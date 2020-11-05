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Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития

Ревизия Государственной аудиторской службы Украины обнаружила в Государственном агентстве резерва Украины исчезновение тысяч тонн зерна, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики в четверг, по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлены факты порчи зерна (невозможность его дальнейшего использования даже для кормов) на сумму 35,5 млн грн. Причина - небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как зерно на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов.

Кроме того, сумма обнаруженного недостатка зерна только на одном из предприятий Госрезерва составляет 27,9 млн грн. "Следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. К настоящему времени сумма убытков может быть в несколько раз выше", - пояснили в Минэкономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Ведомство отмечает, что на предприятиях выявлено товаров продовольственной группы, сроки годности которых уже давно истекли. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, насчитывается на сумму более 100 млн грн. Также на предприятиях обнаружены просроченные товары непродовольственной группы на 200 млн грн.

"Что касается финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва, то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва выявлены нарушения на 1,7 млн ​​грн", - сообщило Минэкономики.

Ревизия также установила нарушение законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров. Материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), СБУ и Национальную полицию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
"исчезновение тысяч тонн зерна".. то самое зерно, что шмаркля распродавал в декабре 19 - январе 2020 года
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05.11.2020 17:58
+13
найсумніше в цій історії те, що це просто чергова "ухтижпляхамуха"!

так інформація повинна супроводжуватися відеорядом, де правоохоронні служби виводять з елітних будинків їх заарештованних власників...
а так маємо просто чергову галіму болтологію
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05.11.2020 18:22
+12
Ну так нам 1.5 года рассказывали о борьбе с грызунами !? Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6103
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05.11.2020 17:51
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Правила форума Совет форумчан
Странно . И петя не при делах . Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6551 А что ж , в борьбе с коррупцией тоже затяжное перемирие ?
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05.11.2020 17:41 Ответить
Да там и до пети и до зели- мышки те еще были
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05.11.2020 17:47 Ответить
Ну так нам 1.5 года рассказывали о борьбе с грызунами !? Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6103
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05.11.2020 17:51 Ответить
найсумніше в цій історії те, що це просто чергова "ухтижпляхамуха"!

так інформація повинна супроводжуватися відеорядом, де правоохоронні служби виводять з елітних будинків їх заарештованних власників...
а так маємо просто чергову галіму болтологію
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05.11.2020 18:22 Ответить
Вот вы прямо западные сми насмотрелись 😁😁😁
Вот в Словакии сейчас как раз из элитного симпатичного дома вывели арестованного полицейского коррупционера
Теперь бывший премьер оправдывается в телевизоре за своего однопартийца
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05.11.2020 20:03 Ответить
отвлекающий маневр
сейчас будут наказывать не виновных и награждать непричасных...
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05.11.2020 22:41 Ответить
"исчезновение тысяч тонн зерна".. то самое зерно, что шмаркля распродавал в декабре 19 - январе 2020 года
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05.11.2020 17:58 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 3457

