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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Представитель "Голоса" в ТИК Обухова Трегуб: "Секретарем ТИК от ОПЗЖ осуществлена попытка переписать протоколы и дописать голоса "За майбутнє"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель

В регионах с дорогостоящей землей предпринимается попытка найти предлог для объявления перевыборов, там низкая явка, и подкуп избирателей организовать легче, подкуп дешевый.

К Цензор.НЕТ обратился представитель партии "Голос" в ТИК-218 и кандидат в депутаты по городу Обухов Руслан Трегуб с заявлением:

"3 ноября у нас проведено очередное заседание ТИК-218 - данные протоколов совпадали, заседание было объявлено закрытым, казалось, надо объявить результаты. Однако 4 ноября в 22.00 было объявлено новое заседание, и на нем неожиданно оказалось, что дополнительные голоса дописали одной партии - "За майбутнє". Это просто преступление. Данные по участкам 312-322 были изменены руководством ТИК, а именно - секретарем ТИК Таисией Хмеляр, представителем ОПЗЖ. Председатель нашей комиссии от "Слуги народа" Майданюк. Полиция сегодня возбудила дело. Мы обратились в ЦИК с требованием немедленной замены секретаря комиссии. Надеемся, что власть осознает, какой это позор, не объявлять результаты выборов столько времени, и вместо этого пытаться откровенно переписать протоколы. Выборы состоялись, никаких оснований менять протоколы и не признавать результаты нет".

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Представитель Голоса в ТИК Обухова Трегуб: Секретарем ТИК от ОПЗЖ осуществлена попытка переписать протоколы и дописать голоса За майбутнє 01

"Где наше государство? Центризбирком? СБУ, МВД? Почему в Украине, в Киеве, в Киевской области, в ряде других регионов, спустя 10 суток результаты во многих территориальных громадах не оглашаются, предпринимаются попытки переписать протоколы? Большинство штатов США посчитали и огласили результаты выборов за один день, а в Украине не оглашают результаты выборов, хотя протоколы голосования также подсчитаны за один день. Команда Пальчевского, "За майбутнє", ОПЗЖ - то есть олигархические проекты, при участии и молчаливой поддержке властей творят на целом ряде участков, что хотят, по сути прямо срывают выборы. Представитель "Голоса" Руслан Трегуб передал Цензор.НЕТ комментарий по событиям в Обухове на ТИК-218 - это просто возмутительно. Почему нет никаких заявлений и общей позиции парламента? Почему не оглашаются результаты выборов? Судя по всему, в регионах с дорогостоящей землей предпринимается попытка найти предлог для объявления перевыборов, там низкая явка, и подкуп избирателей организовать легче, подкуп дешевый. В стране есть Центризбирком, или власти продают выборы тем, кто больше заплатит?" - прокомментировал ситуацию главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Тобто навіть не собі, а своїм партнерам.
Бені і Палиці.
Оце зебіли наголосували Представитель "Голоса" в ТИК Обухова Трегуб: "Секретарем ТИК от ОПЗЖ осуществлена попытка переписать протоколы и дописать голоса "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 6843
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05.11.2020 16:18 Ответить
Бєня і Медведчук - партнери у боротьбі за розпил України.
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05.11.2020 16:21 Ответить
Оббируть всю Вкраїну, завдяки телепням.
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05.11.2020 16:22 Ответить
Вони і бізнеспартнери, не в одній галузі.
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05.11.2020 16:33 Ответить
Результати виборів у Раві-Руській. 483 > 539. Верещук, яка обіцяла навести порядок у Києві ще кращий а ніж вона навела у Раві-Руській, не тільки пролетіла як фанера над Парижем у Києві. Завдяки небаченим "успіхам" Верещалки на посаді мера Рави-Руської, партія «Слуга народу» там ляпнулась як жаба в болото і зайняла аж останнє місце.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3134pf7691=64245pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
У першій таблиці «Загальні відомості про результати голосування» вказана кількість голосів поданих за партію і кількість депутатських місць, які отримала партія:
1. Європейська солідарність, 1973 голоси/7 депутатів
2. Свобода 1428 / 5
3. Батьківщина 955 / 4
4. Голос 677 / 3
5. Самопоміч 543 /3
6. Громадянська позиція 539 / 2
7. Слуга народу 483 / 2
Клоуни побачили, що обі(рались по самі вуха, і щоб хоч якось приховати свою ганьбу, у другій таблиці «Відомості про обраних депутатів місцевої ради» що показує скільки процентів набрала партія, не вписали партію яка зайняла перше місце, - 1. «Європейська солідарність» - 26,93%.
А «Громадянську позицію», яка зайняла шосте місце, 7,69%, 539 голосів і 2 депутати вліпили на останнє сьоме місце, після «Слуги народу» 7,69%, 483 голоси і 2 депутати.
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05.11.2020 18:02 Ответить
 
 