"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко выходил из кабинета лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко перед голосованием за проект Госубюджета-2021.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия - другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет это вопрос экономический, а фракция Батькивщина (какое совпадение!) впервые с 2015 года поддержала главный финансовый документ, конечно из лучших и чистых побуждений", - говорится в сообщении.
По словам Арьева, голосование за бюджет - это разделение ответственности с властью за последствия.
"Тимошенко свой выбор сделала и теперь стала частью этой власти", - подытожил нардеп.
Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.
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совпадение?
"Вопрос об отношениях Тимошенко и Медведчука всегда витали в воздухе. Однако все эти годы невозможно было установить основу их финансовых взаимоотношений. И благодаря прозрачной системе декларирования доходов политиками и чиновниками, благодаря введению электронных деклараций, мы можем многое знать официально, и делать оценки исходя не из домыслов, а из конкретных документов"
В частности, Виктор Медведчук в своей электронной декларации был вынужден задекларировать права собственности своей жены, телеведущей Оксаны Марченко, и указать, в каких банках размещены финансовые активы семьи.
"Среди большого количества банков на территории Украины семья Медведчука отдала предпочтение лишь двум. "ПриватБанку", в котором есть счета почти у всех украинцев. Второй банк, в котором у них открыты счета в гривне, долларах, рублях и евро, то есть это серьезный банк с точки зрения обслуживания интересов семьи Медведчука, - это "Укрстройинвестбанк". Он совершенно неизвестен с точки зрения обывателя, и входит лишь в шестой десяток украинских банков".
Этот банк, по его словам, примечателен тем, что до последнего времени половина его акций принадлежала семье Юлии Тимошенко. В частности, ее зятю Артуру Чечеткину.
"Сотрудничество в бизнесе сопровождается и политическим альянсом между Тимошенко и Медведчуком. Так, Тимошенко вместе со своей фракцией в парламенте при поддержке Медведчука и его фракции ОПЗЖ внесла представление в Конституционный Суд об отмене анбандлинга украинской ГТС, что ударит по газовому контракту, который был заключен в конце 19 года"
- також смішіні. Але ж проблема в тому, що вони - брешуть...
А списочок - заліковий... Схоже, що Вас вони вже дістали аж до печінки...
Гей, альо!!!
Та де ж вони?
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Ось вам ще один юбот, - до колекції.
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
3 лист.
Щойно слуги з Голосом, ОПЗЖ і Батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року.
Принципиальный борец с олигархами и всегда радеет за простой нарид.
Поэтому ТЮ проголосовала за бюджет Коломойского и Медведчука.
На армию сокращают, а на аваковцев, офис преЗедента увеличивают.
А про ВСУ мог и соврать в своей картинке-агитке.
А договорняки, так при нем тоже были...
Ось давайте подумаємо. Сьогодні вже минає 5 ЛИСТОПАДА. Відповідно законодавства до 20 листопада ТРЕБА прийняти бюджет у 2-му читанні, щоб до 1 грудня ЗАТВЕРДИТИ в цілому. Далі починається уточнення МІСЦЕВИХ бюджетів і їх затвердження. Очевидно, що вже ЗРИВАЄТЬСЯ у строках ЗАКОННИХ.
Тепер розглянемо іншу сторону. Бюджет не підтримують у 1-му читанні і відправляють на ДООПРАЦЮВАННЯ. Коли ЗМОЖУТЬ тоді ПРИЙНЯТИ, щоб в НОВИЙ бюджетний період вступити із БЮДЖЕТОМ. Ар'єву, очевидно, треба такий сценарій.
Тепер давайте розглянемо якості бюджету та ЯК він виконується. Ще до 2018 р. ВЛАДА приймала БЮДЖЕТИ із ЩОРІЧНИМ додаванням 12-13 % до чисел попереднього бюджету і це ПРОХОДИЛО і в КМ і у ВР. Приклад, що у 5 ст. закону про бюджет ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ГАРАНТОВАНОГО БОРГУ доводили до 747 млрд грн, коли щорічно він становив біля 260-308 млрд грн. ТАКІ АБСУРДИ щось ЗМІНЮВАЛИ у житті країни? Але пАГАваріть можна і пАКазать сваю турботу РАБотніка.