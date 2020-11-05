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США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США должны показать мировое лидерство и создать

"План Маршалла" для Восточной Европы, приобщение США к Минскому процессу, военное и экономическое сотрудничество - это должно стоять на повестке дня в отношениях Украины и США, - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума Арсений Яценюк 5 ноября во время прямого включения КБФ между Киевом, Вашингтоном и Лос-Анджелесом о результатах выборов президента США.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте КБФ. 

В сообщении отмечается, что Яценюк "подчеркнул, что Соединенные Штаты должны показать свое лидерство во всем мире и Европе в частности: "По моему мнению, новая администрация создать миссию высокого уровня для поддержки Восточной Европы, в частности Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии - чтобы они, во-первых, стали членами ЕС а впоследствии присоединились к НАТО ".

"Это должно стать новым" планом Маршалла "для Восточной Европы, и это должно быть приоритетом в международной политике новой администрации США", - сказал глава КБФ.

Арсений Яценюк также отметил важность вступления США в Минский процесс. Он напомнил, что американские партнеры уже участвовали в так называемом Женевском формате: "Новой администрации, безусловно, стоит рассмотреть возможность присоединиться к Минской группе, присоединиться к усилиям, как давить на Россию с требованием выполнения "Минска" и восстановления территориальной целостности Украины".

"Без сомнения, Соединенные Штаты должны быть флагманом в вопросе санкций против РФ и давления на Россию. Чтобы сделать все возможное, чтобы Россия вышла из Донецка, Луганска и Крыма. Хочу еще раз подчеркнуть - мы не должны сосредотачиваться только на Донецкую и Луганскую область. Крым является неотъемлемой частью украинского государства", - подчеркнул он.

Председатель КБФ также подчеркнул важность военного сотрудничества с Соединенными Штатами: "Летальная и нелетальное оружие для защиты нашей территории, - это приоритет для Украины. Надеемся, что новая администрация будет разделять такую ​​позицию украинской власти".

Кроме того, по мнению Арсения Яценюка, необходимо разработать "масштабную повестку дня в экономическом сотрудничестве между Украиной и США, который должен включать финансовый сектор, промышленный сектор, и сферу борьбы с коррупцией:" И, конечно, в Украине необходимо усилить верховенство права ".

"Надеюсь, что это станет планом действий для Украины и США. Без сомнения, новый президент США будет главным образом концентрироваться на внутренних вопросах. Но когда речь идет о внешнем лидерство, мы ожидаем, что Соединенные Штаты покажут действительно сильное международное лидерство при новом президенте", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Киевский Форум по безопасности  - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Навіщо? США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 8165
США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 7322
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05.11.2020 19:28
+8
Яценюк завёл старые песни о главном. Главный посыл - "Дайте денех!". ) Помнится в 14 году вылез такой Пономарь, всё носился тут по просторам инета с виртуальным "планом маршалла". План не состоялся (какой дурак даст денег с головы до ног коррумпированной стране?) и он куда-то благополучно запропастился.)
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05.11.2020 19:50
+7
Ну и болтун этот кролик. План Маршалла для глубоко олигархической Украины? Ехал бы ты в штаты к своей сестре на ПМЖ. И не морочил бы людям головы.
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05.11.2020 19:40
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Навіщо? США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 8165
США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 7322
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05.11.2020 19:28 Ответить
Арсений,бл..-дождись хоть официального подтверждения победы Байдена,а потом уже продавайся.
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05.11.2020 19:29 Ответить
Та они там уже проданы з потрохами.
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06.11.2020 05:54 Ответить
вимагатиме відробляти...



