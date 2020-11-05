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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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ВР (28721) КС (2130) назначение (2047) судья (2576) Кравчук Евгения (361)

"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада в пятницу, 6 ноября может рассмотреть вопрос о назначении двух судей Конституционного Суда. Однако, если этот вопрос будет в повестке дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

С точки зрения процедуры, отметила народный депутат, все было соблюдено, поэтому парламент может рассмотреть этот вопрос.

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"Это может быть в повестке дня. С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры. Конкурс проводился еще в начале года. Если это будет в повестке дня, Рада может рассмотреть этот вопрос", - пояснила она.

Отметим, сегодня кандидат на должность судьи КСУ Руслан Сидорович в своем Facebook написал, что парламент 6 ноября будет рассматривать вопрос назначения судей. Он также обнародовал приглашение на заседание парламента.

Слуга народа Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры 01
Слуга народа Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры 02
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Опять сосноведы араХамия с Корниенко конкурс проводили?
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05.11.2020 17:00 Ответить
Опять турборежим? Опять скандал?
"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры" - Цензор.НЕТ 6172
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05.11.2020 17:00 Ответить
Поки копняка не отримали - усіх все влаштовувало. А тут - "раптом"...
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05.11.2020 17:01 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры" - Цензор.НЕТ 7792
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05.11.2020 17:03 Ответить
Сосновий конкурс? Коли встигли? Хоча... Що там, пару хвилин...
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05.11.2020 17:03 Ответить
А який проект будуть розглядати раніше - про призначення суддів чи про їх відставку?..
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05.11.2020 17:49 Ответить
Михайло Жернаков

5 ч. ·

"Вихід" з конституційної кризи, на який ми заслужили.

Завтра, виявляється, парламент планує призначити 2 суддів Конституційного суду.

Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція.

Причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами.

Що роблять "Слуги", щоб виправити проблему? Правильно, повторюють те саме 1 в 1.

Вкотре порушуючи при цьому конституційні вимоги.

"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат".

P.S. Серед кандидатів є достойні. Але за такої системи шанси в них мізерні.
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05.11.2020 18:48 Ответить
можна детальніше про оголошення конкурсу, про конкурсні комісії, про їх склад, про склад учасників конкурсу, про рішення комісії????
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05.11.2020 22:39 Ответить
 
 