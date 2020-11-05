Наемники РФ с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня, ранен воин, - штаб ОС
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С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, передает Цензор.НЕТ.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие. На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
О действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 4 гектара территории и переданы на уничтожение 118 взрывоопасных предметов.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению.
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Hellis@13Hellis_13 1 ч
самый лучший способ уничтожить свою армию:
- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
ватников и кацапов на перегной и только так!
P.S. Это была сатира.
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только чья артиллерия х.з. Наверняка российская, потому что убивать оккупантов бубочка запретил.
"Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент Леонід Кравчук упевнений, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: його інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити..."
Здогадуюсь що ця нинішня мразота запропонує сєпарським покидькам з лугандона міліцейські корки, зарплату від 15 до 20 кг.грн + бонус- зарахують з 14р по 20 як службу в місцевій міліції з видачею компенсації.
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Тем временем в Офисе президента напомнили о действующем на Донбассе перемирии. С 27 июля стороны договорились о соблюдении тишины. За все это время оккупанты 224 раза обстреляли ВСУ, что в 5,5 раз меньше, чем в аналогичный период в 2019 году. На фронте за этот срок погибли три украинских воина (29 - в 2019-м), еще 11 (98 - в 2019 году) получили ранения.
путен он очинь-очинь хочет мира и он очинь ждёт, чтобы ему все всегда сматрели асобенна в левый глас
Aleks Afonin
@ya_kak_apelsin
·3 ч
#Авдеевка #ООС #Донбасс #Украина Авдеевка. Фото свежее. Вот так соблюдается «Режим тишины». Очередное обстрел со стороны российских оккупантов. Дом гражданских. Кравчук, с кем ты договариваешься ?!!