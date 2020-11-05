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Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА

Киевская государственная городская администрация обнародовала информацию, что левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА. 

В информации отмечается: "Электролинию, питающую левый берег, временно обесточат для спасения жизни человека, поднявшегося на электроопору.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные сети.

Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору.

Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование.

Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы.

Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
А что нельзя его снять точным выстрелом, а нужно миллионы людей от света отключать? А вы не думали что в результате отключения чтобы снять ету падлу, могут погибнуть десятки людей которые неожиданно окажутся в нестандартных ситуациях?
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05.11.2020 20:27
+19
А навіщо його знімати і вирубати електрику всюди? Сам ж якось заліз - от хай сам і злазить!
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05.11.2020 20:27
+18
Ну совсем, как Зеленский. Тот тоже под кайфом в президенты полез, а, как влез, кайф выветрился ну и накладывает теперь себе ежедневно полные штаны. На Днепровских кручах гулять не возможно, так ЗЕлёным дерьмом смердит, просто глаза слезяться.
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05.11.2020 20:41
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електричний терорист...
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05.11.2020 20:25 Ответить
Вопрос в другом, когда отключат????
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05.11.2020 20:47 Ответить
Це Ахметов так м'яко привчає людей до повернення віялових відключень.
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05.11.2020 20:59 Ответить
Так то Ахметов заліз на електроопору ? Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 4001 .
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05.11.2020 21:54 Ответить
успеет селфи сделать?
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05.11.2020 20:26 Ответить
Если не попадет под дуговой разряд, то может быть
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05.11.2020 21:15 Ответить
не пробьёт, если до этого не пробило )))) может правда когда посцать надумает на нижний провод, как при совке потцаны с пешеходных переходов на контактные провода железки. ))
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05.11.2020 21:19 Ответить
Дерево под дуговой разряд не попадает. Дуб, знаете ли.
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05.11.2020 21:29 Ответить
А навіщо його знімати і вирубати електрику всюди? Сам ж якось заліз - от хай сам і злазить!
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05.11.2020 20:27 Ответить
Коли залазив то ще був під кайфом, а поки заліз кайф вивітрився і наклав повні штани Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА - Цензор.НЕТ 105
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05.11.2020 20:29 Ответить
От це єдине пояснення...
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05.11.2020 20:31 Ответить
Ну совсем, как Зеленский. Тот тоже под кайфом в президенты полез, а, как влез, кайф выветрился ну и накладывает теперь себе ежедневно полные штаны. На Днепровских кручах гулять не возможно, так ЗЕлёным дерьмом смердит, просто глаза слезяться.
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05.11.2020 20:41 Ответить
Там ще з ним Богдан був. Недавно казав Шо зря його тіпа уговорив... Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 7426
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05.11.2020 20:42 Ответить
До речі, дійсно алегорично виходить. Може, цей "альпініст" у такий спосіб влаштував політичний перформанс? Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 6909
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05.11.2020 22:15 Ответить
Вот как русские солдаты спасают котов!
Спасение рядового барсика)))

