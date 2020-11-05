Депутат "За майбутнє" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского головы Херсона

Херсонская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов городского головы. Состоится второй тур с участием Игоря Колыхаева и Владимира Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По данным протокола комиссии, во второй тур выборов выходят народный депутат (группа "За майбутнє"), заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!") и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо").

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За Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%). Сальдо получил 12 660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского главы Херсона приняли участие 17 кандидатов.

Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.