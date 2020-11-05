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Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основые параметры государственного бюджета на 2021 год, который ВР приняла в первом чтении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проекте Госбюджета-2021.

Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила проект Госбюджета-2021 в первом чтении. ВИДЕО

Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
А у учителей морды не треснут? И так 4000 $ получают.
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05.11.2020 16:25
+5
Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 8988
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05.11.2020 16:27
+5
Подзадрали своими медиками и учителями. У нас же по остальным профессиям зарплаты, очевидно, заоблачные. Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 3041
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05.11.2020 16:27
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А у учителей морды не треснут? И так 4000 $ получают.
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05.11.2020 16:25 Ответить
Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 8988
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05.11.2020 16:27 Ответить
Что эта тварь шмыговская несет? Где реформа медицины? Почему на лечение больных коронавирусом нет у вас денег, хотя обещали? Почему не хватает людям кислорода и больные задыхаются и умирают от этого беспредела? Где, твари зеленые, КИСЛОРОД? У вас денег нет организовать бесперебойное снабжение медучреждений кислородом или вы специально убиваете украинцев? Почему не принимают в больницы тяжелых больных и не оказывают им медицинской помощи, когда их еще можно излечить? Геть, падла, из Кабмина вместе со своими сатанистами - министрами! Суд вас ждет.
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05.11.2020 18:48 Ответить
А кого б це зе не поставило - буде однаково . Ху..ло і бєня дали їм завдання знищити Україну .
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05.11.2020 19:20 Ответить
Ша, я вже другий мішок для грошей шию собі.
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05.11.2020 19:17 Ответить
Єтіть-колотіть, невже Буба не збрехав, невже 4к то був не жарт?!
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05.11.2020 16:27 Ответить
Подзадрали своими медиками и учителями. У нас же по остальным профессиям зарплаты, очевидно, заоблачные. Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 3041
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05.11.2020 16:27 Ответить
И минус полмиллиарда в воюющей стране на Армию!
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05.11.2020 16:27 Ответить
Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 436
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05.11.2020 16:27 Ответить
Неужели 4000$ наконецто!!!
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05.11.2020 16:29 Ответить
и эти плакаты рисуют, как в СССР...осталось еще в конце дописать: "спасибо партии и советскому правительству"
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05.11.2020 16:30 Ответить
Повышение зарплат медикам и учителям/ Обязательно еженедельные. Чтобы успевать за инфляцией.
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05.11.2020 16:30 Ответить
Голобородько наш Президент!
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05.11.2020 16:32 Ответить
Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік - Цензор.НЕТ 6569
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05.11.2020 16:35 Ответить
Нарешті, медики та вчителі зажирують. Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік - Цензор.НЕТ 4988
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05.11.2020 16:36 Ответить
а шо там сказано, мы "порог экономического прорыва" перешагнем, наконец?
Ну, тот, где 40% роста и 500 тысяч рабочих мест?
Или этот порог узкий и на нем поместились только дядя Беня и Ренат Леонидыч?
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05.11.2020 16:38 Ответить
Ну якщо ніщинську зарплатню помножити навіть на 2 - це Степанов називає рекордним бюджетом
Рекордний бюджет зі збільшенням на міліарди - це в Офісі Президента, суддям, ментам, ДБР, СБУ,
Але не медикам, освітянам, не на Оборонні програми, не на ВСУ
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05.11.2020 16:43 Ответить
рекордні витрати на систему охорони здоров'я Джерело: https://censor.net/ua/n3229313
себто на будівництводоріг.
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05.11.2020 16:47 Ответить
на 200грн????????????????????????????? Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік - Цензор.НЕТ 7537
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05.11.2020 16:49 Ответить
забрать у судей , дать врачам и учителям
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05.11.2020 16:58 Ответить
ёпт, а шо там с пенсионным счётом ( фондом) аудит провели , кто-нибудь скажет какую общую сумму выплачивают в год пенсионерам ??
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05.11.2020 18:43 Ответить
Нью-Васюки.
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07.11.2020 03:24 Ответить
 
 