https://www.youtube.com/watch?v=5sfjyzMM74o
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05.11.2020 20:59 Ответить
Нижче теж запостив це відео - і вже потім побачив ваш комент Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 7703 Солдат демонструє "русскую смекалку" 80 лвл )))
І ще написав про дівку з Чехії, яка чимось впоролася і вирішила переїхати річку по ЛЕП на єдинорогу Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 604
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05.11.2020 22:18 Ответить
А что нельзя его снять точным выстрелом, а нужно миллионы людей от света отключать? А вы не думали что в результате отключения чтобы снять ету падлу, могут погибнуть десятки людей которые неожиданно окажутся в нестандартных ситуациях?
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05.11.2020 20:27 Ответить
Ну от він ж заліз, коли електрика не була вирублена? От хай і злазить тепер так само...
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05.11.2020 20:28 Ответить
После того, как ему выставят счет за убытки, опять придется обесточивать какой-нибудь берег. Или останавливать поезда. С такой фантазией этот идиот способен на многое.
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05.11.2020 20:28 Ответить
Не отключайте! Он же зачем то туда залез.
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05.11.2020 20:28 Ответить
Не забудьте ему штаны поменять
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05.11.2020 20:28 Ответить
Залез пусть сидит
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05.11.2020 20:29 Ответить
Стишок дурко-ватый напомнило с давнего уже времени. *Дымился падая электрик---с высоковольтного столба. Кто хоть однажды видел это---не будет ссать на провода*! Та нахер отключать---снайпера зовите(с мелкашкой). Ото и всё.
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05.11.2020 21:13 Ответить
Отрубить пол Киева, а как же скачек и перепады напряжения в общей енергосети? Или может ради него еще и АЕС остановить? Снимайте его как медведя залезшего на столб, выстрелом снотворного в жопу и пускай падает на разложенные матрасы
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05.11.2020 20:32 Ответить
Где то видел видео у латиносов...вор начал резать провода во время планового ремонта (примерно 10000) ..пистолетом начал угрожать....а народ потребовал дать **************...И врубили Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА - Цензор.НЕТ 5309 Под общий восторг тушка обуглилась....
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05.11.2020 20:33 Ответить
По столбу ползет верблюд,
А за ним еще один,
Если третий проползет,
Значит, там у них гнездо Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА - Цензор.НЕТ 8643 (с)
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05.11.2020 20:35 Ответить
Загадка: С когтями, но не птица, летит и материцца!
Відгадка: електромонтер зі стовба...
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05.11.2020 20:36 Ответить
Сидят два электрика на столбе. Мимо идёт старушка. Электрик:
- Бабуль, подай пожалуйста провод, вон на земле лежит!
Бабуля:
- Держи, сынок.
Электрик старушке:
- Спасибо, бабуль!
...и второму электрику:
- Я ж тебе говорил - ноль. а ты "фаза, фаза"...
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05.11.2020 22:29 Ответить
Отстаньте от дебила, пусть его убьет електротоком!
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05.11.2020 20:38 Ответить
Да оставьте его в покое. Обживётся, гнездо совьет. Одним ЗеДолбоДятлом меньше станет.
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05.11.2020 20:38 Ответить
Это довольно хреновая система когда из-за ЧП в одном месте отключают половину такого крупного города.
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05.11.2020 20:41 Ответить
отдайте ублюдка киевлянам
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05.11.2020 20:42 Ответить
Может дать ему еще Особый Статус и Свободную Економическую Зону?
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05.11.2020 20:43 Ответить
Навіщо вимикати майже півміста?! Краще нехай помре ця худоба.
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05.11.2020 20:45 Ответить
Прально отключите полностью всю страну
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05.11.2020 20:59 Ответить
а зачем отключать если этот даун туда залез и до сих пор жив?
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05.11.2020 20:47 Ответить
Подставьте ему батут, пусть прыгает!
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05.11.2020 20:47 Ответить
Пусть так прыгает.
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05.11.2020 20:48 Ответить
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
Савка. Пригай, *****!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може їбати і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). ***** она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, *****! [...] Хлопці, будєм грать в ігру "Артілєрія бьйот по своїм".
Савка і хлопці набирають повні жмені каменюк [...]

(c) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"

(третій раз за сьогодні цитую Митця. Яка ж бо жиза прежиза його п'єси)
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05.11.2020 22:01 Ответить
Щось усе частіше у нас ситуації, які можна проілюструвати цитатами Митця...

Починаючи зі здійснення його пророцтва із п'єси "Король Літр", де блазень став батьком нації...
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06.11.2020 08:49 Ответить
"Король Літр" то взагалі пророцтво. Що цікаво, ця п'єса довго чекала свого часу і розкрилася тільки навесні 2019. До цього багато шанувальників (я в тому числі) вважали "Літра" не найсильнішим твором Митця. Як його оцінювали - "тут Лесь вже жорстко переборщив з ґабсурдизмом",і це ще м'яко. Бо називали п'єсу і "сміходурством та петросянщиною". І начебто дійсно оцей алкашно-люмпенсько-збоченський сеттінг та білогарячковий сюжет аж через край...
І тут раптом ні сіло ні впало - весна 2019, преЗЕдент-блазень із командою якихось обгризків, ґвалтівники тупих собачих ротів, анал табу, онанизменні ексцеси та все інше... Як написав один коментатор на Тишлангу - "переслушал в 2019, тупо прозрел и рухнул со стула".
І що найстрашніше - у фіналі Йорік пам'ятаємо яку виконав місію. Усіх прип*здило картиною "Три богатыря",а на трон сів привид всруського світу із книгою "Тімур і єго команда"...
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06.11.2020 10:31 Ответить
Тепер його може вбити не ліпіздрічєство, а магічний удар енергії матюків, які сконцентрує на ньому підлога Києва Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 6080
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05.11.2020 20:55 Ответить
Суркіса у 1999му енергія матюків не вбила, під час віялових відключень електрики, то і зараз не вб'є
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05.11.2020 21:02 Ответить
Какие интересные люди бывают на свете, просто удивительно, что их мотивирует на подобные "подвиги"
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05.11.2020 20:57 Ответить
Нижче написав про дівку з Чехії, яка чимось так впоролася, що ЛЕП для неї перетворилася на казковий міст із поні та єдинорогами Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 6737
А в основному все за містером Дарвіном - "слабоумие и отвага". Селфі на вагоні електрички, брейкданс на краю даху багатоповерхівки і подібний екстрім.
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05.11.2020 22:04 Ответить
Самі мудрі савці-це не обізяноподібні
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05.11.2020 20:59 Ответить
Злые Вы... Человечек чуток электроэнергии хотел взять, или кабелёчка... А все его стебают
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05.11.2020 21:04 Ответить
Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 8527
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05.11.2020 21:07 Ответить
Нехай його снайпер зніме. Без шуму та пилу. І безпечно, і іншим наука і відключати нічого не потрібно.
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05.11.2020 21:11 Ответить
А я думал очередной отвод войск связи с перемирием.
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05.11.2020 21:24 Ответить
Эти электрохулиганы только в Харькове могут рождаться. Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 9454
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05.11.2020 21:25 Ответить
Он зарядится и сам улетит.
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05.11.2020 21:26 Ответить
И зачем,решение простое один снайпер один патрон.. Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 8050
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05.11.2020 21:27 Ответить
«Не влезай, убьёт, мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ.

