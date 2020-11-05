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Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов президентских выборов, заявил посол США в Украине в 2006-2009 гг. и временно поверенный по делам США в Украине в 2019-2020 гг., вице-президент Американского Института мира Уильям Тэйлор.

"Двухпартийная поддержка продолжается. Здесь не вопрос Сената или Палаты представителей или Госдепартамента. Все эти органы будут продолжать поддерживать Украину. Тут есть одна проблема - это неофициальные каналы в правительствах... Надо, чтобы были официальные каналы, по которым американская и украинская политики каким-то образом между собой взаимодействовали", - сказал он в ходе онлайн-дискусси в ходе Киевского форума по безопасности в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тэйлор отметил, что действующий президент США Дональд Трамп является очень мощным защитником украинского вопроса, и он будет продолжать эту поддержку, если эти связи будут идти по официальным каналам.

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"Украинская администрация должна осуществлять реформы, которые начинаются, останавливаются, и это вызывает большой кризис в связи с решением Конституционного суда. Этот кризис - это проблема для отношений между США и Украиной, это проблема для отношений между Украиной и Европой, Украиной и МВФ. Надо сосредотачиваться на внедрении реформ, и это будет очень важным сигналом для следующей администрации и для администрации Зеленского", - пояснил он.

Если нынешний президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах, поддержка США Украины будет продолжаться, считает посол США в Украине в 2003-2006 гг., директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.

"Байден демонстрирует свое мощное влияние трансатлантического характера, а у Трампа трансатлантические связи не такие крепкие, как у Байдена. Что касается поддержки Украины, у него она специфическая, его политика специфическая. США при президенте Трампе предоставляют поддержку Украине, и я думаю, что очень позитивное решение он принял о передаче Джавелинов, что не сделал Обама в свое время. Если Трамп выиграет, на нашу политику в отношении Евразии это повлияет, но поддержка Украины будет продолжаться. И риторика у него будет немного отличаться от той, какая была бы при Байдене", - подчеркнул Хербст.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Я не дуже розрізняю особливості політикі демократів та республіканців.
Все вирішують американці.
Я здалеча лише буду дуже задоволений, якщо людина, яка закохана в Путіна та співає йому оди, отримає червону картку від мешканців такої роздвиненої країни.
Ну, не місце в політикумі людям, з вуст яких лунає про кривавого вбивцю: "він (Путін) - гарна людина, з ним треба співпрацювати", "санкції дуже шкідливі", "дайте мені з ним зустрічатися", тощо.
Не вмієш розібратися де добре, а де зле? Не поважаєш загиблих в літаку МН-17 громадян США? - До побачення, ти звільнений.
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06.11.2020 02:09
+3
Уже с самого своего прихода к власти Трамп дал понять, что не особо интересуется внешней политикой, сосредоточившись на внутренней - что обрадовало всевозможных тиранов и узурпаторов, которые очень боятся США. Трамп дал джавелины для Украины, но бороться по-настоящем против Путина он не хочет.В отличие от Трампа, Байден хочет и планирует заниматься внешней политикой - в частности, активно бороться против Путина и других диктаторов. Для пост-советского пространства именно Байден стал бы более интересным руководителем США, так как при его правлении могло бы что-то измениться. Трамп ничего менять не может и не хочет.
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06.11.2020 00:01
+2
Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор - Цензор.НЕТ 2297
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06.11.2020 00:03
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Правила форума Совет форумчан
Уже с самого своего прихода к власти Трамп дал понять, что не особо интересуется внешней политикой, сосредоточившись на внутренней - что обрадовало всевозможных тиранов и узурпаторов, которые очень боятся США. Трамп дал джавелины для Украины, но бороться по-настоящем против Путина он не хочет.В отличие от Трампа, Байден хочет и планирует заниматься внешней политикой - в частности, активно бороться против Путина и других диктаторов. Для пост-советского пространства именно Байден стал бы более интересным руководителем США, так как при его правлении могло бы что-то измениться. Трамп ничего менять не может и не хочет.
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06.11.2020 00:01 Ответить
До окончания выборов лучше помолчать
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06.11.2020 00:03 Ответить
Мы здесь что бы не молчать
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06.11.2020 00:06 Ответить
oleg1966 Тоді чому саме за демократів розпоясалися різні виродки.Чому зараз північно-корейська свиня не підриває атомні бомби? Демократи вже перезавантажували стосунки з москалями.
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06.11.2020 00:04 Ответить
А северо-корейская свинья разве раньше подрывала бомбы? Может напомнишь при каком Президенте США это было?
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06.11.2020 00:08 Ответить
oleg1966 Почала підривати при Обамі.Чомусь при Обамі три авіаносця,не було відправлено до берегів Північної Кореї.Три авіаносці це завжди війна і засцяв пухляш.
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06.11.2020 00:14 Ответить
oleg1966 Вірніше не почали при Обамі.А найбільше підірвали їх.І нічого їм за це не було.Навіть термоядерну бомбу під землею підірвали.
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06.11.2020 00:16 Ответить
Топишь за Трампа как я вижу. Что сделал Трамп хорошего для Америки за свое президентство?
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06.11.2020 00:21 Ответить
Хорошее это понятие субъективное - для кого-то например снижение корпоративных налогов и подзаконных актов хорошо а другой скажет плохо. Всё зависит от того в какой Америке человек живёт. Можно обсуждать факты а не оценочные суждения. Говорю тебе как тезка и ровесник - если я правильно понял твой ник Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів виборів, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 8631
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06.11.2020 00:56 Ответить
oleg1966 Мені важливо,що буде з нами.
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06.11.2020 01:04 Ответить
Предатор - це маніпулятор. Він обробляє майже кожного, з ким зачепився. Є тільки його думка , яку він всім нав'язує, а тим хто сперечається, вішає ярлики. Пихатий трампіст з подвійними стандартами.
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06.11.2020 02:21 Ответить
байден буде виконувати програму обами - для цього йому приставили камалу харіс. Що йому заважало допомагати Україні в той час як він був віце-президентом при обамі ? Чим він тоді Україні допоміг: конкретно, по пунктам.
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06.11.2020 01:55 Ответить
Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор - Цензор.НЕТ 2297
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06.11.2020 00:03 Ответить
Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов, - экс-посол Тейлор - Цензор.НЕТ 7910
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06.11.2020 00:06 Ответить
and stop fricking counting.
why you started did all that election in the first place when I'm here?
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06.11.2020 00:10 Ответить
Поздравляю!

