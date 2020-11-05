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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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Арьев (655) ВР (28721) госбюджет (1155) Тимошенко (24576) Тимошенко_Кирилл (420)

"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко выходил из кабинета лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко перед голосованием за проект Госубюджета-2021.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия - другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет это вопрос экономический, а фракция Батькивщина (какое совпадение!) впервые с 2015 года поддержала главный финансовый документ, конечно из лучших и чистых побуждений", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, голосование за бюджет - это разделение ответственности с властью за последствия.

"Тимошенко свой выбор сделала и теперь стала частью этой власти", - подытожил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
"Офшороборцы" слились в экстазе.

Sofiya Fedyna
@ukrainesinger

3 лист.

Щойно слуги з Голосом, ОПЗЖ і Батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року.
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05.11.2020 16:47
+16
Юлия Тимошенко тесно сотрудничает с кумом Путина Виктором Медведчуком как в бизнесе, так и политически - установить это удалось благодаря е-декларированию, которое действует в Украине.

"Вопрос об отношениях Тимошенко и Медведчука всегда витали в воздухе. Однако все эти годы невозможно было установить основу их финансовых взаимоотношений. И благодаря прозрачной системе декларирования доходов политиками и чиновниками, благодаря введению электронных деклараций, мы можем многое знать официально, и делать оценки исходя не из домыслов, а из конкретных документов"

В частности, Виктор Медведчук в своей электронной декларации был вынужден задекларировать права собственности своей жены, телеведущей Оксаны Марченко, и указать, в каких банках размещены финансовые активы семьи.

"Среди большого количества банков на территории Украины семья Медведчука отдала предпочтение лишь двум. "ПриватБанку", в котором есть счета почти у всех украинцев. Второй банк, в котором у них открыты счета в гривне, долларах, рублях и евро, то есть это серьезный банк с точки зрения обслуживания интересов семьи Медведчука, - это "Укрстройинвестбанк". Он совершенно неизвестен с точки зрения обывателя, и входит лишь в шестой десяток украинских банков".

Этот банк, по его словам, примечателен тем, что до последнего времени половина его акций принадлежала семье Юлии Тимошенко. В частности, ее зятю Артуру Чечеткину.
"Сотрудничество в бизнесе сопровождается и политическим альянсом между Тимошенко и Медведчуком. Так, Тимошенко вместе со своей фракцией в парламенте при поддержке Медведчука и его фракции ОПЗЖ внесла представление в Конституционный Суд об отмене анбандлинга украинской ГТС, что ударит по газовому контракту, который был заключен в конце 19 года"
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05.11.2020 17:07
+15
юлЬка продажная и лживая кацапская мразота
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05.11.2020 16:37
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ТЮЛЮ в Президенти України!
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05.11.2020 16:37 Ответить
Алекс Степаненко В тебе папаша алкаш? Співчуваю. "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 689
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05.11.2020 16:43 Ответить
*****-КРАШЕННАЯ !!!!!
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05.11.2020 17:38 Ответить
Тимошенко вместе со своей фракцией в парламенте при поддержке Медведчука и его фракции ОПЗЖ внесла представление в Конституционный Суд об отмене анбандлинга украинской ГТС, что ударит по газовому контракту, который был заключен в конце 19 года.



совпадение?
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05.11.2020 17:08 Ответить
совпадение? офшоры юли.. дружба с медведчуком и коломойшей..
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 4766
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05.11.2020 17:04 Ответить
на нары
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05.11.2020 17:18 Ответить
юлЬка продажная и лживая кацапская мразота
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05.11.2020 16:37 Ответить
Юлия Тимошенко тесно сотрудничает с кумом Путина Виктором Медведчуком как в бизнесе, так и политически - установить это удалось благодаря е-декларированию, которое действует в Украине.

"Вопрос об отношениях Тимошенко и Медведчука всегда витали в воздухе. Однако все эти годы невозможно было установить основу их финансовых взаимоотношений. И благодаря прозрачной системе декларирования доходов политиками и чиновниками, благодаря введению электронных деклараций, мы можем многое знать официально, и делать оценки исходя не из домыслов, а из конкретных документов"

В частности, Виктор Медведчук в своей электронной декларации был вынужден задекларировать права собственности своей жены, телеведущей Оксаны Марченко, и указать, в каких банках размещены финансовые активы семьи.

