Депутат "За майбутнє" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского головы Херсона
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Херсонская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов городского головы. Состоится второй тур с участием Игоря Колыхаева и Владимира Сальдо.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
По данным протокола комиссии, во второй тур выборов выходят народный депутат (группа "За майбутнє"), заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!") и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо").
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За Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%). Сальдо получил 12 660 голосов поддержки (17,09%).
Всего в выборах городского главы Херсона приняли участие 17 кандидатов.
Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.
Пожалуйста, подождите...
Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
Или вам все - ...сонски?
Пан Григорій@9IBqFUhMKO3QB34 26 окт.
Чому херсонським патріотам вкрай необхідно йти на другий тур виборів мера.
Бій одлунав...(с) Але боротьба за Україну триває.
У другий тур вийшли пан Колихаєв (з великим відривом) і пан Сальдо.
Сальдо це відвертий "руський мир".
Пан Колихаєв зібрав у свою команду міцних міцних бізнесменів, які можливо й не будуть поспішати інтегруватися у Європейський Союз, який вимагає відкритий облік діяльності, безперечну сплату податків, біла з/п тощо, але точно не потягнуть у країну руський мир, бо не схочуть для своїх бізнесів повторити долю донецького МЕТРО.
Здавалося б, Колихаєв має величезний відрив від Сальдо і його перемога справа часу, але Сальді у потилицю дихають Опанащенко (ОПЗЖ), Федін (людина сукі православної) і ЗЕ Кирилов, які вже оголосили свої заручини. Тому я закликаю усіх патриотів обов'язково прийти на другий тур виборів мера і не допустити кремлівських посіпак до влади у Херсоні.