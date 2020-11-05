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Новости Происшествия Агрессия России против Украины
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Луганщина (6238) минирование (1408) мост (1002) СБУ (18658) терроризм (18674)

Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации "ЛНР", причастного к подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ( "Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали. В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов.

Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину в личных делах, и задержали его после приезда в Украину.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.

Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры".

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Задержан луганский террорист из группировки Немца, причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ 01
Задержан луганский террорист из группировки Немца, причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+29
СБУ словила,Зе поменяет это тело ради мира в глазах ....уйла к гадалке неходи!
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05.11.2020 16:52
+23
Условно? Как всегда?
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05.11.2020 16:51
+19
Сволочь.
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05.11.2020 16:52
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Условно? Как всегда?
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05.11.2020 16:51 Ответить
судячи з того,шо його козлячу харю заквадратили,то скоріш за все умовно або стане дєпутатом опзж або ще якоїсь ху*ти...
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05.11.2020 17:52 Ответить
оскільки морда цього "терроріста-тракторіста" замилена - робимо висновок, що це - актор і сбу хоче використати його ще раз в наступній постанові
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05.11.2020 17:53 Ответить
як варіант...
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05.11.2020 17:54 Ответить
100%
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05.11.2020 18:00 Ответить
Моя знайома з Рубіжного в 14-му по телефону співала: "Наши мальчики подорвали мост, на Северодонецк, что бы бандеравцы к нам не зашли."
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 5529
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05.11.2020 16:52 Ответить
Фамилия,адрес,телефон? Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2779
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05.11.2020 18:00 Ответить
Сподіваюся що ти їй що небудь бандерівське у відповідь проспівав
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05.11.2020 18:02 Ответить
Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4235
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06.11.2020 09:08 Ответить
Бабские выдумки.
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05.11.2020 19:37 Ответить
Що міст підірвали вигадки?
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06.11.2020 09:09 Ответить
Сволочь.
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05.11.2020 16:52 Ответить
Не сволочь, а будущий депутат! Имейте уважение! Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 6713
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2491
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05.11.2020 22:03 Ответить
К дамбасу не имею уважения априори.
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05.11.2020 22:10 Ответить
СБУ словила,Зе поменяет это тело ради мира в глазах ....уйла к гадалке неходи!
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05.11.2020 16:52 Ответить
а разве у него на морде не написано, шо он просто возле тех мостов на блокпостах стоял?
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05.11.2020 16:53 Ответить
на первом фото особо опасный террорист даже не в наручниках - как надоел этот еврейский цирк от турчинова , порошенко , зеленского
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05.11.2020 16:59 Ответить
"... В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов..."

Краще б ліквідували учасників, а схрони затримали.
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05.11.2020 17:12 Ответить
То, что он не получит свои 10-15 лет и не будет оставшуюся жизнь компенсировать стоимость разрушенной им и Ко инфраструктуры, тут и к бабке не ходи. Вопрос в том, что зеленая ******* сможет за него выторговать. Свидетель, конечно, не уровня ЦЕМАХА, но ценные сведения дать может. Только не будут ли они уценены без него самого, как исполнителя теракта?
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05.11.2020 17:29 Ответить
Да и свидетель он тоже никакой!Читал что, пойманные до него соучастники минирования и подрывов...уже давно подробно рассказали: "кто,где и как взрывали и кто отдавал приказы..и про всю их родню".Даже если его и посадят в тюрьму,то из госбюджета на его содержание и охрану будет выделятся 3000-10000 $ в год!!!Поэтому его было хорошо бы его обменять на путёвого лугандонского узника!!!
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05.11.2020 17:53 Ответить
Ой, не дря боевики и убийцы обратно возвращаются в Укарину ничего не боясь. Кто то же их заверил что бояться нечего. Видимо готовят принимать от Украины Луганскую и Донецкую область как Свободную Экономико-Политическую Зону.
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05.11.2020 17:41 Ответить
Поменяют на запчасти от Лада-Гранта.(те которые в Украине продают, ага)
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05.11.2020 17:44 Ответить
Так, а где фото?
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05.11.2020 17:54 Ответить
Знайшли, щоб нагородити! Він звільнив місце для "великого будівництва"! Орден "Соплі зеленої" йому!
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05.11.2020 17:58 Ответить
Интересно, с какой формулировкой его будут отпускать.
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05.11.2020 18:08 Ответить
Краще - опускать...
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05.11.2020 20:00 Ответить
Жаль не грохнули
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05.11.2020 18:08 Ответить
И этот кацапоублюдок будет еще украинские харчи бесплатно на зоне жрать?
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05.11.2020 18:33 Ответить
Сєпари у 2014 підривали мости, грабували магазини, автосалони, банкомати, інкасаторські автівки, віджимали автівки у бізнесменів і громадян, самі обстрілювати свої міста для картинки по Раша ТБ і обстрілювали територію еРеФії навесні 2014 го щоб та почала обстрілювати україньскі позиції ЗСУ, різали на метал підприємства, пиляли устаткування шахт, викопували електричні кабеля на цвєтмєт і після цього вони кажуть НАС РАЗБОМБИЛА УКРАЇНА І ЗСУ Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 3673
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05.11.2020 18:59 Ответить
Паймут_и_прастят. У него тоже есть своя точка зрения на прасходящее. От такенна ЗЕфільософія.
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05.11.2020 19:29 Ответить
Та він невинний, він тільки на блок посту стояв із держаком від лопати, а фото з кулеметом то просто потримати дали
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05.11.2020 19:45 Ответить
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1056
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05.11.2020 19:50 Ответить
посадить на бочку с порохом-пущай полетает! Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 371
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9897
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05.11.2020 19:54 Ответить
Свидетели защиты уже опознали его по этим фотографиям. Он просто стоял на блокпосту, а сейчас приехал в Украину по программе "Тебя ждут дома".
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06.11.2020 02:25 Ответить
5 МОСТОВ !!! ЭТО Ж СКОЛЬКО ДЕНЕГ !!! ЗА ТАКОЕ ПОЖИЗНЕННОЕ МАЛО !!! ПОРА В УКРАИНЕ ВВОДИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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06.11.2020 13:12 Ответить
 
 