"Среди большого количества банков на территории Украины семья Медведчука отдала предпочтение лишь двум. "ПриватБанку", в котором есть счета почти у всех украинцев. Второй банк, в котором у них открыты счета в гривне, долларах, рублях и евро, то есть это серьезный банк с точки зрения обслуживания интересов семьи Медведчука, - это "Укрстройинвестбанк". Он совершенно неизвестен с точки зрения обывателя, и входит лишь в шестой десяток украинских банков".

Этот банк, по его словам, примечателен тем, что до последнего времени половина его акций принадлежала семье Юлии Тимошенко. В частности, ее зятю Артуру Чечеткину.
"Сотрудничество в бизнесе сопровождается и политическим альянсом между Тимошенко и Медведчуком. Так, Тимошенко вместе со своей фракцией в парламенте при поддержке Медведчука и его фракции ОПЗЖ внесла представление в Конституционный Суд об отмене анбандлинга украинской ГТС, что ударит по газовому контракту, который был заключен в конце 19 года"
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05.11.2020 17:07 Ответить
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 3167
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05.11.2020 19:10 Ответить
,,Матькивщину,,
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05.11.2020 17:02 Ответить
Певно, ось дуже цікаве пообіцяли, бо їй так мозок затьмарило, що вона розповідала про "відкати у 300-400%"
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05.11.2020 16:39 Ответить
Может она лучше всех знает о этой теме? "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 3119
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05.11.2020 16:41 Ответить
Не може не знати. Але, що за укладений контракт ще й доплатили 2-3 ціни контракту???
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05.11.2020 16:45 Ответить
Що=щоб
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05.11.2020 17:40 Ответить
тигрюля выросла и стала бенюлей. Вот и все.
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05.11.2020 16:41 Ответить
ваньку суліму, навіть, якщо тут він появиться - все-одно буду спамити.
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05.11.2020 16:41 Ответить
Навіщо? Він такий смішний... Просто треба попитати його про "відкати у 300-400%", про які казала ТЮ - де таке буває, щоб за контракт (100%) доплачували ще 200-300%, щоб отримати відкати, по які вила ТЮ у Верховній раді.
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05.11.2020 16:48 Ответить
Якщо вже по великому рахунку, то і юботи dandy NeinRusSchwein, Elvic Vic, lezyo, Petro Tchaika, senia, Serhii Liushuk, Tiger Channel, Verter_98, Vipe Man, Vsevolod Marchenko, Алекс Степаненко, Алексей Чесноков, Валерій Українець 919a973b, Галина Темирова, Евгений Самойленко, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Ірина Лірчук, Катерина Новикова, Кацманавт, Никита Ник, Олександр Будильский, Ольга Свердло 058972cf, Странник Виртуальный 2cc6e9e4, Татьяна Ломонос,
- також смішіні. Але ж проблема в тому, що вони - брешуть...
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05.11.2020 17:12 Ответить
Боти ТЮ брешуть? Не може того бути!!!
А списочок - заліковий... Схоже, що Вас вони вже дістали аж до печінки...
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05.11.2020 17:15 Ответить
Давайте попитаємо кожного...
Гей, альо!!!
Та де ж вони?
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05.11.2020 17:16 Ответить
кондуїт мій в пам'яті все зберігає...
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05.11.2020 18:05 Ответить
До речі, Vsevolod Marchenko - он, появився нижче.
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05.11.2020 18:07 Ответить
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 5472 вас поставили подслушивать, а вы ще и подсматриваете! Этак-с сказать - вместо запланированного 75% подъема подымаете на все 100%?
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05.11.2020 20:24 Ответить
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 1633 Ан Мур юботи
*********
Ось вам ще один юбот, - до колекції. "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 8706
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 4941
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06.11.2020 18:42 Ответить
Чем хуже,тем лучше решили ПЕС,Голос и ОПЗЖ и вместе не проголосовали!!!!О стране бы думали в ПЕС,а не антиконситуционно со слугами голосовали за продажу земли!!И это было голосование в первом чтении,а без поправок во втором врядли проголосуют!!!
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05.11.2020 16:44 Ответить
ТЮ сьогодні конституційно проголосувала за маячню замість бюджету з запозиченнями 2/3 від його вартості. Хвалімо її!!!
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05.11.2020 16:50 Ответить
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 9635
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05.11.2020 21:58 Ответить
Юля единственный вариант для спасения страны !
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05.11.2020 16:44 Ответить
З проголосованими нею запозиченнями у 2/3 бюджету??? Для якої???
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05.11.2020 16:51 Ответить
Кацапии?
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05.11.2020 17:51 Ответить
Политика "и нашим, и вашим", в настоящих условиях самоубийственная и ведет к исчезновению данной партии вообще из украинской политики.
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05.11.2020 16:45 Ответить
Старость не радость "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 9174. Внеочередных выборов "Матькившина" может и не выдержать
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05.11.2020 16:45 Ответить
А до чергових - не дотягнути...
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05.11.2020 16:52 Ответить
"Офшороборцы" слились в экстазе.

