РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13419 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Местные выборы-2020
1 453 2
Киевская область (3537) местные выборы (2145) Обухов (87) Нацполиция (15725) фальсификации (1336)

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской ТИК. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской ТИК. ДОКУМЕНТ

Открыто уголовное производство по факту фальсификации результатов местных выборов в Обуховской ТИК.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил руководитель Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Обуховского городского совета Руслан Трегуб, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской городской ТИК", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил, что на местных выборах в Обухове партии "За майбутнє" дорисовывают голоса.

Также читайте: Кандидат в депутаты одного из горсоветов Сумщины пытался сфальсифицировать результаты выборов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской ТИК 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской ТИК - Цензор.НЕТ 5080
показать весь комментарий
05.11.2020 15:46 Ответить
Не набридло?
Максимум що світить - умовний термін на ріу чи два.
Хоч когось реально ув'язнили за фальсифікації?
Отож...
показать весь комментарий
05.11.2020 15:51 Ответить
 
 