Украинка, красавица, трампистка, конгрессменка!
Впервые в истории, в конгрессе США появилась украинка. Виктория Спарц
Родом из г Носовка Черниговщины, живет в США с 2000г.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119216466652926&id=100056937200080&_rdr#!/photo.php?fbid=3456125384465743&id=100002049474297&set=a.146198632125118&source=57&refid=52&__tn__=EHH-R
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06.11.2020 00:13 Ответить
Вот это действительно круто! Huge achievement! Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів виборів, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 471
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06.11.2020 00:49 Ответить
на месте шестого, я бы поздравил, прямо щас, трампа с победой )))) интересно бы было в этот момент на его рожу и хохолок глянуть ))))))
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06.11.2020 00:21 Ответить
а когда тот чуть оклыгає, добавить, шо возмёт подсчёт голосов под личный контроль )))))
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06.11.2020 00:24 Ответить
Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів виборів, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 5136
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06.11.2020 00:25 Ответить
Я вот только не понимаю адептов Трампа по следующему аргументу.
Они бьют себя в грудь: Трамп налоги понизил! Люди стали жить богаче!
Но, вы знаете, что "против лома нет приёма". Люди охотно голосуют кошельком. И, если бы, действительно, основная масса населения это бы почувствовала, то демократам можно было бы и не выходить на выборы - Трамп набрал бы голоса выборщиков 45 штатов.
Но, что-то же не то? Траблы рыжий имеет колоссальные - и близко нет такой поддержки, как в 2016 году. Может быть он своим друзьям налоги понизил?
Поэтому я делаю вывод, что это - мантра, пропаганда. А по факту ничего нет - не стали люди жить богаче.
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06.11.2020 00:56 Ответить
Мои налоги выросли при Трампе - я перескочил в более высокий процент но я не меркантилен. А в целом стало жить лучше. Но и при Байдене будет неплохо. Демократы настолько зациклились на Трампе что не смогли выиграть большинство в сенате а значит Байдену будет очень сложно порушить то сделали при Трампе и провести радикальные изменения которых требуют левые.
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06.11.2020 01:07 Ответить
На Майдан виходили не для того щоб голосувати гаманцем. В Америці зараз така сама ситуація. Свободи слова нема - все контролюють тіпухи типу вас, які не визнають інакодумства. Це суть демократичної партії США.
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06.11.2020 01:58 Ответить
Я не дуже розрізняю особливості політикі демократів та республіканців.
Все вирішують американці.
Я здалеча лише буду дуже задоволений, якщо людина, яка закохана в Путіна та співає йому оди, отримає червону картку від мешканців такої роздвиненої країни.
Ну, не місце в політикумі людям, з вуст яких лунає про кривавого вбивцю: "він (Путін) - гарна людина, з ним треба співпрацювати", "санкції дуже шкідливі", "дайте мені з ним зустрічатися", тощо.
Не вмієш розібратися де добре, а де зле? Не поважаєш загиблих в літаку МН-17 громадян США? - До побачення, ти звільнений.
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06.11.2020 02:09 Ответить
За демократов голосуют те, кто сидит на государственной кормушке как чиновник (Трамп их сокращает) или бездельники на пособии, которые никогда налоги не платят, а лишь сосут. Т.е. электорат демов =паразиты, поэтому байден обещает увеличить налоги, т.к количество паразитов вырастет = он откроет границы, с тем чтобы на следующих выборах паразитов стало абсолютное большинство.
А вы думаете, что после этого, после продажи Америки Китаю, Америка останется сильной и сможет кому либо помогать? Нет, из Америки сделают Венесуэлу, социалистический рай для паразитов.
А Украина останется 1:1 с рашей, будет много крови.
А левые всегда несут только кровь, нищету и опустение! Это закон мироздания.
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06.11.2020 04:37 Ответить
Лапоть, скажи вашим админам, что у тебя на удалёнке прокси глючит и флажки пропадают.
У тебя ж имидж, как будто ты - американец, а тут прокол: без флажка - ихтамнет безликий.
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06.11.2020 04:41 Ответить
Многие украинцы топят за Байдена, повторяя пропаганду купленных СМИ.

Но вот только один пример - основной момент программы Байдена - запрет фрекинга, т.е сланцевую нефть, а это единственный фактор удерживающий цену нефти внизу. Цена вновь взлетит до 140$, как при Обаме - высокие цены дают высокий выход с налогов - налоги кормушка леваков.
Но что главное! Это выгодно кремлядям! При высоких ценах они опять окрепнут и станут в разы агрессивнее в Восточной Европе, что закономерно закончится войной.
Или полной капитуляцией Байдена в противостоянии с кремлем, как он уже вел себя в Украине сдав Крым.
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06.11.2020 04:26 Ответить
Ну что, лапоть рязанский, прокси глючит - флажки теряются?
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06.11.2020 04:39 Ответить
Лапоть балалаечник - это ты, потому что не можешь возразить по существу. А глючит у цензора, он постоянно включает защиту от ddos атаки.
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06.11.2020 23:33 Ответить
 
 