Sofiya Fedyna
@ukrainesinger

3 лист.

Щойно слуги з Голосом, ОПЗЖ і Батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року.
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05.11.2020 16:47 Ответить
Очень принципиальный политик.
Принципиальный борец с олигархами и всегда радеет за простой нарид. "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 5297

Поэтому ТЮ проголосовала за бюджет Коломойского и Медведчука.
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05.11.2020 16:48 Ответить
Не так давно Юлька во всю хаяла проект бюджета и орала что уж её то партия такое точно не поддержит.
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05.11.2020 16:52 Ответить
бородатая бабушка урезала финансирование, а кушать хочется.
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05.11.2020 17:00 Ответить
а шо є якась різниця між зебілами і жульками? між інвалідкой воной й членограєм?
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05.11.2020 17:00 Ответить
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 1248
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05.11.2020 18:06 Ответить
и что в этом списке плохого?)))) ты коммунист или старый юлин дрочер?))
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05.11.2020 18:26 Ответить
Жулькофан. Причем один из самых агрессивно-тупых
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05.11.2020 19:47 Ответить
а разве у юли есть умные сторонники?))
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06.11.2020 06:14 Ответить
Штаны проверь,чмо кацарылое.
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05.11.2020 19:00 Ответить
А шо конкретно Арьеву не нравится в бюджете, налоговом мало для простого народа, надо больше, как при его хозяине Пете? "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 3157
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05.11.2020 17:02 Ответить
Зеленые уменьшают налоги?
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05.11.2020 17:09 Ответить
Наоборот, увеличивают.
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05.11.2020 17:10 Ответить
Шмыгаль намалевал картинку в предыдущих новостях, что они не увеличивают, но тут кого не выбери, все будут увеличивать, денег все меньше, а долгов все больше
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05.11.2020 17:43 Ответить
А распределение собранных налогов?
На армию сокращают, а на аваковцев, офис преЗедента увеличивают.
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05.11.2020 17:48 Ответить
Где в его картинке расходы на МВД и офис преЗедента?
А про ВСУ мог и соврать в своей картинке-агитке.
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05.11.2020 17:52 Ответить
Ну так об этом Арьев должен был написать, что в бюджете не так распределено, что его и партию не устраивает, а не где там Юлька бегает, так что идите вы в Европейскую Солидарность, мыслите более шире, хотя умные во власти не нужны "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 5375
А договорняки, так при нем тоже были...
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05.11.2020 18:02 Ответить
Слишком много вы от этих хотите

