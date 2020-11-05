Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор
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Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов президентских выборов, заявил посол США в Украине в 2006-2009 гг. и временно поверенный по делам США в Украине в 2019-2020 гг., вице-президент Американского Института мира Уильям Тэйлор.
"Двухпартийная поддержка продолжается. Здесь не вопрос Сената или Палаты представителей или Госдепартамента. Все эти органы будут продолжать поддерживать Украину. Тут есть одна проблема - это неофициальные каналы в правительствах... Надо, чтобы были официальные каналы, по которым американская и украинская политики каким-то образом между собой взаимодействовали", - сказал он в ходе онлайн-дискусси в ходе Киевского форума по безопасности в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Тэйлор отметил, что действующий президент США Дональд Трамп является очень мощным защитником украинского вопроса, и он будет продолжать эту поддержку, если эти связи будут идти по официальным каналам.
"Украинская администрация должна осуществлять реформы, которые начинаются, останавливаются, и это вызывает большой кризис в связи с решением Конституционного суда. Этот кризис - это проблема для отношений между США и Украиной, это проблема для отношений между Украиной и Европой, Украиной и МВФ. Надо сосредотачиваться на внедрении реформ, и это будет очень важным сигналом для следующей администрации и для администрации Зеленского", - пояснил он.
Если нынешний президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах, поддержка США Украины будет продолжаться, считает посол США в Украине в 2003-2006 гг., директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.
"Байден демонстрирует свое мощное влияние трансатлантического характера, а у Трампа трансатлантические связи не такие крепкие, как у Байдена. Что касается поддержки Украины, у него она специфическая, его политика специфическая. США при президенте Трампе предоставляют поддержку Украине, и я думаю, что очень позитивное решение он принял о передаче Джавелинов, что не сделал Обама в свое время. Если Трамп выиграет, на нашу политику в отношении Евразии это повлияет, но поддержка Украины будет продолжаться. И риторика у него будет немного отличаться от той, какая была бы при Байдене", - подчеркнул Хербст.
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why you started did all that election in the first place when I'm here?
Украинка, красавица, трампистка, конгрессменка!
Впервые в истории, в конгрессе США появилась украинка. Виктория Спарц
Родом из г Носовка Черниговщины, живет в США с 2000г.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119216466652926&id=100056937200080&_rdr#!/photo.php?fbid=3456125384465743&id=100002049474297&set=a.146198632125118&source=57&refid=52&__tn__=EHH-R
Они бьют себя в грудь: Трамп налоги понизил! Люди стали жить богаче!
Но, вы знаете, что "против лома нет приёма". Люди охотно голосуют кошельком. И, если бы, действительно, основная масса населения это бы почувствовала, то демократам можно было бы и не выходить на выборы - Трамп набрал бы голоса выборщиков 45 штатов.
Но, что-то же не то? Траблы рыжий имеет колоссальные - и близко нет такой поддержки, как в 2016 году. Может быть он своим друзьям налоги понизил?
Поэтому я делаю вывод, что это - мантра, пропаганда. А по факту ничего нет - не стали люди жить богаче.
Все вирішують американці.
Я здалеча лише буду дуже задоволений, якщо людина, яка закохана в Путіна та співає йому оди, отримає червону картку від мешканців такої роздвиненої країни.
Ну, не місце в політикумі людям, з вуст яких лунає про кривавого вбивцю: "він (Путін) - гарна людина, з ним треба співпрацювати", "санкції дуже шкідливі", "дайте мені з ним зустрічатися", тощо.
Не вмієш розібратися де добре, а де зле? Не поважаєш загиблих в літаку МН-17 громадян США? - До побачення, ти звільнений.
А вы думаете, что после этого, после продажи Америки Китаю, Америка останется сильной и сможет кому либо помогать? Нет, из Америки сделают Венесуэлу, социалистический рай для паразитов.
А Украина останется 1:1 с рашей, будет много крови.
А левые всегда несут только кровь, нищету и опустение! Это закон мироздания.
У тебя ж имидж, как будто ты - американец, а тут прокол: без флажка - ихтамнет безликий.
Но вот только один пример - основной момент программы Байдена - запрет фрекинга, т.е сланцевую нефть, а это единственный фактор удерживающий цену нефти внизу. Цена вновь взлетит до 140$, как при Обаме - высокие цены дают высокий выход с налогов - налоги кормушка леваков.
Но что главное! Это выгодно кремлядям! При высоких ценах они опять окрепнут и станут в разы агрессивнее в Восточной Европе, что закономерно закончится войной.
Или полной капитуляцией Байдена в противостоянии с кремлем, как он уже вел себя в Украине сдав Крым.