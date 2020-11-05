Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год. ИНФОГРАФИКА
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Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основые параметры государственного бюджета на 2021 год, который ВР приняла в первом чтении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проекте Госбюджета-2021.
Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении".
Топ комментарии
+11 Перехватчик
показать весь комментарий05.11.2020 16:25
+5 Павло ШОвте
показать весь комментарий05.11.2020 16:27
+5 belge
показать весь комментарий05.11.2020 16:27
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Ну, тот, где 40% роста и 500 тысяч рабочих мест?
Или этот порог узкий и на нем поместились только дядя Беня и Ренат Леонидыч?
Рекордний бюджет зі збільшенням на міліарди - це в Офісі Президента, суддям, ментам, ДБР, СБУ,
Але не медикам, освітянам, не на Оборонні програми, не на ВСУ
себто на будівництводоріг.