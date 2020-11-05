Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Рабочий день депутатов 5 ноября состоял из голосования за бюджет в первом чтении, слежкой за результатами выборов в США и массово нарушали масочный режим.
Фоторепортаж о работе депутатов 5 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ.
Журнал "Форбс" на рабочем месте депутата из "СН" Совы
Приветстве спикера Разумкова и скандального нардепа из ОПЗЖ Кивы
Подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко нарушает масочный режим. Кроме того, он 5 ноября подрался в кулуарах Рады с Гео Леросом.
Совещания во фракции "Слуга народа"
Беседа спикера Разумкова и вице-спикера Кондратюк
Арахамия снял маску, чтобы выпить кофе в зале ВР
Фракция "Батькивщина"
"Слуга народа" Любота с кофе следит за результатами выборов в США
Недавно излечившаяся от коронавируса Юлия Тимошенко без маски
Медведчук в приспущенной маске тоже нарушает масочный режим
Александра Устинова и Наталья Пипа из "Голоса"
Порошенко, Парубий и Герасимов из "ЕС"
Совещание спикера Разумкова, премьера Шмыгаля и руководства фракций
На голосование бюджета в первом чтении в ВР прибыл премьер Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко
Первый вице-спикер Стефанчук и Арахамия
Порошенко и Герасимов просят слова для выступления
Петр Порошенко и Юлия Тимошенко
Слуга народа на месте Александра Ткаченко, ставшего министром культуры
Совещание "Голоса"
Разумков за трибуной
Шмыгаль и Разумков
Проект бюджета представлял министр финансов Сергей Марченко
Спикер Разумков
Порошенко за трибуной ВР
Шмыгаль и Марченко довольны голосованием депутатов за бюджет
"За" бюджет в первом чтении проголосовало 275 нардепов
Фото - Цензор.НЕТ
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так, нету денег на клавиатуру...
Illya Ayzin
@Illya_Ayzin
·2 ч
Под лозунгом воссоединения Украины и рф
Оля Полякова выступила с Киркоровым в российский День народного единства на фестивале PaRus2020 в Дубае. Соорганизатор феситваля Киркоров запостил сториз с Поляковой и подписал: "*******" (Примирение/Воссоединение).
https://twitter.com/i/status/1324365535652532225