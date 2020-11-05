"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры"
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Верховная Рада в пятницу, 6 ноября может рассмотреть вопрос о назначении двух судей Конституционного Суда. Однако, если этот вопрос будет в повестке дня.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
С точки зрения процедуры, отметила народный депутат, все было соблюдено, поэтому парламент может рассмотреть этот вопрос.
"Это может быть в повестке дня. С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры. Конкурс проводился еще в начале года. Если это будет в повестке дня, Рада может рассмотреть этот вопрос", - пояснила она.
Отметим, сегодня кандидат на должность судьи КСУ Руслан Сидорович в своем Facebook написал, что парламент 6 ноября будет рассматривать вопрос назначения судей. Он также обнародовал приглашение на заседание парламента.
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"Вихід" з конституційної кризи, на який ми заслужили.
Завтра, виявляється, парламент планує призначити 2 суддів Конституційного суду.
Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція.
Причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами.
Що роблять "Слуги", щоб виправити проблему? Правильно, повторюють те саме 1 в 1.
Вкотре порушуючи при цьому конституційні вимоги.
"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат".
P.S. Серед кандидатів є достойні. Але за такої системи шанси в них мізерні.