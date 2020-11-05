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Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе, - СМИ

Судьи Конституционного Суда Украины, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

Об этом НВ сообщил информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о:

  • заместителе главы КСУ Сергее Головатом,
  • судье Олеге Первомайском,
  • судье Викторе Колеснике,
  • судье Василии Лемаке.

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По словам собеседника, в начале пленарного заседания Конституционного Суда 5 октября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.

До нормализации ситуации вокруг работы суда легитимным способом эти судьи считают невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств, рассказал источник НВ.

Эту же информацию сообщило издание LIGA.net со ссылкой на неназванного собеседника в руководстве Офиса Президента.

Издание отмечает, что по закону о КСУ, на заседаниях Большой палаты, которая рассматривает конституционность законов, актов президента, Кабмина и Верховной Рады, и дает официальное толкование Конституции, должны присутствовать не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четверых из них участвовать в заседаниях заблокирует работу Большой палаты.

В частности, заблокированным окажется рассмотрение запроса о толковании положений Конституции о правовом статусе земли, решение по которому может обрушить земельную реформу.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+33
Это те,которые туда попали по квоте Порошенко,если не ошибаюсь?
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05.11.2020 16:30
+16
Саме так.
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05.11.2020 16:31
+15
судья должен быть или проукраинским, или безработным..
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05.11.2020 16:48
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Это те,которые туда попали по квоте Порошенко,если не ошибаюсь?
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05.11.2020 16:30 Ответить
Саме так.
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05.11.2020 16:31 Ответить
ЦЕНЗОР УЖЕ ЛИСТОПАД НОЯБРЬ А У ВАС ОКТЯБРЯ...бррр
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05.11.2020 19:04 Ответить
троє з чотирьох
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05.11.2020 16:51 Ответить
Это говорит не о квотах а о профессионализме. Тот же Головатый метался от Тимошенко к Ющенко, а потом себя прекрасно чувствовал в Партии Регионов.
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05.11.2020 18:41 Ответить
Этого зеленое говно и добивалось, шоб там не было судей "барыги", сейчас туда придут судьи медведчука..
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05.11.2020 16:31 Ответить
у портнова уже і список є
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05.11.2020 16:34 Ответить
ЗЕбобікам терміново потрібно переписувати методички
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05.11.2020 16:32 Ответить
Работа данного КС заблокирована навсегда.Тупицкий -лузер.
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05.11.2020 16:39 Ответить
А почему *временно*?
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05.11.2020 16:39 Ответить
тупицын - нет?
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05.11.2020 16:40 Ответить
Работа КС временно будет блокирована, отсутствует кворум (необходимо участие 2/3 судей). Скорее всего это сделано специально, до принятия антикоррупционного закона, который частично признан неконституционным, и для того, что бы тупицкий больше ничего не мог предпринять в отношении земли и языка. Такое положение дел может длиться и до тех пор пока ВР не назначит 2-х новых судей КС.
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05.11.2020 16:51 Ответить
Эх! Ну и хитровымудренные эти судьи! Так что это тактика против антикоррупции. Нагло!
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05.11.2020 16:54 Ответить
А почему раньше до отмены антикорупционного этого не сделали? Или ещё раньше, до отмены статьи кк за незаконе збагачення? Те землю отбирать у людей можно, но за коррупцию наказывать нельзя. Что то сильно синхронно все получается.
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05.11.2020 17:00 Ответить
Что значит отбирать землю у людей?
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05.11.2020 17:10 Ответить
Ну как? Людей убивают, их землю забирают.
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05.11.2020 17:45 Ответить
Не помню номер проекта закона но поверьте его примут о налогообложении сх земель. За свой пай люди ещё и должны будут если не продадут вовремя за бесценок. Тут то же что и с ваучерами будет: на нем написано было 50 миллионов, а отдавали за 8-10 гривен и олигархи за эти бумажки приватизировали все что хотели. Но вы не волнуйтесь, следующим шагом будет олигархизация жилого фонда. Все прибывающие
в многоэтажках стали совладельцами их и юрлицами в лице осбб. Как только отберут землю и поделят обанкротят и осбб и поделят. Так что ограблен будет каждый по второму разу и так до бесконечности пока у людей хоть какая то память не появиться, но это вряд-ли.
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06.11.2020 08:44 Ответить
А мне откуда это известно???
Ситуации могут быть разными.
Один из вариантов - турбо-режим с принятием законов.
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05.11.2020 18:09 Ответить
Все таки вы склоняет к варианту случайности. Но более похоже все таки на намереные действия. Зеленский обещал 0 декларацию и пожалуйста похоже что выполнил. Реестр то закрыли, теперь открыт и вноси что хочешь ни какой ответственности нет. И не смотря на его крики о разгоне суда и признании его решения никчёмным похоже что решение признают законным и все коррупционеров спокойно теперь будут отбирать землю у людей.
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06.11.2020 08:18 Ответить
Сейчас аццки повышаются ставки денежные на этих четырех судей. Нужен еще один, в ход пойдут цифры с шестью нулями в доларах. Кто то из них не устоит.
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05.11.2020 18:43 Ответить
судья должен быть или проукраинским, или безработным..
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05.11.2020 16:48 Ответить
проукраинским* не исключает коррумпированным*.
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05.11.2020 16:55 Ответить
А чи може бути проукраїнським суддя з дамбаса? Ну, от як голова Конституційного суду тупицбкий? Так, народився на Черкащині, а далі - пішло-поїхало:
У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство».
У 1988-1993 роках - стажист прокуратури м. Донецька, слідчий, старший слідчий прокуратури Куйбишевського району м. Донецька.
Протягом 1993-2010 років - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002-2009 роках - голова цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області.
І - усьо, бобік став палканом: з ким поведешся, або з вовками по вовчому завиєш. І ось маємо, що маємо.
І, взагалі, хто сказав, що то 47 запроданців подавали звернення до КС? Може, то судді КС попросили подати таке звернення, адже питання вигідно було вирішити і одним, і іншим Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 141
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05.11.2020 17:48 Ответить
А Тупика то назначил , Зелепукин, это для зелёного планктона)))))
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05.11.2020 17:49 Ответить
брешеш, его ты назначил))
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05.11.2020 18:32 Ответить
Респект!
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05.11.2020 20:56 Ответить
 
 