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В рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле объявлен перерыв, - КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле объявлен перерыв, - КС

Конституционный суд Украины объявил перерыв в рассмотрении дела об официальном толковании положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В КС отметили, что сегодня рассматривалось дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

"Рассмотрение дела о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным судом отложено", - сообщили в КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле. В Госгеокадастре предполагают: готовится почва для торгов за Суд. ДОКУМЕНТ

О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет дополнительно сообщено на официальном сайте КС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Оставьте землю в покое . Это всё , что осталось ценного в Украине .
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05.11.2020 18:34
+4
Земля принадлежит народу и нехрен ее продавать олигархическим барыгам, которые ее скупят за бесценок и оставят народ с фигой. Уже все предприятия скупили, все что мало мальски работало скупили и перегадили, порезали на металлолом, теперь им землю отдать? Руки прочь от земли, зеленые олигархические гниды!
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05.11.2020 18:52
+1
Она как раз считает как надо. Нам к ним нечего равняться в этом отношении. У них почти все предприятия частные как и у нас. Но у нас почему-то зарплаты ниже чем у них раз в 10. То есть наша приватизация пошла не на пользу а на вред народу. Ещё больше вреда принесет торговля землёй.
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05.11.2020 19:19
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Земля принадлежит народу и нехрен ее продавать олигархическим барыгам, которые ее скупят за бесценок и оставят народ с фигой. Уже все предприятия скупили, все что мало мальски работало скупили и перегадили, порезали на металлолом, теперь им землю отдать? Руки прочь от земли, зеленые олигархические гниды!
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05.11.2020 18:52 Ответить
Она как раз считает как надо. Нам к ним нечего равняться в этом отношении. У них почти все предприятия частные как и у нас. Но у нас почему-то зарплаты ниже чем у них раз в 10. То есть наша приватизация пошла не на пользу а на вред народу. Ещё больше вреда принесет торговля землёй.
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05.11.2020 19:19 Ответить
И не савок, а совок. Детский сад.
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05.11.2020 19:22 Ответить
Даунбас патамушта.
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05.11.2020 19:26 Ответить
Совок - чем дети играют. А тот був именно сАвок.
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05.11.2020 19:45 Ответить
У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС - Цензор.НЕТ 4138 №4
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05.11.2020 19:19 Ответить
n6.
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05.11.2020 19:47 Ответить
а не олігархічним баригам продавати можна?
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05.11.2020 20:13 Ответить
Сдавать в долгосрочную аренду можно.
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06.11.2020 11:08 Ответить
Чиясь земля під окупацією засвітилась. Нада шото придумать такоє-едакоє.
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05.11.2020 18:32 Ответить
Девки пришли...Перерыыывв!!!
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05.11.2020 18:33 Ответить
Оставьте землю в покое . Это всё , что осталось ценного в Украине .
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05.11.2020 18:34 Ответить
все в порядку, не переживай
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05.11.2020 20:14 Ответить
Путин дал приказ.
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05.11.2020 18:53 Ответить
Порошенко: Экономического прорыва не будет без рынка земли
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05.11.2020 19:53 Ответить
У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС - Цензор.НЕТ 2416
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05.11.2020 19:59 Ответить
https://vesti.ua/politika/357521-poroshenko-novinskij-i-tihipko-komu-iz-oliharkhov-ne-vyhoden-rynok-zemli
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05.11.2020 20:00 Ответить
Та все просто, сотка 10000 баксов, для всех земель без исключения, ну я про паи, нотариус при сделке проверяет поступление денег на счёт продавца, и ой вей
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05.11.2020 20:11 Ответить
 
 