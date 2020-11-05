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Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ

Украинский воин получил ранение. Российско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили на украинские позиции гранату.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает делегация Украины в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное. С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация отмечает: - ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.

Также читайте: Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Зеблазні все одно влаштують чергове "розведення"... Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 5792

Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 8735
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05.11.2020 16:09
+18
не значне порушення тиші - да віслюк оманський!
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05.11.2020 16:03
+12
зе дно
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05.11.2020 16:09
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Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 2165
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05.11.2020 16:02 Ответить
"гейевропа" нервно курит в сторонке Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 2164
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05.11.2020 20:09 Ответить
не значне порушення тиші - да віслюк оманський!
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05.11.2020 16:03 Ответить
не верю! там жеж скоро выборы и самоликвидация этих ополченцев или как там их... та сторона короче...они не могли! ониженашилюди...онихотятмира.. да, леонидмакрыч???
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05.11.2020 16:08 Ответить
зе дно
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05.11.2020 16:09 Ответить
Зеблазні все одно влаштують чергове "розведення"... Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 5792

Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 8735
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05.11.2020 16:09 Ответить
С байтакара скинуть бы им раз 10.И будет тишина о которой трындит Зельное д.ерьмо!
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05.11.2020 16:10 Ответить
Украинская делегация отмечает: - ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.Источник: https://censor.net/ru/n3229304
Ці говнокомандувачі відмазують кацапів вже більше ніж самі кацапи. М-да.
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05.11.2020 16:13 Ответить
Конечно теряют."Коптёрщики" обросли имуществом, безграничной властью и нафига им то перемирие.Придёт украинская власть и придётся всё бросать и бежать, а где их ждут.
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05.11.2020 16:22 Ответить
выздоравливай скорей защитник Украины ...
а в ответ наваляли ??? или до сих пор делаем вид что там тиша ???????????
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05.11.2020 16:15 Ответить
""Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное. С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении." - достойный, мать вашу, ответ на ранение бойца!
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05.11.2020 16:18 Ответить
Осталось написать в спорт лото.........
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05.11.2020 17:13 Ответить
охрененное перемирие
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05.11.2020 16:21 Ответить
зеленського кравчучку і всих гнид пішкодралом кинути в так зване ордло і нехай гозбираються
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05.11.2020 16:22 Ответить
запустите туда азербайджацев с турецкими безпилотниками ... они наведут та жаху что сепарня будет разорвана в хлам и бежать за поребрик бросив технику обосрав свои портки! я не говорю что начинать наступление....а про безпилотник, эти мрази гранату бомжи кинули. а по ним в ответку ракетой по их кублу где то...красота как там в карабахе с них уничтожают врагов и технику...сила..... вот это война, вот это урон противнику, хаха безпилотник уничтожает миллионные дорогостоящие батареи и другую сложную технику.... раз и нет миллионов долларов ...раз и нет.... Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 976
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05.11.2020 16:22 Ответить
Одужання пораненому.
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05.11.2020 16:23 Ответить
Одужання нашому захиснику.
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05.11.2020 16:35 Ответить
Пока в Украине обсуждали купленные при Порохе "Байрактары" и считали, что это - игрушки,
азеры реально показали в Карабахе, что это - очень хорошие роботы по уничтожению техники и солдат врага, и наводят панику на бандитов. И кто же оказался прав? На хрена США и Турция отправляет новейшее оружие в Украину, если оно там ржавеет из-за вредительства армейских чиновников, которые, видимо, имеют четкое задание из московии: не допустить его применения в Донбассе, поскольку потери оккупантов резко вырастут и сразу видна будет ущербность тактики войны 20 века против оружия 21 века.
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05.11.2020 16:35 Ответить
Почему не сбили до того?Расслабились?
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05.11.2020 16:35 Ответить
В ТКГ вважають , що Путін хоче миру , а якийсь бойовик на тій стороні його не слухає і кидається гранатами.
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05.11.2020 16:38 Ответить
А ту гранату прицільно кидали чи провокативно? Бо якщо неприцільно, то це не рахується, сам бубочка казав.
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05.11.2020 16:44 Ответить
Не ну какие уроды !!! нашего бойца ранили а эти уроды в ответ письма пишут в ОБСЕ !!
У#бки одним словом ! вы ещё скажите что перемирие продолжается и режим тишины действет !! ОДНИМ СЛОВОМ У#**** !!
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05.11.2020 16:52 Ответить
Взять спутниковую тарелку, вместо приемной головки установить обычный микрофон, подключить к усилителю и ставить на дежурство "акустика", чтобы кто-то постоянно сидел и слушал небо. Радаром эти коптеры наверное хрен увидишь, "невооруженным" ухом тоже не расслышишь, а так если еще кто-то из радиолюбителей в подразделении найдется сделать узкополосные фильтры настроенные в резонанс со звуком пропеллеров, они наверняка все звучат где-то на близких частотах. Как минимум можно будет довольно точно определять направление где нужно его высматривать.
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05.11.2020 17:06 Ответить
у спутниковой тарелки слишком узкая диаграмма направленности
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05.11.2020 18:01 Ответить
Это как раз и хорошо. Просто я эту мысль высказал не развернуто. Из нее нужно сделать такой себе звуко-локатор, который естественно нужно вращать в коптероопасном секторе. Вообще-то это конечно должно быть достаточно технологичное сооружение. Но чем не иметь вообще ни чего, так лучше хоть что-нибудь, пускай даже слепленное на коленке.
Может быть даже лучше будет поместить микрофон в элементарный конус-"матюкальник" - будет меньше заметно, легче, можно просто держать в руках находясь в окопе и просто направляя его от чуть выше бруствера до вертикально вверх. Сектор обзора еще меньше, а это значит еще меньше лишних звуков и точнее определение направления.
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05.11.2020 19:18 Ответить
Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 2970 Забытые "высокие технологии"

Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 3173
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05.11.2020 21:16 Ответить
Но всяко лучше чем Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 833
Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 2433
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05.11.2020 21:37 Ответить
ШТАААА? Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 3674
Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату на украинские позиции, ранен воин, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 4479
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05.11.2020 21:40 Ответить
Та уже пофиг на этих терпил.Если они позволяют зебилам делать из себя ходячие мишени для орков,то пусть потом расхлебывают последствия.
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05.11.2020 17:08 Ответить
Но стрелять в ответ нельзя, оманский осел оштрафует
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05.11.2020 17:14 Ответить
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
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05.11.2020 17:20 Ответить
от же ш скотыняки, обижають. нужно жалобу в обсе написать, коллективную(!)
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05.11.2020 19:58 Ответить
А стать перед ними на колени не пробовали? а вдруг поможет?
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05.11.2020 21:57 Ответить
 
 