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Байден (2373) выборы (24314) США (23153) Трамп (3339)

Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден

Действующий президент США Дональд Трамп намерен подавать иски об отмене результатов выборов в штатах, в которых побеждает его оппонент - демократ Джо Байден.

Об этом Трамп написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Во всех штатах, где Байдена назвали победителем, мы подадим иски относительно фальсификации выборов и мошенничества. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ. Мы победим, Америка - превыше всего", - написал президент США.

Twitter и это сообщение Трампа обозначил как, возможно, вводящее в заблуждение относительно выборов.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако подсчет голосов во многих штатах продолжается до сих пор. На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа. При сохранении нынешних тенденций, Байден, вероятнее всего, заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленно готовились к судебным тяжбам после выборов и наняли специальные команды юристов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Да он упоротый!!
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05.11.2020 20:13
+36
Рыжая падла на Ростов собирайся
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05.11.2020 20:11
+31
Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден - Цензор.НЕТ 7714
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05.11.2020 20:41
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Страница 3 из 3
Рыжий заблокировал подсчет в Неваде. Сейчас на сайте по Неваде нет никакого движения. Там у Байдена - 604251 голос, у Трампа - 592813 голосов избирателей. И посчитано 78% бюллетеней. По трем остальным штатам, а именно: Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия лидирует Трамп. И лидирует не плохо. И осталось считать : В Пенсильвании - 12%, в Северной Каролине - 6%, в Джорджии - 1%. Таким образом; рыжий ************ заблокировал Неваду, как наиболее опасную, когда остальные штаты, где он впереди, продолжают считать. Как то так. Другими словами, рыжий оказался хорошим исполнителем приказов своего гэрэушного куратора - *****.
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05.11.2020 22:30 Ответить
Та й в тих не дуже спереду.Відрив скорочується,адже ведеться підрахунок дистанційних голосувальників,а там більшість-демократи.
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05.11.2020 23:42 Ответить
Трампуйло - полный идиот.
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05.11.2020 23:08 Ответить
Illinois population 13 million. About 5.2 million votes
Pennsylvania population 12 million. About 8 million votes

Никаких махинаций.
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05.11.2020 23:44 Ответить
Менее двух часов назад власти Невады опубликовали данные, согласно которым при 89% подсчитанных голосов отрыв бывшего вице-президента Джо Байдена увеличился до 0.9 п.п, или 11,5 тысяч голосов. При этом все округа в Неваде, голосовавшие за Дональда Трампа, сельские малонаселенные районы, подсчитаны полностью. Неподсчитанными остаются традиционно демократические Рино и Лас-Вегас, в которых проживает 80% населения штата. И пока отрыв Байдена только растет.
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06.11.2020 00:11 Ответить
Та й у Пенсильванії з Джорджією усе може перевернутися на користь Байдена. От додік і істерікує...
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06.11.2020 09:15 Ответить
За Байдена вбрасывают - вот и растёт.
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07.11.2020 01:09 Ответить
вбрасывают то что нужно вбрасывать по закону
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07.11.2020 01:23 Ответить
Невада знаешь?.... что такой графства Вошо и Кларк знаешь?... нет... ну а шо трындишь тогда....
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07.11.2020 01:24 Ответить
Я так смотрю, тут до фига соросни пособиралось. Все рвут жопу за прихвостня Сороса, демократа Байдена, сын которого сидел в Бурисме и обворовывал Украину. Именно из-за сына Байден, будучи вице-президентом шантажировал украинскую власть. Именно президент Обама от демократической партии( у которого Байден был вице-президентом) сказал в 2014 году что украина не входит в сферу его интересов чем фактически благословил аннексию Крыму Россией. Пока Обама был президентом США не давали нам оружия т.к. Украина была отдана ***** на растерзание в обмен на Сирию. Вот ***** кинул только дурачка Обаму и войска из Сирии не вывел. Какой бы Трамп не был хреновый, но он республиканец и оружие мы получили. Мало это лучше, чем ничего. Демократы - это соросовские прихвостни. Они никогда не пойдут против Рашки. Байден будет вести страусиную политику в отношении Украины как это делал Обама. Поэтому мне смешно здесь читать бредни зомбированных сторонников "реформы" Супрун, кредитной удавки МВФ и продажи земли за копейки от том. какой Трамп агент Рашки. Я привык судить по делам. поэтому лично я за Трампа. Пусть он с помощью Верховного суда успокоит уже этого жулика-махинатора Байдена, который тупо пытается присвоить себе победу в нескольких ключевых штатах за счёт почтовых говновбросов, подлинность которых никто не сможет доказать.
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06.11.2020 00:36 Ответить
Сразу видно, что тебя, ПЕТУХ ФСБэшный, Трампуша, будучи на МАСКВЕ, хорошо в СР@КУ оприходовал. Сиди ПАДЛА и дрочи на портрет Х#ЙЛА, а тут НЕ ВОНЯЙ.
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06.11.2020 01:14 Ответить
Та срал я на твоего *****, мудак ты тупорылый! Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден - Цензор.НЕТ 2620 И ты и остальное стадо соросовских педиков собрались тут чтобы вздрочнуть на полудохлого старикашку Байдена, который сына-наркомана воспитал, а теперь решил страной порулить. Вы тут троллятина Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден - Цензор.НЕТ 424 все сидите на зарплате. То за Потроха со Свинарчуками топили, а теперь вам дали новую вводную. Вы ж думать не способны. У вас фекалии вместо мозга. Вот я и зашёл на эту соросинную бутусовскую помойку чтобы проверить вашу реакцию. Всё норм, гавкаете по сигналу так что свои 5 коп. получите.
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07.11.2020 00:05 Ответить
русня вонючая...
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07.11.2020 01:27 Ответить
Понятно с тобой ВАТНИК Х#ЕВ - ты **** на Х#ЙЛА срал, а он в это время тебя и тебе подбных СОВКОВ в ЖПУ ТРАХАЛ.
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28.11.2020 17:57 Ответить
Шо за бред! Почтовые бюллетни - не го#&овбросы, а вполне законный способ голосования, и их поддлинность тщательно проверяется. Сам Трамп так голосовал на прошлых выборах в Конгресс.

