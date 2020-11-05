В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников
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Украинская сторона предлагает создать в Трехсторонней контактной группе по Донбассу новую рабочую группу. Эта группа будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Эта рабочая группа, по словам вице-премьера, станет пятой в ТКГ.
"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - сказал Резников.
Отметим, возвращение контроля над границей является одним из условий проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Этого требует украинская сторона, однако Россия против, ведь в минских договоренностях заложена другая очередность.
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-- есть Коломойский в Украине, или нет его -- это ж две очень большие разницы...
Ахти! ...с скорбью..
Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!