"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 9760
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05.11.2020 18:09 Ответить
"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 5874
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05.11.2020 18:48 Ответить
Если бы ты хоть немного читал,то знал бы,что почти в каждом человеке до двух процентов генома неандертальца.
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06.11.2020 00:54 Ответить
Пока во власти, законодательной, Тимошенко, пусть она и ее партийцьі объясняют почему они голосуют за такой бюджет.
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05.11.2020 18:20 Ответить
Йулє пообіцяли віддати газові схеми???
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05.11.2020 17:32 Ответить
Тимошонки договорились.А вчера косоглазое втирали,,никагда,,
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05.11.2020 17:49 Ответить
Любовь приходит и уходит,а кушать хочется всегда.
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05.11.2020 17:56 Ответить
Читаю інформацію і коментарі та й бачу, що ТУТ і дивуватися нічому. Адже видно всіх за словами.
Ось давайте подумаємо. Сьогодні вже минає 5 ЛИСТОПАДА. Відповідно законодавства до 20 листопада ТРЕБА прийняти бюджет у 2-му читанні, щоб до 1 грудня ЗАТВЕРДИТИ в цілому. Далі починається уточнення МІСЦЕВИХ бюджетів і їх затвердження. Очевидно, що вже ЗРИВАЄТЬСЯ у строках ЗАКОННИХ.
Тепер розглянемо іншу сторону. Бюджет не підтримують у 1-му читанні і відправляють на ДООПРАЦЮВАННЯ. Коли ЗМОЖУТЬ тоді ПРИЙНЯТИ, щоб в НОВИЙ бюджетний період вступити із БЮДЖЕТОМ. Ар'єву, очевидно, треба такий сценарій.
Тепер давайте розглянемо якості бюджету та ЯК він виконується. Ще до 2018 р. ВЛАДА приймала БЮДЖЕТИ із ЩОРІЧНИМ додаванням 12-13 % до чисел попереднього бюджету і це ПРОХОДИЛО і в КМ і у ВР. Приклад, що у 5 ст. закону про бюджет ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ГАРАНТОВАНОГО БОРГУ доводили до 747 млрд грн, коли щорічно він становив біля 260-308 млрд грн. ТАКІ АБСУРДИ щось ЗМІНЮВАЛИ у житті країни? Але пАГАваріть можна і пАКазать сваю турботу РАБотніка.
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05.11.2020 17:56 Ответить
Не комментаторы, а свора соей накормленных собак. "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 9319 "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 9319 "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев - Цензор.НЕТ 9319
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05.11.2020 17:57 Ответить
Бахиню обижают..??
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05.11.2020 18:06 Ответить
Зашла...уточнила свой процент...и дала команду йулькам голосовать..
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05.11.2020 18:05 Ответить
Цікаво, а шо на це скаже мєсний Іван? 😁
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05.11.2020 18:20 Ответить
юле земли нарезали опять в каком нибудь гос предприятии
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05.11.2020 18:27 Ответить
Что то не видно сулиймана баран,большого любителя колясочницы газовой!Эй?
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05.11.2020 19:01 Ответить
конечно из лучших и чистых побуждений",Источник: https://censor.net/ru/n3229320ба, да чистых побуждений проголосовала за:увеличение расходов на деятельность ПреЗЕдента, ДУСИ, МВД,ГБР из лучших и чистых побуждений за снижение расходов на армию и это в условиях войны.За что или за сколько продалась ?
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05.11.2020 19:18 Ответить
Смішно , хто б казав , це случайно не ес і по голосували разом з зеленими закон про землю і т.д а тут борцуни нарисовались . от цікаво скільки вони зустрічались з зеленими .коли підголосовували з ними і за які коврижки така толерантність до зелені.
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05.11.2020 19:54 Ответить
Ну так ЄС завжди були прихильниками ринку землі. Тимошонка ще пару днів назад критикувала зелених і їх бюджет, а сьогодні голосує за нього.
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05.11.2020 20:43 Ответить
я завжди противник продажу землі - ніхто не продає курку яка несе золоті яйця . про маріхуану в народу спитали . а про землю забули .а бідьшість проти
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05.11.2020 22:37 Ответить
Маєте право бути проти. Але мова не про вас, а про те, що у діях партії ЄС не було протиріччь, на відміну від тимошенки.
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05.11.2020 23:04 Ответить
Слуги,За майбутне,Батькивщина,Довира-это одно кубло в котором смотрят друг на друга,чтобы кто-то из них не получил на 5копеек больше,чем другой.
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05.11.2020 19:54 Ответить
В этом вся Жулька. ЕЩЕ вчера возмущаться бюджетом и расказывать шо ни за шо, ни за шо не проголосует бюджет. А сегодня- одноголосное бютовское голгсование! Цифру, сестра, цифру!!!
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05.11.2020 20:26 Ответить
Де сховався опозиціонер та палкий прихильник вони, ванька суліма? Ванюша, ти визначайся, ти вже не опозиціонер до зеленського чи не прихильник вони?
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05.11.2020 20:39 Ответить
Что вы ожидаете услышать от идеального поклонника юли? У человека ни ума,ни совести,ни ответственрости ни за дела ни за слова? Очередной пость с заезженными тупыми банальностями?
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06.11.2020 00:51 Ответить
 
 