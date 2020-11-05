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С начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура

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С начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура

С начала года в Украине открыто более 200 уголовных производств за уклонение от призыва на срочную военную службу.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

На протяжении января - сентябре 2020 года были открыты 229 уголовных производств по ст. 335 УК Украины (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава). Всего зарегистрировано 420 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 191 производстова, в частности из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 78 производств.

Отмечается, что больше всего правонарушений за уклонение от военной службы за январь - сентябрь этого года зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях - по 40, во Львовской области - 27 и в Ивано-Франковской - 14.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На срочную службу в армию призвали уже 5406 человек, что составляет 40% от запланированного, - Минобороны

За уклонение от призыва по мобилизации в течение января - сентябре 2020 года были открыты 3 уголовных производства. Всего зарегистрировано 5 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 2 производства, в частности из-за отсутствия состава преступления. Ни одно производство не направлено в суд.

Сообщается, что по ст. 336 УК - уклонение от призыва по мобилизации 2 производства ткрыты в Киевской области и 1 в Львовской области.

Также читайте: Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, - Хомчак

Напоминаем, с 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря 2020 года.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
Зеля 4 рази відкосив.
І ніхто його не судив
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05.11.2020 19:47
+16
Берут пример с "величайшего" лидера

В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8822
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05.11.2020 19:51
+12
В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9309
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05.11.2020 20:04
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Так было и в совецкое время . Кто не хотел служить в СА косили на всякие болезни , у кого было лишних 2 тыс. рублей ( очень большие деньги в середине-конце 70 х ) , - давали взятки военкому . Всякие сыночки всяких партийных начальничков шли в армию для продолжения каръеры своих папиков , но они никогда не попадали в среднюю азию , сибирь , дальний восток , Афганистан ... , а чаще всего в Киев или какую-нибудь ГДР - ПНР .
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05.11.2020 20:09 Ответить
Зеля 4 рази відкосив.
І ніхто його не судив
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05.11.2020 19:47 Ответить
А зачем идти в армию которая не стреляет? Не стрелять можно и сидя дома на диване. Пускай Кравчук с Ахметовым и Ермаком идут не стрелять на дамбас.
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05.11.2020 19:51 Ответить
Берут пример с "величайшего" лидера

В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8822
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05.11.2020 19:51 Ответить
... а так вообще мы с лысым готовы были, даже постриглись!
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05.11.2020 19:59 Ответить
В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9309
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05.11.2020 20:04 Ответить
Дуже образився! Аж 4 рази!!!
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05.11.2020 20:10 Ответить
Кто-то видел хоть одного сына украинского депутата/министра/мэра в реальной, а не для фото, армии?
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05.11.2020 19:52 Ответить
Я даже знаю депутата, и не одного, лично принимавшего участие в войне с захватчиком. И что это меняет? Это отменяет что эти "бегуны" нарушили законы и должны понести наказание?
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05.11.2020 20:03 Ответить
Это отменяет что эти "бегуны" нарушили законы и должны понести наказание?

Та да, нет у них 300 миллионов как у Насирова, за это их и накажут!...
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05.11.2020 20:51 Ответить
А сказать то что хотело?
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05.11.2020 21:26 Ответить
Я знаю одного, четырежды откосившего. Поймаиьлегко, ОНО даже не скрывается.
Обещаете посадить?!
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05.11.2020 19:54 Ответить
мамаши на войну не пускают...
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05.11.2020 19:58 Ответить
коли мама родила сина де була держава.. коли син хворів де була держава...коли мама сина вчила де була держава... а коли мама перенесла всі ці муки и виріс син той держава найшлася...кого захищати синові звичайно маму......
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05.11.2020 22:01 Ответить
защищать не маму, а ИХ
и вообще почему мы ИМ платим 50% своего заработка через подоходный, пенсионный, в магазинах за товар, за который производитель уже заплатил... и многие другие поборы...

-ПЛАТИМ ЧТО БЫ ЭТИ СВОЛОЧИ ЖИЛИ КАК БАРИНЫ НЕ ПРИНОСЯ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ КРОМЕ УБЫТКОВ СТРАНЕ !!!
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06.11.2020 10:06 Ответить
На нашей улице тех , кто не служил, девки с презрением называли - " однояйцевій"--
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05.11.2020 19:59 Ответить
Фу... Можно культурнее - "последователь шмаркли", например...
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05.11.2020 20:05 Ответить
это так называли в твои коммуняцьки годы.
Сейчас говорят, что ДУРАК !
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06.11.2020 10:08 Ответить
Если Украина делает все как в Европе (цены , тарифы, налоги), то почему тогда существует призыв?В какой стране ЕС есть призыв?хоть и гонят на совок, но в совке отслуживший гарантированно поступал в ВУЗ, не служивший на некоторые должности не мог устроиться ( например в ментовку), а сейчас льгот в ВУЗ нет, в поллюцию идут ВМЕСТО армии.Так нафига существует "призыв"? генералам на даче огород копать?Сделайте как в Европе контрактную армию, платите, и народ к вам потянеться.
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05.11.2020 20:06 Ответить
Европа не воюет.
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05.11.2020 20:40 Ответить
А у нас "война"??, по моему "потужне, безальтернативне миролюбство".
А насчет войны, вспоминаем весну 2014 и очереди в военкоматы, на тот момент призыв был отменен,а теперь даже на контракт план призыва выполняеться на 30%.может флядей надо заменить, а не кровати переставлять?
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06.11.2020 06:42 Ответить
дадада, я знаю, что надо. Надо непременно еще раз проголосовать за чувака, косившего от армии в стране-агрессоре.
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17.02.2021 20:56 Ответить
Когда против ника будет флаг украины. тогда и будешь дадакать.А если сдрыснул из страны от потужных рехворм, то и помалкивай в тряпочку.
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18.02.2021 17:07 Ответить
закрой ****, зелебобик, из-за тебя не хочется жить в стране, в которой я родился и вырос.
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18.02.2021 17:52 Ответить
.Так нафига существует "призыв"? генералам на даче огород копать?Сделайте как в Европе контрактную армию, платите, и народ к вам потянеться.

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!
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05.11.2020 20:53 Ответить
контракт как бы есть, на него даже идут вместо призыва.
А призывают в основном только чтобы научить жопу себе вытирать без мамы и автомат правильно в руках держать, вот на всякий случай.
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17.02.2021 20:58 Ответить
ну що богатие ублюдки народ не хоче вас захищати. так що готуйтеся по одиночку вас усіх і порішають. а для цього у нас існуе сбу.
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05.11.2020 21:57 Ответить
 
 