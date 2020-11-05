Глава управления МВД Беларуси Карпенков: если протестующие "нападут" на силовиков, их "живьем брать не будут"
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Начальник ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД Беларуси Николай Карпенков заявил, что милиционеры "живель брать не будут" протестующих, если "что-то случится с командиром, или с руководителем, с нашим братом по оружию".
Угрозы в адрес протестующих Карпенков высказал в интервью государственному изданию "Беларусь сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
"Те, кто позволил себе переступить все законы, в том числе и законы морали, просто так не отделаются и почувствуют, что нельзя оскорблять сотрудников органов внутренних дел. Если, не дай бог, что-то случится с командиром или с руководителем, с нашим братом по оружию – мы таких бандитов живьем брать не будем. И если что-то случится с семьями сотрудников – бандиты ощутят на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел. Таких бандитов мы тоже живьем брать не будем", – пообещал Карпенков.
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По его словам, органы внутренних дел стали "мобильнее, опытнее, закаленнее, чем их противники", а выезжая на выполнение задачи, могут "нанести быстрый сокрушительный удар по группировкам".
Карпенков заявил, что они "тоже против насилия", но если будет дан "приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов", то они "наведут порядок очень быстро, в считанные дни".
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Представитель МВД добавил, что по сравнению с 9 августа обстановка в стране, "конечно, стабилизировалась".
Пожалуйста, подождите...
і найголовніше, нація яка прагне замінити одного лукашеску, старого і вже на всю голову кончаного, на лукашеску іншого, молодого, симпатичного і при цьому навіть на мить не планує випустити з обіймів "старшого брата", у будь-якому випадку получить по голові по самі скрепи і буде загнана в стійло, де їй і місце.
Ох и страстотерпцы потомственные.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!" (С)
Она очень смелая в Литве. И решительно пойдет на любые жертвы.
Как там еще? Ах да.
Глубокую озабоченность.
Другими словами, министр МВД, намекает, что если протестующие нападут на псов лукашенковского режима то сразу же люди будут убивать этих псов, а не будут с ними нянчится?
...а там и вышка замаячит...
У коммуняк всё по расписанию!
...с ними легко и просто Будущее предсказывать...
Він думає, що кулі стріляють тільки в один бік
Это скоро для ментов, может плохо закончится....
А у Таргана это незаконные каратели . Никакого отношения эти слуги дьявола не имеют к правопорядку , бо сами является его нарушителями !
Какая полиция (а в США - их много разных есть) при програше Трампом выборов , по его приказу будет хватать людей и бить их по участкам ?
Ты себе это представляешь ?
А пусть эти полицейские попробуют в Украине , даже на простых митингах евробляхеров или предпринимателей