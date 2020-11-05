Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ
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Украинский воин получил ранение. Российско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили на украинские позиции гранату.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает делегация Украины в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное. С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Украинская делегация отмечает: - ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.
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Ці говнокомандувачі відмазують кацапів вже більше ніж самі кацапи. М-да.
а в ответ наваляли ??? или до сих пор делаем вид что там тиша ???????????
азеры реально показали в Карабахе, что это - очень хорошие роботы по уничтожению техники и солдат врага, и наводят панику на бандитов. И кто же оказался прав? На хрена США и Турция отправляет новейшее оружие в Украину, если оно там ржавеет из-за вредительства армейских чиновников, которые, видимо, имеют четкое задание из московии: не допустить его применения в Донбассе, поскольку потери оккупантов резко вырастут и сразу видна будет ущербность тактики войны 20 века против оружия 21 века.
У#бки одним словом ! вы ещё скажите что перемирие продолжается и режим тишины действет !! ОДНИМ СЛОВОМ У#**** !!
Может быть даже лучше будет поместить микрофон в элементарный конус-"матюкальник" - будет меньше заметно, легче, можно просто держать в руках находясь в окопе и просто направляя его от чуть выше бруствера до вертикально вверх. Сектор обзора еще меньше, а это значит еще меньше лишних звуков и точнее определение направления.