Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден
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Действующий президент США Дональд Трамп намерен подавать иски об отмене результатов выборов в штатах, в которых побеждает его оппонент - демократ Джо Байден.
Об этом Трамп написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Во всех штатах, где Байдена назвали победителем, мы подадим иски относительно фальсификации выборов и мошенничества. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ. Мы победим, Америка - превыше всего", - написал президент США.
Twitter и это сообщение Трампа обозначил как, возможно, вводящее в заблуждение относительно выборов.
Голосование в США состоялось 3 ноября, однако подсчет голосов во многих штатах продолжается до сих пор. На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа. При сохранении нынешних тенденций, Байден, вероятнее всего, заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков.
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Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленно готовились к судебным тяжбам после выборов и наняли специальные команды юристов.
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Pennsylvania population 12 million. About 8 million votes
Никаких махинаций.
Трампа самого ждёт много обвинительных актов по финансовым махинациям (получение финансовой выгоды от иностранных лидеров, налоговые манипуляции и т.д., там уже готов целый список), но на посту президента, он недоступен правоохранителям. Это одна из причин его желания переизбраться. А предъявить обвинение Байдену ничего не мешает, он не президент. Если чего натворил, то, не сомневайся, американское правосудие до него доберётся.
Да, оружие мы получили, но скорее благодаря республиканцам Сената, а не лично Трампу. И оно было предоставленно нам в таком мизерном количестве, что бы не дай Бог не огорчить Рашку, но, чтобы при этом перестали называть Трампа агентом Ху#ла. Мол, смотрите, я дал им оружие - какой же я агент? С другим лидером-республиканцем (таким как Дж. Маккейн) Украина получила бы больше оружия. А так Раша конечно же осталась довольна, такое количество оружия ее не остановило, ситуация на Донбасе не изменилась, продолжают поддержку Трампа, а не Байдена - достаточно заглянуть в их пропагандистские сайты. Ху#лу нужен такой лидер США, который будет продолжать сеять раздор в американском обществе ещё 4 года, настраивая граждан друг против друга; называть американских военнослужащих неудачниками за их спиной, особенно погибших, покалеченых и попавших в плен (при этом сам уклонился от армии в своё время). А также лидер, который не доверяет мнению опытных генералов, недослушивает/не читает брифинги/отчёты внешней разведки (ему скучно). А если брифинг касается угроз со стороны Рашки, то Трамп вообще приходит в ярость, отказываясь слушать, мол как вы смеете так про Рашку. И это чмо можно назвать главнокомандующим ?! Зато Ху#лу это как раз и нужно!
пока все ровно, но уменьшается кол-во непосчитаных....