Второй тур выборов мэра Полтавы, Днепра и Кривого Рога состоится 22 ноября, - ЦИК
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Повторное голосование на выборах мэра в городах Днепр и Кривой Рог (Днепропетровская обл.) назначено на 22 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение обусловлено тем, что в обоих городах ни один из кандидатов не набрал 50%+1 голос избирателей.
На сайте Центризбиркома нет данных о том, кто и с какими результатами выходит во второй тур в этих городах.
Кроме того, напомнили в ЦИК, в этот же день второй тур выборов состоится в городах Славянск (Донецкая обл.), Ужгород (Закарпатская обл.), Бровары (Киевская обл.), Львов и Дрогобыч (Львовская обл.), Полтава и Ривне.
На 15 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра в городах Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.), Сумы и Одесса.
В этот же день состоится второй тур выборов городского головы в Украинке (Киевская обл.) – территориальной громаде с количеством избирателей до 75 тыс. Такое решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября два кандидата получили одинаковое количество голосов.
Всего на местных выборах в 2020 году должны быть избранными 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.
Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.
Пожалуйста, подождите...
Шановні друзі !!!
Хочете дізнатися, як обманюють, в штабі, в оплаті за працю на виборчій дільниці ?
Чим дескредітіруют і підривають авторитет самої партії ЄС !!!
Є в м.Кривий Ріг, за адресою ул.Едуарда Фукса 10, штаб,
де веде свою діяльність якийсь колектив, очолюваний
Наталією Яківною Марченко, який набирає членів виборчих комісій не обговорюючи з ними оплату праці, мотивуючи тим, що, нібито, вони не в курсі і не знають.
Коли люди, (нас троє з виборчої дільниці), після закінчення виборчого процесу, коли ми вже здали всі протоколи, звернулися в штаб ЄС за зарплатою, з нами, необгрунтовано, в грубій формі розмовляли, звинуватили в тому, що , нібито, погано працювали. Ми спитали - чому немає відомостей, де прописані суми виплат, за що ми тут ставимо підписи?
На обурення взагалі пригрозили не виплатити грошей і вказали на двері, з фразою -" якщо вас не влаштовує, забирайтеся геть"...." а ми ж з вами ні про що не домовлялися"
Спілкувалися з людьми з інших виборчих дільниць. З ними, в цьому штабі, так само, грубо поводились.
Крім того виплатили по 700 гр. за такі складні вибори всім, незалежно від виконуваної роботи під час виборчого
процесу.
І в цих, спеціально, роздрукованих маленьких бланках
НЕ були напісані суми виплат !!!
зате написано, що ( ми) претензій не маємо.
Люди розписувалися за невідомі суми !!! Обурившись.. ну, хоч щось ..і йшли.
Якаж думка складеться у людей про саму партію, таке враження, що це дискредитації, провокація і просто обман. Похоже, що це робится навмисно.
Ось зараз буде другий тур голосування і наберуть ще, за такою ж методикою, людей. А потім, що б люди ходили і розказували про ставлення до них в штабі ЄС. Це все неприпустимо!
Мабуть, в них така тактика спілкування, щоб люди образилися і більше не приходили, т. е радійте хоч такій оплаті. А чи не спеціально все це робиться?
Розкажіть, будь ласка, як і де дізнатися позначені суми зарплат. І що нам робити, куди звертатися в такому випадку?
Дякуємо, заздалегідь, за відповідь.