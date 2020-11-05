Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской ТИК. ДОКУМЕНТ
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Открыто уголовное производство по факту фальсификации результатов местных выборов в Обуховской ТИК.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил руководитель Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Обуховского городского совета Руслан Трегуб, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской городской ТИК", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил, что на местных выборах в Обухове партии "За майбутнє" дорисовывают голоса.
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Максимум що світить - умовний термін на ріу чи два.
Хоч когось реально ув'язнили за фальсифікації?
Отож...