Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

Рабочий день депутатов 5 ноября состоял из голосования за бюджет в первом чтении, слежкой за результатами выборов в США и массово нарушали масочный режим.

Фоторепортаж о работе депутатов 5 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ.

Журнал "Форбс" на рабочем месте депутата из "СН" Совы

Приветстве спикера Разумкова и скандального нардепа из ОПЗЖ Кивы

Подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко нарушает масочный режим. Кроме того, он 5 ноября подрался в кулуарах Рады с Гео Леросом.

Совещания во фракции "Слуга народа"

Беседа спикера Разумкова и вице-спикера Кондратюк

Арахамия снял маску, чтобы выпить кофе в зале ВР

Фракция "Батькивщина"

"Слуга народа" Любота с кофе следит за результатами выборов в США





Недавно излечившаяся от коронавируса Юлия Тимошенко без маски

Медведчук в приспущенной маске тоже нарушает масочный режим

Александра Устинова и Наталья Пипа из "Голоса"

Порошенко, Парубий и Герасимов из "ЕС"

Совещание спикера Разумкова, премьера Шмыгаля и руководства фракций

На голосование бюджета в первом чтении в ВР прибыл премьер Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко

Первый вице-спикер Стефанчук и Арахамия

Порошенко и Герасимов просят слова для выступления

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Слуга народа на месте Александра Ткаченко, ставшего министром культуры

Совещание "Голоса"

Разумков за трибуной

Шмыгаль и Разумков

Проект бюджета представлял министр финансов Сергей Марченко

Спикер Разумков

Порошенко за трибуной ВР

Шмыгаль и Марченко довольны голосованием депутатов за бюджет

"За" бюджет в первом чтении проголосовало 275 нардепов

Фото - Цензор.НЕТ