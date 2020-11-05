Глава управления МВД Беларуси Карпенков: если протестующие "нападут" на силовиков, их "живьем брать не будут"

Начальник ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД Беларуси Николай Карпенков заявил, что милиционеры "живель брать не будут" протестующих, если "что-то случится с командиром, или с руководителем, с нашим братом по оружию".

Угрозы в адрес протестующих Карпенков высказал в интервью государственному изданию "Беларусь сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Те, кто позволил себе переступить все законы, в том числе и законы морали, просто так не отделаются и почувствуют, что нельзя оскорблять сотрудников органов внутренних дел. Если, не дай бог, что-то случится с командиром или с руководителем, с нашим братом по оружию – мы таких бандитов живьем брать не будем. И если что-то случится с семьями сотрудников – бандиты ощутят на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел. Таких бандитов мы тоже живьем брать не будем", – пообещал Карпенков.

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По его словам, органы внутренних дел стали "мобильнее, опытнее, закаленнее, чем их противники", а выезжая на выполнение задачи, могут "нанести быстрый сокрушительный удар по группировкам".

Карпенков заявил, что они "тоже против насилия", но если будет дан "приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов", то они "наведут порядок очень быстро, в считанные дни".

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Представитель МВД добавил, что по сравнению с 9 августа обстановка в стране, "конечно, стабилизировалась".