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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) мэр (1631) Сальдо (65) Херсон (2084)

Депутат "За майбутнє" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского головы Херсона

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат

Херсонская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов городского головы. Состоится второй тур с участием Игоря Колыхаева и Владимира Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По данным протокола комиссии, во второй тур выборов выходят народный депутат (группа "За майбутнє"), заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!") и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо").

Также на Цензор.НЕТ: Второй тур выборов мэра Полтавы, Днепра и Кривого Рога состоится 22 ноября, - ЦИК

За Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%). Сальдо получил 12 660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского главы Херсона приняли участие 17 кандидатов.

Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Сальдо ватное чмо и бандюган с большой буквы
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05.11.2020 19:13
+5
вибір між зрадою бені і зрадою ригів
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05.11.2020 18:56
+4
Два яйца одного лица...
Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
Или вам все - ...сонски?
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05.11.2020 19:08
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Дуэль, спарринг?
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05.11.2020 18:52 Ответить
Помню, как говорили что при сальдо в Херсоне срали вместо унитаза в пакет BOSS и выносили на мусор. Канализация 2.0.
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05.11.2020 18:54 Ответить
Крошка Цехас с денежной фамилией возвращается?
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05.11.2020 18:56 Ответить
вибір між зрадою бені і зрадою ригів
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05.11.2020 18:56 Ответить
Шо то х..., шо то х...
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05.11.2020 19:02 Ответить
Два яйца одного лица...
Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
Или вам все - ...сонски?
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05.11.2020 19:08 Ответить
А им поХЕР Депутат "За будущее" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского главы Херсона - Цензор.НЕТ 2650
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05.11.2020 19:13 Ответить
Був вже один ПАлихаєфь..."Два півники,два півники горох молотили".
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05.11.2020 22:17 Ответить
В Раде подрались "экс-слуги" депутаты Лерос и Юрченко, Депутат "За будущее" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского главы Херсона - Цензор.НЕТ 3957 Лерос защищал Байдена,а Юрченко защищал Трампа.
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05.11.2020 19:09 Ответить
И пусть победит сильнейший!
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05.11.2020 19:11 Ответить
Сальдо ватное чмо и бандюган с большой буквы
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05.11.2020 19:13 Ответить
інший - не кращий.... Південь України котиться у ватну дупу
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05.11.2020 19:28 Ответить
Только не с большой буквы.Кидала.
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05.11.2020 19:29 Ответить


Пан Григорій@9IBqFUhMKO3QB34 26 окт.

Чому херсонським патріотам вкрай необхідно йти на другий тур виборів мера.
Бій одлунав...(с) Але боротьба за Україну триває.
У другий тур вийшли пан Колихаєв (з великим відривом) і пан Сальдо.
Сальдо це відвертий "руський мир".
Пан Колихаєв зібрав у свою команду міцних міцних бізнесменів, які можливо й не будуть поспішати інтегруватися у Європейський Союз, який вимагає відкритий облік діяльності, безперечну сплату податків, біла з/п тощо, але точно не потягнуть у країну руський мир, бо не схочуть для своїх бізнесів повторити долю донецького МЕТРО.
Здавалося б, Колихаєв має величезний відрив від Сальдо і його перемога справа часу, але Сальді у потилицю дихають Опанащенко (ОПЗЖ), Федін (людина сукі православної) і ЗЕ Кирилов, які вже оголосили свої заручини. Тому я закликаю усіх патриотів обов'язково прийти на другий тур виборів мера і не допустити кремлівських посіпак до влади у Херсоні.
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05.11.2020 19:48 Ответить
Были бы выборы летом, можно было бы списать на перегрев организма такие неадекватные голосования, но сейчас..? Нет слов, причем такая шняга повсеместно. Ранее голосовали ПРОТИВ ПОРОШЕНКО, а сейчас - ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ???
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05.11.2020 20:09 Ответить
Долбануться... Шо одно, шо другое...
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07.11.2020 03:35 Ответить
 
 