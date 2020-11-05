Политика Байдена и Трампа по отношению к Украине будет сильно отличаться, - Пайфер

Политика кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена по Украине, Европе и России будет сильно отличаться между собой.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер во время Киевского форума безопасности, посвященного выборам Президента США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт КФБ.

"Если Дональд Трамп будет переизбран - его уже не будут беспокоить следующие выборы. Поэтому Республиканская партия, возможно, в этом плане будет чувствовать себя более свободной. И здесь инстинкты Трампа могут проявиться, и возможно он сможет по-другому посмотреть на Украину, в отличие от того, когда он пытался получить от Президента Украины определенную поддержку на выборах", - сказал Пайфер.

Он также отметил, что существует вероятность того, что Дональд Трамп захочет вывести США из НАТО.

"В этом плане Украина может иметь определенные трудности", - добавил экс-посол.

Стивен Пайфер отметил, что победа Джо Байдена будет лучшим вариантом для Украины.

"В этом случае американская политика сможет двигаться в направлении поддержки Украины. Байден понимает Украину, он очень поддерживает Украину", - сказал он.

Кроме того, по мнению Пайфера, в Соединенных Штатах может сложиться ситуация, когда на выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, зато сенат будут контролировать республиканцы.

"Джо Байден очень много времени провел в сенате, он есть сенатором старой гвардии в том смысле, что понимает, как там что делается, и имеет личных друзей среди сенаторов-республиканцев. Поэтому он сможет находить возможности работать, так сказать, в двухпартийной основе и сглаживать разногласия", - резюмировал Стивен Пайфер.

Киевский Форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.