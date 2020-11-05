ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, которые соответствуют международным стандартам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе ОБСЕ, представленной на заседании организации в четверг, 5 ноября, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что результаты голосования 9 августа следует аннулировать из-за нарушения на всех стадиях избирательного процесса. Кроме того, в ОБСЕ осудили пытки и "массовые и систематические" нарушения прав человека в республике.
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+8 Вiктар BY
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+3 Дмитрий Шкицкий
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тобі за це гроші платять.
Нашим до него очень далеко.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 10 ч
Трамп подав до судів позови про зупинення підрахунку голосів.
Таким чином він пішов ще далі, ніж Буш у 2000-му: той в суді вимагав зупинити ПЕРЕРАХУНОК голосів.
Трамп же вимагає просто припинити рахувати бюлетені і оголосити його переможцем незалежно від результатів голосування.
от если бы обсе шо человеческое призвала сделать,
с кацапией какие учения замутить и героически победить вейшнорию - было бы дело,
а так тьху на етот бесполезный призывняк....
Пошли бы в церковь или включили бы Россия 24 - ведь тут вас обругают нехорошими словами...
Дык уже выбрали Тихановскую- не прокатило?...