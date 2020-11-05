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Новости Политика Украины
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Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочий день депутатов 5 ноября состоял из голосования за бюджет в первом чтении, слежкой за результатами выборов в США и массово нарушали масочный режим.

Фоторепортаж о работе депутатов 5 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 01

Журнал "Форбс" на рабочем месте депутата из "СН"  Совы

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 02

Приветстве спикера Разумкова и скандального нардепа из ОПЗЖ Кивы 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 03

Подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко нарушает масочный режим. Кроме того, он 5 ноября подрался в кулуарах Рады с Гео Леросом.

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 04

Совещания во фракции "Слуга народа"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 05

Беседа спикера Разумкова и вице-спикера Кондратюк

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 06

Арахамия снял маску, чтобы выпить кофе в зале ВР 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 07

Фракция "Батькивщина"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 08

"Слуга народа" Любота с кофе следит за результатами выборов в США

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 09

Недавно излечившаяся от коронавируса Юлия Тимошенко без маски 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 10

Медведчук в приспущенной маске тоже нарушает масочный режим 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 11

Александра Устинова и Наталья Пипа из "Голоса"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 12

Порошенко, Парубий и Герасимов из "ЕС"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 13

Совещание спикера Разумкова, премьера Шмыгаля и руководства фракций 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 14

На голосование бюджета в первом чтении в ВР прибыл премьер Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 15

Первый вице-спикер Стефанчук и Арахамия 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 16

Порошенко и Герасимов просят слова для выступления 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 17

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 18

Слуга народа на месте Александра Ткаченко, ставшего министром культуры

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 19

Совещание "Голоса"

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 20

Разумков за трибуной

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 21

Шмыгаль и Разумков 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 22

Проект бюджета представлял министр финансов Сергей Марченко

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 23

Спикер Разумков

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 24

Порошенко за трибуной ВР 

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 25

Шмыгаль и Марченко довольны голосованием депутатов за бюджет

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР 26

"За" бюджет в первом чтении проголосовало 275 нардепов

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 2056
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05.11.2020 19:24
+6
Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 5655
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05.11.2020 19:26
+2
А где штрафы?
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05.11.2020 19:18
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А где штрафы?
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05.11.2020 19:18 Ответить
Разумков, не касайся рук кивы, даже кулаком, даже в перчатках..
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05.11.2020 19:22 Ответить
"Я не говно" - скажет любой гражданин, посмотрев....(клавиатура не мокоая, т.к. я достаточно вынослив) на эти фото.
Кто промотал сюда - рекомендую припас иметь - пакетик для...
так, нету денег на клавиатуру...
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05.11.2020 19:23 Ответить
Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 4437Юлия Владимировна спрашивает у коллеги, какое завтра одевать нижнее бельё короткое или низкое. Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 6049
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05.11.2020 19:23 Ответить
Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 5655
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05.11.2020 19:26 Ответить
Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 2056
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05.11.2020 19:24 Ответить



Illya Ayzin

@Illya_Ayzin

·2 ч

Под лозунгом воссоединения Украины и рф

Оля Полякова выступила с Киркоровым в российский День народного единства на фестивале PaRus2020 в Дубае. Соорганизатор феситваля Киркоров запостил сториз с Поляковой и подписал: "*******" (Примирение/Воссоединение).

https://twitter.com/i/status/1324365535652532225
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05.11.2020 19:24 Ответить
Уряяяяяяяяяя !!!!!!!!!!!!!!!!

Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 2571
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05.11.2020 19:27 Ответить
Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 8783
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05.11.2020 19:28 Ответить
Бабушка Юля знає толк в "смертельних" короавірусах. Вона як то кажуть стояла у істоков. Пташиний, свинячий, а тепер і рада б прийняти участь в теперішньому деребані та не її гра. А толк вона в цьому знає. Дивіться норох з діабетом, кернес злодій доходяга і бабуся Юля, і "смертельний" коронавірус. Барани ще хтось не зрозумів що вас тупо заганяють в стойло в світовому масштабі?
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05.11.2020 19:47 Ответить
Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР - Цензор.НЕТ 8347
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05.11.2020 19:54 Ответить
Им и на красный можно дорогу переходить
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05.11.2020 20:12 Ответить
Штрахв. Где намордники? И вообще где эти на цензоре: "************************"? Уперед, покажите свою смелость.
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05.11.2020 20:37 Ответить
ЮЛЯ ВИДНО С БАЙКЕРОМ ДОЧЬКИ МУТИТ !) МЕДВЕДЧУК ПЛЕШ ОПЯТЬ НАТЕР ДО КРАСНА !) А ВООБЩЕ ИХ ЗА НАШИ ДЕЛА НУЖНО ПРОСТО ПЗДИТЬ !
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06.11.2020 12:52 Ответить
 
 