В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский

Экс-министр финансов Игорь Уманский прокомментировал принятие ВР бюджета на 2021 год в первом чтении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Уманский отметил: "Раздача плюшек в первом чтении состоялась. Не за дорого. Уложились менее чем в 20 млрд грн., Если верить заявлению министра финансов. Откуда нарисовалось? Красок не жалели, когда еще подавали проект бюджета. Мир в ожидании углубления экономического кризиса, только Украине удастся сногсшибательно расти в ближайшее время. Под такой сценарий и "подбираются краски".

Что же делят между собой правительство и депутаты в "нарисованных" бюджетных показателях? Нет, не деньги. Их еще получить необходимо в бюджет, сомнительно в таких "цветных цифрах". Они делят "право". Именно так - право тратить! А дальше, если всем не хватает - кто первый успел, того и ... бабки".

В комментариях под постом Уманский написал: "Доходная чуть бюджета заимствованиями не наполняется. Только дефицит. А доходная часть - только доходами собственно, такими как налоги, сборы, дивиденды госпредприятий и тп... В таких ситуациях останавливается финансирование расходных статей. Да - идем к ручному режиму".

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