Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко

Законопроект, который будет определять обязанности Наблюдательного совета "Укрзализныци" и их показатели эффективности, крайне необходим, и он будет зарегистрирован.

Об этом в интервью изданию ЭП заявил нардеп, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, финансовые планы "Укрзализныци" утверждаются со значительной задержкой именно из-за отсутствия ответственности со стороны Наблюдательного совета предприятия.

"Нужно решать системно, почему так происходит. Почему сегодня финпланы утверждаются в середине лета или осенью на текущий год? Потому что нет ответственности. Наблюдательный совет продолжает получать высокие зарплаты, высокие премии, несмотря на то, что они не утвердили финплан", - сказал Скичко.

Нардеп добавил, что когда говорил о неэффективности иностранцев в наблюдательных советах, то имел в виду конкретный Наблюдательный совет "Укрзализныци".

"Я не против иностранцев в наблюдательных советах, но согласно этому альтернативному законопроекту большая часть должна быть украинцами, остальные могут быть иностранцами. То есть, иностранцы могут консультировать, могут помогать и они реального многому могут научить в управлении. Однако я также много слышал о том, как проводится заседание наблюдательного совета, куда они могут приехать неинформированными, не изучая информацию, которую им присылают, или изучая ее достаточно поверхностно", - рассказал нардеп.

Скичко также добавил, что иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес.

"Есть ощущение, что они не несут никакой ответственности за ту деятельность, которую они проводят. Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует", - отметил Скичко.

Ранее нардеп Скичко заявил, что пересмотр тарифов Укрзализныци возможен только после реформирования, и это должен решать НКРТ.

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