..
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05.11.2020 18:17 Ответить
Тю... А хіба могло бути інакше?
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05.11.2020 17:43 Ответить
Ну зелені ж вже заявляли, що продані за кордон маски теж були протерміновані. 😊 Тому я цю заяву сприцма
, як старт дл, чергового дерибану, або як виправдання вже роздерибаненого.
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05.11.2020 18:05 Ответить
Ваша проблема, що і як ви сприймаєте. .
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05.11.2020 18:08 Ответить
Само собою. Тільки якби не ваш вибір, цієї проблеми не було б.
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05.11.2020 18:16 Ответить
Який саме з моїх виборів? Бо я щодня їх сотні роблю.
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05.11.2020 18:24 Ответить
Щодня ви пісюн зі штанів вибираєте. А я вам про вибори президента пишу. І не клейте дурня, ви все чудово розумієте. 😏
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05.11.2020 20:20 Ответить
Ніхто вас не клеїть- а писати вам треба разом із однолітками, на парканах.
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06.11.2020 05:38 Ответить
З вашим, як ви? 😮 Мої на парканах вже 48 років не пишуть. Якщо будете розвиватися, то років за 5 теж перестанете. 😁
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06.11.2020 09:00 Ответить
мыши съели
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05.11.2020 17:43 Ответить
Каждая минимум 90 кг ?
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05.11.2020 17:44 Ответить
А дитёв мышиных кормить надо?
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05.11.2020 18:14 Ответить
Как бы мышиный король не лопнул . Всё к тому идёт . Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2636
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05.11.2020 18:16 Ответить
Однозначно, наши мышки особенные даже сало хряцают
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05.11.2020 17:45 Ответить
Проверял в институте на лабораторных: сало едят, хрящи любят.
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05.11.2020 17:56 Ответить
и, как датские песцы, коронавирусом делятся с такими горе-исследователями
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05.11.2020 18:07 Ответить
Определяли перечень продуктов Госрезерва, подлежащих обязательной защите от мышей.
Что бы без нас страна делала...
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05.11.2020 18:14 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 1381

...
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05.11.2020 18:16 Ответить
Там еще мышиного говна должно быть пара тысяч вагонов.
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05.11.2020 17:44 Ответить
Зато у нас будет большой герб.
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05.11.2020 17:44 Ответить
Цифры тушенки огласите в консервах и заморозке
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05.11.2020 17:46 Ответить
Нема. Мвши схарчили.
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05.11.2020 18:03 Ответить
Хамон не псується)))
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05.11.2020 17:47 Ответить
Такое грызуны в первую очередь сожрали .
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05.11.2020 17:52 Ответить
А вместо масок которые зеленый скот радуцкий продал новые закупили?? И по чем??
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05.11.2020 17:52 Ответить
Есть предположение, что в Госрезерве сейчас лежат те же маски.
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05.11.2020 17:59 Ответить
По цене Эпицентра. Вчера по десять. Сегодня по восемь. "Мрия" доставила же. Гереги уже макси миллиардеры.
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05.11.2020 18:16 Ответить
Не пойму как просрочку допустили?! Почему не скомуниздили?!
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05.11.2020 17:54 Ответить
И не говори. Аж прям грущу за них...
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05.11.2020 17:57 Ответить
комуниздили свежак...а просрочку оставляли по количеству.... для отчетности )))
самое смешное, что инвентаризация там проводится каждый год...(и по количеству и по срокам)... тем более все запасы, их движение, пополнение и отбраковка-списывание...давно в электронном виде и там уж точно видно что уже подходит к рубежу... а что умерло...
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05.11.2020 18:04 Ответить
Скомуниздили, а на его место просрочку всунули.....для отчета.))
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05.11.2020 18:27 Ответить
Странный какой то аудит, просрочку обнаружил, а вот ни хищения масок медицинских, ни хищения миллионов тонн зерна и т.д. не обнаружил. Что, мыши скушали? Ааааа, это же в Украине год ЗЕленого пацюка, по криворожскому календарю. Это многое проясняет.
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05.11.2020 18:02 Ответить
год ЗЕленого пацюка, по криворожскому календарю. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 91

Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 1537
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05.11.2020 18:25 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 695
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05.11.2020 18:03 Ответить
Вы бы так у себя дома за хлебом следили!!! Они обнаружили!!!!А жопу отрвать и раз в неделю ходить и проверять сложно???? Просто порядок навести!!!! Чиновники и служащие - вы или сепары или вам все похрен! Ну такой бардак везде!!!!!
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05.11.2020 18:13 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9322

