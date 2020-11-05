Представитель "Голоса" в ТИК Обухова Трегуб: "Секретарем ТИК от ОПЗЖ осуществлена попытка переписать протоколы и дописать голоса "За майбутнє"

В регионах с дорогостоящей землей предпринимается попытка найти предлог для объявления перевыборов, там низкая явка, и подкуп избирателей организовать легче, подкуп дешевый.

К Цензор.НЕТ обратился представитель партии "Голос" в ТИК-218 и кандидат в депутаты по городу Обухов Руслан Трегуб с заявлением:

"3 ноября у нас проведено очередное заседание ТИК-218 - данные протоколов совпадали, заседание было объявлено закрытым, казалось, надо объявить результаты. Однако 4 ноября в 22.00 было объявлено новое заседание, и на нем неожиданно оказалось, что дополнительные голоса дописали одной партии - "За майбутнє". Это просто преступление. Данные по участкам 312-322 были изменены руководством ТИК, а именно - секретарем ТИК Таисией Хмеляр, представителем ОПЗЖ. Председатель нашей комиссии от "Слуги народа" Майданюк. Полиция сегодня возбудила дело. Мы обратились в ЦИК с требованием немедленной замены секретаря комиссии. Надеемся, что власть осознает, какой это позор, не объявлять результаты выборов столько времени, и вместо этого пытаться откровенно переписать протоколы. Выборы состоялись, никаких оснований менять протоколы и не признавать результаты нет".

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"Где наше государство? Центризбирком? СБУ, МВД? Почему в Украине, в Киеве, в Киевской области, в ряде других регионов, спустя 10 суток результаты во многих территориальных громадах не оглашаются, предпринимаются попытки переписать протоколы? Большинство штатов США посчитали и огласили результаты выборов за один день, а в Украине не оглашают результаты выборов, хотя протоколы голосования также подсчитаны за один день. Команда Пальчевского, "За майбутнє", ОПЗЖ - то есть олигархические проекты, при участии и молчаливой поддержке властей творят на целом ряде участков, что хотят, по сути прямо срывают выборы. Представитель "Голоса" Руслан Трегуб передал Цензор.НЕТ комментарий по событиям в Обухове на ТИК-218 - это просто возмутительно. Почему нет никаких заявлений и общей позиции парламента? Почему не оглашаются результаты выборов? Судя по всему, в регионах с дорогостоящей землей предпринимается попытка найти предлог для объявления перевыборов, там низкая явка, и подкуп избирателей организовать легче, подкуп дешевый. В стране есть Центризбирком, или власти продают выборы тем, кто больше заплатит?" - прокомментировал ситуацию главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.