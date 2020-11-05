Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА

Киевская государственная городская администрация обнародовала информацию, что левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

В информации отмечается: "Электролинию, питающую левый берег, временно обесточат для спасения жизни человека, поднявшегося на электроопору.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные сети.

Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору.

Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование.

Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы.

Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве "заминировали" торговый центр "Глобус", людей массово эвакуируют