...
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05.11.2020 18:15 Ответить
Неужели эти криминальные преступления останутся безнаказаны, правоохранители ограничутся ***********, все преступники на повпрхности, во всяком случае, можно шоколада и шоумена брать.
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05.11.2020 18:17 Ответить
И это вполне объяснимо: усушка, утруска, уварка, мыши, пересортица и тд. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 3481
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05.11.2020 18:22 Ответить
просрочка в госрезерве ?! итит его не резать вот это аудит ... А шо там с пенсионным счётом( фондом) , всё в "порядке" "просрочки"нет ?
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05.11.2020 18:27 Ответить
Хтооооб сумнівівся!
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05.11.2020 18:31 Ответить
Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание и хищения. Полупустые склады, пропавшее зерно Госрезерва, миллионные запасы просроченных товаров. То, о чем мы писали начиная с ноября 2019 года подтвердилось.
См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.11.2020 18:33 Ответить
А Госрезерв вскрывается ТОЛЬКО с разрешения РНБО и президента. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 7046
Если я не прав, опровергните, ЗеДолбоДятлы. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 7854
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05.11.2020 18:34 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 418 Вы общаетесь по русски? Почему РНБО?
А Госрезерв вскрывается ТОЛЬКО с разрешения РНБО и президента.

Если я не прав, опровергните, ЗеДолбоДятлы.
ЗеДолбоДятлы - опровергают. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9330 Для старых пердунов зольдят:
Разъясняем для всех.
Разрешение на вскрытие госрезерва дает только правительство по своему решению, или решению соответствующих органов (РНБО). После чего документом уведомляет Президента и РНБО. Госрезерв получив распоряжение уведомляет правительство, Президента, РНБО специальным уведомлением о начале процедуры.

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05.11.2020 20:00 Ответить
Т.е., Зеленский и компания ьаки при делах. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8618 Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8618
И в теме и в доле. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 1516
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05.11.2020 20:15 Ответить
Да, и спасибо, что не чураетесь высокого и почётного звания "ЗеДолбоДятел".
Отдельное мерси за опровержение. Принято.
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05.11.2020 20:16 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2876 +++
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05.11.2020 20:22 Ответить
Не просроченных,а тех,которые завтра в рознице должны были появиться с перебитыми датами. Появятся в любом случае.Только цена немного повысится из-за взяток "обнаружителям" и спуску дела "по тихой воде".
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05.11.2020 18:37 Ответить
сто бєд, адін атвєт- ми тут ні прі чьом Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 4269 всьо барига вінават Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8673
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05.11.2020 18:43 Ответить
списать(продать) и закупить свежака , а то торговать нечем... Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6269
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05.11.2020 18:45 Ответить
Необходимо найти мышей которые сожрали зерно, и привселюдно казнить, чтобы другим мышам было неповадно, а то совсем оборзели
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05.11.2020 18:57 Ответить
Хохли, коли ж ви виродки вже зрозумієте, що століттями копаєте яму самі собі!
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05.11.2020 19:27 Ответить
и за все это в очередной раз заплатит простой народ.... окуителльная схема.. воруют одни, а оплачивают другие...
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05.11.2020 19:28 Ответить
А что вы хотели с такой зарплатой у руководства Госрезерва?Как платят,так и работают!
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05.11.2020 19:36 Ответить
Уже лет 5 как склады госрезерва в аренде у частных структур.
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05.11.2020 20:07 Ответить
юзик распух еще больше
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05.11.2020 20:54 Ответить
ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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05.11.2020 21:13 Ответить
Какое же ******** в стране! Нужен стадион Лобановского и Аугусто Пиночета, другого выхода я не вижу!!!
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05.11.2020 22:02 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 4193
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05.11.2020 22:11 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5173
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05.11.2020 22:39 Ответить
зелені миші все поїли
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05.11.2020 23:54 Ответить
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8821
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06.11.2020 01:10 Ответить
То что зерно пропало, это конечно вопрос. Но вот по поводу "просрочки" я бы не стал истерить. Попробуйте хоть что-нибудь официально списать в госсобственности. Украсть на порядок проще.
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06.11.2020 08:43 Ответить
ГЛАВНОЕ НАЙТИ КАЖДОГО И КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ИХ ИМУЩЕСТВО И ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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06.11.2020 13:04 Ответить
 
 