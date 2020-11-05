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Новости Политика Украины Обмен пленными
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Россия (91190) Донбасс (26944) пленные (1830) наемники РФ (2002) Резников (1167)

РФ и ее наемники на Донбассе до сих пор не подали списки на обмен пленными, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и ее наемники на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.

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"Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила", - отметил он.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.
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Резников, как и вся эта зеленая шобла, делает круглые глаза от такой "новости". Вся избирательная кампания Зеленского была построена только на одном - Порошенко это партия войны, это абсолютное ЗЛО, это человек не способный договариваться. Если коротко, то на сплошном вранье и подтасовке фактов. А ведь именно Порох усадил Путина в кресло и заставил его подписать Минские соглашения, где Пыня, фактически признал себя участником войны с Украиной. И теперь, именно благодаря таланливой дипломатической работе МИДа Украины в каденцию Порошенко, Московия получила такие санкции, которые уже не в состоянии проигнорировать - МИНУС 10% в бюджете на оборону на 2021г., не говоря уже о выигранном Нафтогазом суде в Стокгольме против Газпрома. А для зелебобиков все эти выкрутасы кремлядей, как гром среди ясного неба.
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05.11.2020 16:05 Ответить
 
 