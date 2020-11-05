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В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В проекте бюджета в первом чтении раздали

Экс-министр финансов Игорь Уманский прокомментировал принятие ВР бюджета на 2021 год в первом чтении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Уманский отметил: "Раздача плюшек в первом чтении состоялась. Не за дорого. Уложились менее чем в 20 млрд грн., Если верить заявлению министра финансов. Откуда нарисовалось? Красок не жалели, когда еще подавали проект бюджета. Мир в ожидании углубления экономического кризиса, только Украине удастся сногсшибательно расти в ближайшее время. Под такой сценарий и "подбираются краски".

Что же делят между собой правительство и депутаты в "нарисованных" бюджетных показателях? Нет, не деньги. Их еще получить необходимо в бюджет, сомнительно в таких "цветных цифрах". Они делят "право". Именно так - право тратить! А дальше, если всем не хватает - кто первый успел, того и ... бабки".

В комментариях под постом Уманский написал: "Доходная чуть бюджета заимствованиями не наполняется. Только дефицит. А доходная часть - только доходами собственно, такими как налоги, сборы, дивиденды госпредприятий и тп... В таких ситуациях останавливается финансирование расходных статей. Да - идем к ручному режиму".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила проект Госбюджета-2021 в первом чтении. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский - Цензор.НЕТ 2804
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05.11.2020 20:51
+6
ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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05.11.2020 21:12
+3
У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський - Цензор.НЕТ 2434
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05.11.2020 21:32
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Обычный бзютжет.
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05.11.2020 20:50 Ответить
В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский - Цензор.НЕТ 2804
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05.11.2020 20:51 Ответить
Там еще "плюшек" на 980 млрд. Так что это так, мелочь для шантрапы.
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05.11.2020 20:54 Ответить
ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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05.11.2020 21:12 Ответить
У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський - Цензор.НЕТ 9333
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05.11.2020 21:18 Ответить
Не даром юлька-воровка впервые голосовала за бюджет с 2015-го. Наверное и ее хорошо прихарчуют зебилы за наши деньги.
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05.11.2020 21:56 Ответить
Если эти люди привыкли воровать, то теперь, когда они пришли к власти, их аппетиты только разгораются. Среди наших депутатов государственников нет. Даже на уровне местных советов, на юге и востоке страны, в депутаты шли только чтобы воровать.
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05.11.2020 21:18 Ответить
А ты думаешь зачем петушарий свою партию зарегистрировал находясь в испании? Ясное дело чтобы грабить хохлов для своей сытой жизни в нормальной стране.
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05.11.2020 21:58 Ответить
У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський - Цензор.НЕТ 2434
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05.11.2020 21:32 Ответить
У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський - Цензор.НЕТ 9119
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05.11.2020 21:41 Ответить
А у зе!ленского разве есть хоть что-то НЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ?
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05.11.2020 22:02 Ответить
Маланський зехер......
А не для цього вони вкидали великі гроші у "Буратіно".
73% лоханулась, а ригати буде кожен українець, і кожен українець буде винний.
"Олігархів вже немає, корупцію подолано буратіною" і папа Беня не бідує буратіно несе золоті яйця -закопує у землю.
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05.11.2020 22:12 Ответить
У проєкті бюджету-2021 немає статті доходів від ігорного бізнесу - Южаніна
Новини 20:02, сьогодні



У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський - Цензор.НЕТ 5047

В схваленому проєкті бюджету на 2021 рік немає рядка про прибутки з ігорного бізнесу, які активно обговорювалися депутатами до прийняття проєкту бюджету.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.
"Ще важлива річ - це доходи від ліцензій за організацію ігорного бізнесу, азартних ігор. Ми чули весь час, що очікують отримати чи 6 мільярдів, чи 4 мільярди. Для того й приймали. Так от, навіть була така в державному бюджеті на 21 рік окремий рядок, що доходи від продажу ліцензій до спеціального фонду будуть спрямовані на підтримку культури, спорту і так далі. Це було хоча б якесь пояснення з боку тих, хто голосував за цей проєкт закону", - відзначила Южаніна.
"І тому це якось прикривало це дійство антисоціальне - прийняття цього закону. Так от, зараз ця стаття виключена. І, як я можу аналізувати, я бачу тільки, що додано до податку на прибуток 1 мільярд гривень. Тобто, куди ділись чи 5, чи 6, чи 4 мільярди - взагалі незрозуміло. І чи очікує їх отримати уряд - теж незрозуміло", - підкреслила народна депутатка.
Южаніна також зазначила, що ніхто не придбав ліцензію на азартний бізнес, адже прийнятий закон не може функціонувати.
"Комісію, бачите, не можуть сформувати, яка буде набирати той уповноважений орган, який буде відповідати за організацію цих азартних ігор - за контроль, за всі підзаконні документи. Тобто повністю як маленьке міністерство, яке буде відповідати за азартні ігри в Україні", - заявила народна обраниця.
Вона також підкреслила, що президент підписав закон без розгляду запропонованих поправок.
"І замість того, щоб перед підписанням президент направив в зал для виправлення, він його підписав в такому вигляді, як є. А зараз я як член профільного комітету розумію, що є єдиний крок - це подати зараз поправки до цього закону, виправити ситуацію і перезапуститися в цьому. Але чомусь дуже затягується", - резюмувала Ніна Южаніна.




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05.11.2020 22:30 Ответить
На друге читання таких плюшек буде малувато...
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05.11.2020 23:04 Ответить
Причем пульт у бени будет. Юлечка помогла шефу сегодня. С завтрашнего дня начнет с надрывом плакать,что за сволочи угнетают горячо любимый нарид,проголосовав за такую мерзость. У ее поклонников память все равно как у рыбки Дори-поверят
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06.11.2020 01:14 Ответить
Прибыла в Одессу банда из Амура, перевожу- в Киев приехали честные парни из Кривого Рога, просто очень честные, .....)
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06.11.2020 04:18 Ответить
 
 