"Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко выходил из кабинета лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко перед голосованием за проект Госубюджета-2021.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия - другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет это вопрос экономический, а фракция Батькивщина (какое совпадение!) впервые с 2015 года поддержала главный финансовый документ, конечно из лучших и чистых побуждений", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, голосование за бюджет - это разделение ответственности с властью за последствия.

"Тимошенко свой выбор сделала и теперь стала частью этой власти", - подытожил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021.

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