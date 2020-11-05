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Новости Политика Украины
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закон (3088) законопроект (3038) наблюдательный совет (95) Укрзализныця (2637) Скичко (41)

Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета

Законопроект, который будет определять обязанности Наблюдательного совета "Укрзализныци" и их показатели эффективности, крайне необходим, и он будет зарегистрирован.

Об этом в интервью изданию ЭП заявил нардеп, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, финансовые планы "Укрзализныци" утверждаются со значительной задержкой именно из-за отсутствия ответственности со стороны Наблюдательного совета предприятия.

"Нужно решать системно, почему так происходит. Почему сегодня финпланы утверждаются в середине лета или осенью на текущий год? Потому что нет ответственности. Наблюдательный совет продолжает получать высокие зарплаты, высокие премии, несмотря на то, что они не утвердили финплан", - сказал Скичко.

Нардеп добавил, что когда говорил о неэффективности иностранцев в наблюдательных советах, то имел в виду конкретный Наблюдательный совет "Укрзализныци".

"Я не против иностранцев в наблюдательных советах, но согласно этому альтернативному законопроекту большая часть должна быть украинцами, остальные могут быть иностранцами. То есть, иностранцы могут консультировать, могут помогать и они реального многому могут научить в управлении. Однако я также много слышал о том, как проводится заседание наблюдательного совета, куда они могут приехать неинформированными, не изучая информацию, которую им присылают, или изучая ее достаточно поверхностно", - рассказал нардеп.

Скичко также добавил, что иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес.

"Есть ощущение, что они не несут никакой ответственности за ту деятельность, которую они проводят. Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует", - отметил Скичко.

Ранее нардеп Скичко заявил, что пересмотр тарифов Укрзализныци возможен только после реформирования, и это должен решать НКРТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
А яка користь від цієї, "української" бородатої утриманки? Ну окрім професійного дуполизтва.Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко - Цензор.НЕТ 3952
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05.11.2020 18:02
+3
"Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует" . Странные выводы делают наши избранники . Даже пугает . У них есть высшее образование ?
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05.11.2020 17:57
+3
воно пише памфлети в честь Зеленєйшого.
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05.11.2020 18:02
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"Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует" . Странные выводы делают наши избранники . Даже пугает . У них есть высшее образование ?
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05.11.2020 17:57 Ответить
Все знают, что госпредприятие должно приносить прибыль, а будет оно прибыльным или убыточным - не имеет значения.
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05.11.2020 18:04 Ответить
Зачем ему образование, он женат на дочке Юрушева...
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05.11.2020 18:27 Ответить
Тогда встречный вопрос - а у кого-то из наблюдательного совета есть железнодорожное транспортное образование? Взять того же Лещенка? Потрібен закон, який визначатиме обов'язки і показники ефективності наглядової ради "Укрзалізниці", - нардеп Скічко - Цензор.НЕТ 8545
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05.11.2020 18:29 Ответить
За що набсов'єтчику Лещенку платять 500 тис грн на місяць ? Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко - Цензор.НЕТ 3678
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05.11.2020 17:57 Ответить
Никто не знает . Для чего расстраивать зелёную массу ? Они и так в шоке от своего прикола .
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05.11.2020 18:03 Ответить
Нужен закон для конфискации всего наворованного наблюдательными советами , предусматривающий высшую меру наказания .
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05.11.2020 18:01 Ответить
Прості рішення свідчать про відсутність мозку в їх автора.
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05.11.2020 18:05 Ответить
Поспішні висновки також свідчать про відсутність мозку .
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05.11.2020 18:11 Ответить
А яка користь від цієї, "української" бородатої утриманки? Ну окрім професійного дуполизтва.Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко - Цензор.НЕТ 3952
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05.11.2020 18:02 Ответить
воно пише памфлети в честь Зеленєйшого.
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05.11.2020 18:02 Ответить
З якої комуністичної безодні воно вилізло?
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05.11.2020 18:02 Ответить
К чему этот словестный понос? Среди форумчан достаточно квалифицированных менеджеров (в т.ч. топ). Выложите хотя бы один контракт, который они подписывают при приеме на работу. И тогда будет понятно кто за что отвечает, какие должны быть результаты и какая ответственность. Без этого документа, это очередной выссер от очередного депутата, делающего вид что печется за Отечество. И, кстати, такой контракт неплохо бы и депутатам иметь. Нарушил - в сад.
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05.11.2020 18:16 Ответить
А в нас ще є Укрзалізниця? Дивно. Ну та вже не довго залишилося такими темпами.
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05.11.2020 18:16 Ответить
Какой к черту набсовет на убыточном предприятии? В набсовет входят собственники, когда бизнес уже налажен, сформирован доказавший прибылью (а не экономией путем банального сокращения расходов) топ-менеджмент, а укржд в собственности у государства (которое не славится эффективными менеджерами).
Не могут покупать без коррупции - пускай выдвигают ТУ, а саму закупку будет осуществлять новый орган - государственное бюро закупок, где будут работать самые честные под присмотром самых не корумпированных.
Набсовет это распил, возможно с заносом.
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05.11.2020 18:44 Ответить
Пандемія світова..А у злодіїв борги стали величезними.Скоро будуть знову продавати дитсадки і гуртожитки..
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05.11.2020 18:46 Ответить
Не покидает ощущение какого то сюра - вчерашний ведущий корпоративов и шоу Скичко-Юрушев сегодня на полном серьезе умничает про укрзализныцю. Ты ж там максимум чай у проводника заказывал, все. И от таких персонажей ожидают чуда в экономике??
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05.11.2020 19:09 Ответить
Скичко - это тот который Евровиденпе вел, потом по телеку демонстрировал грязевые обертывания для фигуры?
И тут взялся за Набсовет - ну просто вундеркинд.
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05.11.2020 19:09 Ответить
Нужен ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ САБОТАЖУ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕГО! Именно САБОТАЖ имел и имеет место в госструктурах и госпредприятиях! В том числе и на Укрзалізниці! Большевики за саботаж-РАССТРЕЛИВАЛИ! Народ до вас просто еще не добрался!
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05.11.2020 19:32 Ответить
Вот оно чё! Нужен наблюдающий за наблюдателем! Проще разогнать этот Набсовет при "Укрзализныци" и наблюдать за её деятельностью непосредственно из НАБУ или ГБР. Дешевле во всяком случае.
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05.11.2020 20:35 Ответить
Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности руководителей "Укрзализныци", нужен независимый орган который будет определять тарифы по которым работает этот перевозчик, например Нацагентство
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05.11.2020 22:00 Ответить
 
 