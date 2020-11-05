РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12278 посетителей онлайн
Новости Общество
848 12
долг (1144) шахтеры (649) Буславец Ольга (70)

Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривен до 2021 года, - Буславец

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривен до 2021 года, - Буславец

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4119 о необходимости принятия которого неоднократно говорила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

 Законопроект предусматривает выделение еще 1,4 млрд гривен на выплату зарплат горнякам до конца года и погашение задолженности, возникшей с сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, передают Українські Новини.

Летом Минэнерго погасило шахтерам текущую задолженность по заработной плате, которая возникла в этом году из-за вынужденного простоя угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы. Но с сентября снова начала возникать задолженность и поэтому необходимо было выделить дополнительные средства на зарплаты шахтерам.

1,4 млрд гривен на выплату зарплат горнякам до конца года должны поступить из обязательных выплат НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта".

Фонд борьбы с СОVID-19 для погашения долгов перед шахтерами не использовался: ни копейки оттуда не было взято.

При этом указанный законопроект будет содействовать его пополнению на 8,9 млрд гривен, которые также должны поступить от выплат НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта" в госбюджет.

"На протяжении года мы максимально обеспечивали выплаты заработной платы шахтерам и погашение текущей задолженности. Благодарна Правительству и народным депутатам за эффективные решения и возможность выйти на 100% расчеты государства перед рабочими угольной отрасли, не утруждая спецфонды, в частности фонд борьбы с СОVID-19. Более того, за возможность наполнить этот фонд ", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Для окончательного решения вопроса парламент должен принять указанный законопроект в целом. Поддерживают его принятие как правительство во главе с Денисом Шмыгалем, так и Президент Владимир Зеленский, которые принимают необходимые меры для выплаты заработной платы горнякам.

Напомним, Минэнерго уже завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая направлена, в частности, на оптимизацию расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ОАО Центрэнерго и является его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности. В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры.

Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта "Великомостовская", расположенная на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6", которая расположена на востоке в городе Мирноград, и имеет потенциал технологического кластера.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Кабмин ничего выделить не может.Эти твари распоряжаются нашими налогами и нас не спрашивают. Это как типа ты с женой мантулишь с утра до вечера, детей не видишь, такой приходишь домой, а теща говорит: я все деньги отдала соседке Гале - у нее муж алкоголик, нужно помочь вылечить. Нахера нам такие избранники?
показать весь комментарий
05.11.2020 18:41
+4
Шахтерам и Шахтеру Ахметова?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:14
+4
И это еще Кравчук экономическую зону для кормильцев не создал. А сколько миллиардов будет после?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шахтерам и Шахтеру Ахметова?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:14 Ответить
ИДИОТЫ --- шахты убыточны должны быть давно закрыты !!! Шахтеров перепрофилировать !!! Сколько будут доить бюджет Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець - Цензор.НЕТ 8646
показать весь комментарий
05.11.2020 19:06 Ответить
Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривен налогоплательщиков до 2021 года ?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:18 Ответить
И это еще Кравчук экономическую зону для кормильцев не создал. А сколько миллиардов будет после?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:21 Ответить
Энергетический министр или все-таки сосна...хм, все-равно пешка в их игре Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець - Цензор.НЕТ 5626
показать весь комментарий
05.11.2020 17:28 Ответить
єто тоже из коронавирусного фонда?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:47 Ответить
Оху...ть от мудрости Буславец! Уголь не добывали, а тяжко отдыхали из-за отсутствия спроса, но нехилую зарплату дай кормильцам. Про трансформацию шахт и думать не надо - есть отличный пример от Маргарет Тетчер - обучение новой профессии и трудоустройство, а если реально тупой углекоп, извините - труднообучаемый, то флаг в руки.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:53 Ответить
Кабмин ничего выделить не может.Эти твари распоряжаются нашими налогами и нас не спрашивают. Это как типа ты с женой мантулишь с утра до вечера, детей не видишь, такой приходишь домой, а теща говорит: я все деньги отдала соседке Гале - у нее муж алкоголик, нужно помочь вылечить. Нахера нам такие избранники?
показать весь комментарий
05.11.2020 18:41 Ответить
Цікаво скільки на 1,4 млрд можна купити та встановити сонячних панелей щоб Ахметку не кормити
показать весь комментарий
05.11.2020 19:37 Ответить
Примерно могу сказать: панели, аккумулятор, инвертор, монтаж и автоматика обойдутся от 2000 до 2500 баксов для частного дома при пиковой снимаемой мощности около 2 кВт. За 1.4 лярда можно обеспечить эл.энергией минимум 20000 домов.
показать весь комментарий
05.11.2020 20:10 Ответить
Ну это если монополист с этим согласится. Гудку такое точно не понравится, и буславец за него в этом грудью костьми ляжет.
Она же не прочь ещё и его "зелёные" тарифы субсидировать из бюджета.
показать весь комментарий
05.11.2020 20:43 Ответить
Нонсенс. Почему Кабмин мне ничего не выделяет? У меня тоже одни убытки, ещё и налоги плачу. Плачу и плачу, а шахтёрам всё мало и мало. Может пора шахтёрам начать самим зарабатывать? И не обязательно в шахтах. Вон дороги некому строить, навезли и китайцев и азербайджанцев, а шахтёры что, ни на что не годны, кроме как помощь за счет пенсионеров и здравоохранения получать?
показать весь комментарий
05.11.2020 21:25 Ответить
 
 