:30 Ответить
знбилы уже со всего Донбасса войска отводят? До Днепра?
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05.11.2020 15:27 Ответить
та чур на вас.
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05.11.2020 15:31 Ответить
Йдіть нахрін зі звоїм планом і чорною економічною дірою ордло. Я дохідливо пояснюю? Запропонуєте його після деокупації, РЕПАРАЦІЇ, після подолання екологічної катастрофи, влаштованої кацапнею.
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05.11.2020 15:28 Ответить
вроде тока четверг, а они уже все там обдолбаные, шмыгали...
после вывода каких войск, кацапячих?
и хто их интересно выведет, не буба ли?
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05.11.2020 15:28 Ответить
После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 4486

...
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05.11.2020 15:32 Ответить
Ця дрянота які війська зібралась виводить-українські?!
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05.11.2020 15:34 Ответить
как уже ети клованы рыжие, зеленые задрали..
когда уже конец представления?
бо уже морщины от смеха...
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05.11.2020 15:38 Ответить
на территории Украины действует украинская полиция а не особостатусная
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05.11.2020 15:45 Ответить
он входит и выходит.это ,вообще то, про хвост. а не про войска
После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 7083
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05.11.2020 15:47 Ответить
Підозрюю, що це буде на кшталт спільних патрулів з російськими окупаційними підрозділами, тільки останні перейменують у нацполіцію з особливим статусом. Це може призвести до громадянської війни, що, власне, і планує *****, а зелені йому в цьому допомагають
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05.11.2020 16:02 Ответить
Эти деятели чем-то похожи на мою жену - она уже сейчас составляет меню на Новый год. Только отличие в том, что Новый год наступит однозначно. А по поводу реализации меню - я даже не сомневаюсь. Надо только притормаживать бурную деятельность.
А вот на каком реале основываются вышеуказанные и аналогичные глубокомысленные утверждения?
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05.11.2020 16:32 Ответить
которые участвовали в боевых действиях, - подчеркнул Резников. - Которые не участвовали в боевых действиях против Украины я еще как-то могу с трудом понять, но напрочь отказываюсь понимать то, которое вообще "не участвовали в боевых действиях". Значит наиболее обученные и подготовленные кадры Нацполиции воевавшие в АТО и ООС не будут принимать участие за соблюдением порядка?
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05.11.2020 17:18 Ответить
 
 