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граница (4722) Донбасс (26944) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1167)

В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников

Украинская сторона предлагает создать в Трехсторонней контактной группе по Донбассу новую рабочую группу. Эта группа будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Эта рабочая группа, по словам вице-премьера, станет пятой в ТКГ.

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"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - сказал Резников.

Отметим, возвращение контроля над границей является одним из условий проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Этого требует украинская сторона, однако Россия против, ведь в минских договоренностях заложена другая очередность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников
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Топ комментарии
+5
Группу розовых пони и волшебных эольфов не забудьте в ТКГ собрать.
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05.11.2020 16:53
+5
Я как налогоплательщик против того, что бы за мои налоги существовала эта шарашкина контора!
Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!
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05.11.2020 17:02
+2
А может и не появиться, у вас все может.
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05.11.2020 16:52
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Всё-таки Порох зачётно с коррупцией боролся!
-- есть Коломойский в Украине, или нет его -- это ж две очень большие разницы...
Ахти! ...с скорбью..
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05.11.2020 16:52 Ответить
А может и не появиться, у вас все может.
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05.11.2020 16:52 Ответить
Группу розовых пони и волшебных эольфов не забудьте в ТКГ собрать.
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05.11.2020 16:53 Ответить
В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 6889
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05.11.2020 16:54 Ответить
А виробить мудрий нарід на всі оці групи-підгрупи?)
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05.11.2020 16:54 Ответить
Я как налогоплательщик против того, что бы за мои налоги существовала эта шарашкина контора!
Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!
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05.11.2020 17:02 Ответить
а может и не появится)
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05.11.2020 19:37 Ответить
больше групп! красивых и разных! В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 2761
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05.11.2020 21:45 Ответить
ООН !!! ВОТ ЭТО ГРУППА !!! А ТАМ И ДО МОСКВЫ НЕДАЛЕКО !)
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06.11.2020 13:08 Ответить
 
 