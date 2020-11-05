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Новости Политика Украины
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Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину

Министр внутренних дел сообщил НАПК, что 5 ноября потратил 836 244,5 грн на аренду частного самолета. Этим бортом в Украину вернулся нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный апелляционным судом в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Аваков сообщил Нацагентству по предотвращению коррупции, что арендовал частный самолет Falcon. Борт находился в использовании с 10:45 и провел в пути 2 часа 35 минут.

Так как через сайт НАПК после решения Конституционного Суда о подобных расходах сообщить невозможно, Аваков уведомил о них Нацагентство в письменном виде.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Маркив вылетел из Италии в Украину. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 8042
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05.11.2020 19:56
+16
дешевле вернуть никак нельзя было
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05.11.2020 19:51
+16
А деньги этот министр откуда взял? Зарплата?

Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 94
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05.11.2020 19:57
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рюкзаков еще на складах много
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05.11.2020 21:12 Ответить
за такие деньги можно было бы Шатл заказать из Америки .
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05.11.2020 21:23 Ответить
В цій клоаці вже нічого не дивує.
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05.11.2020 21:35 Ответить
Смотрите, какой Я честный весь из себя, аж СЕБЕ нравлюсь! Ну, разве Я могу что-то как-то где-то?
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05.11.2020 22:04 Ответить
Аваков відзвітував перед НАЗК, що витратив понад 800 тис. грн на оренду літака, яким Марків повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 5050
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05.11.2020 22:35 Ответить
40 кислородных концентраторов
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05.11.2020 22:37 Ответить
Якась біда в тих можновладцців. Наприкінці вони вміють будь що обісрати.
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05.11.2020 22:50 Ответить
Не зажирно одному ?будь он хто
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05.11.2020 22:59 Ответить
Одному самолёту? Ну жирно, это только до Италии и то полупустой, даже очень жирно, а ведь схавает да и глазом не моргнёт.
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05.11.2020 23:18 Ответить
Може то ексклюзивний самольотік - з горіховими ******* і злотими унітазами ? Головне запитання - хто кінцевий бенефіціарій (отримувач) отих 800тис.? Самольотік може належати якомусь фернандо з панами в якого є ще з 10 нафтоналивних танкерів, оператором може бути якась кіпріотік.лімітед, власником якоє є син або дружина авакова. Від перекладання гаманця по кишенях загальна сума не міняється.
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05.11.2020 23:04 Ответить
вот косить бабло у вас все министры профи, тут и не поспоришь.
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05.11.2020 23:15 Ответить
накаков мог бы купить билет на самолет..
зачем этот хач потратил столько народных денег? какая была в этом необходимость?
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05.11.2020 23:24 Ответить
Нічого немаю проти Марківа, дуже рада поверненню в Україну, але виникає питання: чим особливий нацгвардієць Марків, чому Аваков так рве за нього кігті?
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05.11.2020 23:50 Ответить
Да народ у на дикий -- хотя вина просто зеленной власти все ждут подвоха !!! 10 человек летело вот и считайте дорого или нет )))
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06.11.2020 00:12 Ответить
На евробляхе мог доехать. А деньги детям онкобольным лучше бы отдали
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06.11.2020 02:14 Ответить
уже давно власти отчитываются за трату личных денег. правда слугам это очень не понравилось потому их ручной КСУ отменил это дело
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06.11.2020 03:56 Ответить
У вас ус отклеился
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06.11.2020 07:35 Ответить
чавойта
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07.11.2020 04:04 Ответить
А Аваков каждого патриота так на самолетах катает? Антонюк тоже может претендовать?
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06.11.2020 11:34 Ответить
Ну, вице-президенту можно.
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07.11.2020 03:44 Ответить
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