Тимур Шаов "Частушки-пофигушки"
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05.11.2020 21:32 Ответить
Ми з сером Чарльзом схвалюємо цей віршик.

Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 5683
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05.11.2020 22:06 Ответить
Однажды видел как спасатели МЧС снимали котёнка с дерева. Дерево внизу см 20 в диаметре, во дворе пяти этажек выросло длинное, и где то на уровне третьего этажа вторые сутки орал этот Барсик. Спасатели с лестницей до него добраться не смогли, но зато неподалёку от этого Барсика привязали верёвку, а второй её конец зазепили за свою машину, и стали тянуть. Дерево согнулось, но, что то пошло не так, верёвка, что ли порвалась, и Барсик улетел на крышу пятого этажа.
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05.11.2020 21:39 Ответить
На кацапщині був феєричний випадок (обережно, лютий іржач!)
Солдат расєйської армії рятує кота
(спойлер: кота довбойоп таки врятував, і це головне... але процес - зкріпна "русская смекалка" 80 лвл)
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05.11.2020 21:49 Ответить
Дякую, проіржався немов шибеник Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 8067 "Армейский способ" в апофеозі ідіотизму Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 8067
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05.11.2020 22:35 Ответить
ну в итоге его оттуда спокойно сняли Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 6018
чем вы недовольны?? Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 609
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05.11.2020 21:56 Ответить
а не проще просто пристрелить, там весь район за это проголосует
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05.11.2020 21:46 Ответить
Згадався випадок ще 2012 року - в Чехії дівчуля начебто накурилася канабісу (хоча я там в коментах писав - навряд чи так вштирить від сопілки, скоріше там щось більш психоактивне) - і теж полізла... ще й у шльопках, дурна *****... Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 6387
Обкуренная девушка (4 фото)

21-летняя девушка из Чехии более четырех часов подряд курила забористую травку.
Под действием марихуаны ей показалось, что на другой берег реки можно перебраться по воображаемому мосту.
К сожалению, этим мостом оказалась линия высоковольтных проводов.
Прибывшая на место происшествия бригада пожарников была очень удивлена увиденным
К счастью, девушку спасли.

Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 9733
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05.11.2020 21:55 Ответить
Вона не знає,що таке тяжка праця і штучний голод..
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05.11.2020 22:33 Ответить
Але у 60-х її батьки та діди теж оцінили танковий гуркіт любові "братьев-славян"...
Про канабіс - я написав у коментах: в Чехії канабіс легальний, а от ЛСД чи щось подібне може обернутися проблемами із законом та медициною. Тому мабуть і з'їхала на марихуану.
Сам ******** курити "веселий кріп" - тому знаю: скільки його не кури, а так не виштирить, щоб полізти на ЛЕП. Навпаки, якщо накуритися в сосіську, то будуть два контрфактори:
а) влом взагалі кудись рухатись;
б) проб'є на зраду - панічні атаки почнуться вже на висоті метрів трьох.
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05.11.2020 22:43 Ответить
Я не шарю в наркотиках
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05.11.2020 22:47 Ответить
Как сумно я живу, нікуди не лазю. Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 2565
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05.11.2020 22:19 Ответить
Тому й жива.
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05.11.2020 22:52 Ответить
Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА - Цензор.НЕТ 399
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05.11.2020 23:05 Ответить
От теж подумав, як так жити... не зробити селфі поруч із десятками тисяч вольт... або на рейках у 10 метрах перед потягом, як оці індійські довбодятли...
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05.11.2020 22:57 Ответить
Хорошо хоть на жд вагон под высоковольтным проводом не залез. Спасибо ему за это. Это был бы полный п...ц. Мало бы ему не показалось. Кстати продержать пол города без света несколько часов дешевле для города чем лечить его от ожогов 3 месяца, а потом всю жизнь платить ему пенсию по инвалидности...
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05.11.2020 23:04 Ответить
 
 