Трампа самого ждёт много обвинительных актов по финансовым махинациям (получение финансовой выгоды от иностранных лидеров, налоговые манипуляции и т.д., там уже готов целый список), но на посту президента, он недоступен правоохранителям. Это одна из причин его желания переизбраться. А предъявить обвинение Байдену ничего не мешает, он не президент. Если чего натворил, то, не сомневайся, американское правосудие до него доберётся.

Да, оружие мы получили, но скорее благодаря республиканцам Сената, а не лично Трампу. И оно было предоставленно нам в таком мизерном количестве, что бы не дай Бог не огорчить Рашку, но, чтобы при этом перестали называть Трампа агентом Ху#ла. Мол, смотрите, я дал им оружие - какой же я агент? С другим лидером-республиканцем (таким как Дж. Маккейн) Украина получила бы больше оружия. А так Раша конечно же осталась довольна, такое количество оружия ее не остановило, ситуация на Донбасе не изменилась, продолжают поддержку Трампа, а не Байдена - достаточно заглянуть в их пропагандистские сайты. Ху#лу нужен такой лидер США, который будет продолжать сеять раздор в американском обществе ещё 4 года, настраивая граждан друг против друга; называть американских военнослужащих неудачниками за их спиной, особенно погибших, покалеченых и попавших в плен (при этом сам уклонился от армии в своё время). А также лидер, который не доверяет мнению опытных генералов, недослушивает/не читает брифинги/отчёты внешней разведки (ему скучно). А если брифинг касается угроз со стороны Рашки, то Трамп вообще приходит в ярость, отказываясь слушать, мол как вы смеете так про Рашку. И это чмо можно назвать главнокомандующим ?! Зато Ху#лу это как раз и нужно!
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06.11.2020 06:47 Ответить
Та да, с почтовыми бюллетенями прям ну вообще никак нельзя намутить: https://nypost.com/2020/11/06/usps-worker-arrested-at-canadian-border-with-undelivered-ballots/
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06.11.2020 14:20 Ответить
Намутить можно как с почтовыми бюллетенями, так и при личном голосовании в одинаковой степени. Всегда были и есть единичные случаи и тех и других махинаций, но не в таком массовом порядке, чтобы изменить исход выборов, как на это намекнул комментирующий выше, говоря об именно почтовых бюллетнях.
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06.11.2020 18:57 Ответить
Как это Обама благословил анексию Крыма? А если бы в 2014-м президентом был Трамп, ты себе как-то представляешь, что благодаря ему анексии Крыма не произошло бы? Трамп бы принял какие-то меры, чтобы остановить захват полуострова, если он боится даже косо посмотреть в сторону Ху#ла или критическое слово сказать в его адрес? Если он открыто заявлял, что доверяет словам Ху#ла больше, чем собственной разведке, своим советникам по нацбезопасности и ФБР; восхищался, какой тот сильный лидер и обещал поотменять санкции и признать Крым российским? Что Трамп бы предпринял? Обама хоть и сц#кло, но не постеснялся ввести какие-то санкции и открыто осудить анексию. Трамп и этот минимум не осмелился бы сделать? Разве что республиканцы оказали бы на него давление и подтолкнули бы его к действию, как это было с предоставлением оружия. А сам Трамп вообще часто высказывался против помощи Украине, мол, а че это мы должны оказывать им поддержку, пусть, мол, Европа это делает, она же там ближе, это больше в ее интересах. Вот тебе и вся суть Трампа, за которого ты так топишь.
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06.11.2020 10:29 Ответить
Так и наш паяц будет цепляться за второй срок, чтобы оттянуть отсидку за измену Украине 😃😃😃
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06.11.2020 00:52 Ответить
Он и за первый-то уже так себе держится.
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06.11.2020 01:24 Ответить
о, пошли цифры, видимо рыжего послали оттуда куда он похныкал.
пока все ровно, но уменьшается кол-во непосчитаных....
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06.11.2020 01:14 Ответить
Чому ж "все равно"? У Неваді розрив збільшується, у Пенсильванії та Джорджії - зменшується... Схоже Байден до Невади собі ще щось "приторочить"...
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06.11.2020 09:05 Ответить
А чего не во всех штатах? Самый хитрожопый в мире? Или так садиться в тюрьму не хочется? Кто еще хочет такого президента?
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06.11.2020 01:21 Ответить
как эти неадекваты не хотят расставаться с властью
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06.11.2020 06:34 Ответить
Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден ,только пока не решил в каком суде-у Тупицкого или Вовка.Вовк сделает быстрее-но дороже,зато Тупицкий распространит решение вплодь до поселений на Марсе
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06.11.2020 08:19 Ответить
У Басманному...
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06.11.2020 09:05 Ответить
Трамп пусть побьется теперь рыжей белкой о стену
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07.11.2020 01:30 Ответить
Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден - Цензор.НЕТ 4836
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06.11.2020 08:56 Ответить
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