Nataliya@Nataliy94087733





За повернення Марківа в Україну Аваков заплатив власні кошти - майже 24 тис. євро !
Що це було ?!!!
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05.11.2020 19:29 Ответить
Ти знов постиш якісь фейки?
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05.11.2020 19:34 Ответить
швидше за все, собаков, "просрав" 24 шт.євро під час своєї поїздки в Макаронію
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05.11.2020 19:37 Ответить
24 канал@24tvua· 8 ч

За повернення Марківа до України Аваков заплатив власні гроші - майже 24 тисячі євро

США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 9209
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05.11.2020 19:54 Ответить
США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 4197
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05.11.2020 19:51 Ответить
Никто нам ничего не должен! Сами должні себе и стране! Нас только грабят, что восток, что запад, что сами себя!
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05.11.2020 19:31 Ответить
Сєня приймає участь в різних форумах. А чим зараз займається Вова-півогірка? Воює з папірєднікамі.
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05.11.2020 19:32 Ответить
сеня вернулся на арену....
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05.11.2020 19:32 Ответить
яйценюх без того ніяк не може, так і хочеться в того лоба кулею
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06.11.2020 00:16 Ответить
Ну что,с Байрактарами накупились?Разбирайте на Гармин.Бомбардье и так далее
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05.11.2020 19:35 Ответить
Хорошо Арсений выступил! с этим вот "новая администрация США" он предвидит победу Байдена. Это хороший знак!
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05.11.2020 19:36 Ответить
А воно їм точно треба?
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05.11.2020 19:36 Ответить
Ну и болтун этот кролик. План Маршалла для глубоко олигархической Украины? Ехал бы ты в штаты к своей сестре на ПМЖ. И не морочил бы людям головы.
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05.11.2020 19:40 Ответить
нужно денег, на стену не хватает ))
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05.11.2020 19:51 Ответить
Сидиш вуйку на раші і сиди. На перший раз спамлю тебе, а ще раз проти Яценюка вякнеш - будеш підвішений за яйченята публічно, гнидо.
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05.11.2020 20:15 Ответить
какой план Маршалла? тут до линии Маннергейма еще не дошли да и оккупанты себя чувствуют весьма прилично.
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05.11.2020 19:42 Ответить
"По моему мнению, новая администрация создать миссию высокого уровня для поддержки Восточной Европы, в частности Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии - чтобы они, во-первых, стали членами ЕС а впоследствии присоединились к НАТО - наоборот лучший вариант для безопасности Украины,когда кровожадный рашист оккупировал часть страны.во-первых НАТО ,а ЕС как хочет ,захочет подтянется к Украине а нет,то и так сойдет..
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05.11.2020 19:43 Ответить
Плохой синоптик Путлер продул больше чем дохлый СССР.....карма такая.... США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 8005Во всем виноват Эрдоган...
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05.11.2020 19:50 Ответить
Яценюк завёл старые песни о главном. Главный посыл - "Дайте денех!". ) Помнится в 14 году вылез такой Пономарь, всё носился тут по просторам инета с виртуальным "планом маршалла". План не состоялся (какой дурак даст денег с головы до ног коррумпированной стране?) и он куда-то благополучно запропастился.)
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05.11.2020 19:50 Ответить
А вы что должны
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05.11.2020 19:51 Ответить
Кажуть что Трамп продул выборы,но будет упираться похлеще Лукашеску... США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 2772
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05.11.2020 19:53 Ответить
Байдена в дупло даёшь?
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05.11.2020 19:55 Ответить
О проститутка слово сказала, ниче себе,
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05.11.2020 19:54 Ответить
План США был спасти крыс Мавзолейных в 1941 году тушонкой Рузвельта и Ножками Буша в 1991-м....
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05.11.2020 19:56 Ответить
Я сотрю прямой эфир из США..Крысы Мавзолейные..Трамп просрал выборы....
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05.11.2020 19:58 Ответить
Не не не не, ни в коем случае. Разворуют, расхитят, растащят, распродадут, продадут, предадут. Сначала генеральная уборка страны от опоЖОПИстской ЗЕлёной плесени с азными обісравшимися без бою и голосящими старухами-колясочницами в пенсне и погонами полковника Смешком смотрящим за будущее бени ахметовича пинчука де ля новинско-фирташевского, а уж потом, после суда, срока и их посадки, можно и план Маршалла. А пока план Линча.
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05.11.2020 20:12 Ответить
Вылезло. Думает у народа короткая память.
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05.11.2020 20:16 Ответить
утром беня, вечером Маршалл.
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05.11.2020 20:17 Ответить
План Маршалла был нужен США для того, чтобы послевоенная разрушенная Европа могла стать равноценным торговым партнером для США, так как США надо было куда-то девать свои товары, и нищая Европа не смогла бы их покупать. К тому же, с помощью плана Маршалла США пытались предотвратить коммунизацию Европы - не дать коммунистам паразитировать на проблемах нищеты и разрухи в то время. Сейчас же никто не будет бросать миллиарды долларов для того, чтобы спасти и так пораженную метастазами коррупции, непрофессионализма и паталогического воровства украинскую систему. Как указал свое время Бальцерович, Польша не могла восстановиться без иностранной помощи, но она могла сделать все возможное, чтобы создать надежные государственные структуры, способные привлечь западных банкиров, кредитные агенства и инвесторов.
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05.11.2020 20:31 Ответить
Сєня, для того, щоб зробити план Маршала, треба всіх падлів воровкуватих та гнид прокацаплених утилізувати бо вони любий план хоч Маршала хоч Генералісімуса запорять на корню США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 9890
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05.11.2020 20:37 Ответить
А кролик стіну не хоче показати? Через яку будь який план Маршала зникне.Фокус. США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 4290
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05.11.2020 20:52 Ответить
1. США уже не мировой лидер.
2. Для нового Плана Маршалла уже нет денег.
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05.11.2020 21:13 Ответить
Я даже не американец, но почему то очень захотелось послать его на Юх США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 4800
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05.11.2020 21:14 Ответить
Арсюха---стой там, слушай сюда. План Маршалла был предоставлен странам что встречали союзников цветами и слезами. Как победителей и вызволителей. И ещё. А когда денюжку дали таким---то и делали так говорили им америкосы. Кто платит тот и заказывает музыку----а не тырит чужое бабло. Таким план Маршалла даёт подсрачника. Что и наблюдаем тут.
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05.11.2020 21:20 Ответить
А до чого тут Східна Європа?
Більшість вже налагодила життя і не потребує ніякого плану.
А українці вибрали планокурів, показавши своє справжнє обличчя. З таким обличчям нам "ніхто дєнєг нє даст"
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05.11.2020 21:29 Ответить
"США должны..." Украине никто не должен. Все помогло как смогли и уже это "должны" им надоело. Это вороватые правители должны перестать грабить народ.
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05.11.2020 22:10 Ответить
два лисих бовдура вважали, що американці їм були повинні Крима захищати
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06.11.2020 00:22 Ответить
Ничого США не должньі тем, кто избирает своими правителями марионеток олигархов-мафиози, совершавших преступления и на территории США.
Старанно, что Яценюк этого не понимает.
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05.11.2020 22:13 Ответить
Забагато Яценюка стало. Зголоднів, знову хоче до корита.
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05.11.2020 22:16 Ответить
" Я никому ничего не должен !" - Зеленский ... и США тоже.
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05.11.2020 23:34 Ответить
Рано еще. На нашей постсоветской помойке столько крыс, вечно голодных, пасется. Вначале - добросовестная санэпидемстанция на них, - и только, потом, о том, что нам надо. Иначе, крысы у нас ненасытные, умеют фантазировать, такие, что и Америку пустят по миру с протянутой рукой. Их буйной натуры и лакейского величия хватит на все!
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06.11.2020 04:24 Ответить
ВСЕМ ПРИЯТНО КОГДА РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ !)
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06.11.2020 12:21 Ответить
Сенька..... Где забор ????
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06.11.2020 18:08 Ответить
 
 