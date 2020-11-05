В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский
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Экс-министр финансов Игорь Уманский прокомментировал принятие ВР бюджета на 2021 год в первом чтении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Уманский отметил: "Раздача плюшек в первом чтении состоялась. Не за дорого. Уложились менее чем в 20 млрд грн., Если верить заявлению министра финансов. Откуда нарисовалось? Красок не жалели, когда еще подавали проект бюджета. Мир в ожидании углубления экономического кризиса, только Украине удастся сногсшибательно расти в ближайшее время. Под такой сценарий и "подбираются краски".
Что же делят между собой правительство и депутаты в "нарисованных" бюджетных показателях? Нет, не деньги. Их еще получить необходимо в бюджет, сомнительно в таких "цветных цифрах". Они делят "право". Именно так - право тратить! А дальше, если всем не хватает - кто первый успел, того и ... бабки".
В комментариях под постом Уманский написал: "Доходная чуть бюджета заимствованиями не наполняется. Только дефицит. А доходная часть - только доходами собственно, такими как налоги, сборы, дивиденды госпредприятий и тп... В таких ситуациях останавливается финансирование расходных статей. Да - идем к ручному режиму".
Пожалуйста, подождите...
А не для цього вони вкидали великі гроші у "Буратіно".
73% лоханулась, а ригати буде кожен українець, і кожен українець буде винний.
"Олігархів вже немає, корупцію подолано буратіною" і папа Беня не бідує буратіно несе золоті яйця -закопує у землю.
Новини 20:02, сьогодні
В схваленому проєкті бюджету на 2021 рік немає рядка про прибутки з ігорного бізнесу, які активно обговорювалися депутатами до прийняття проєкту бюджету.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.
"Ще важлива річ - це доходи від ліцензій за організацію ігорного бізнесу, азартних ігор. Ми чули весь час, що очікують отримати чи 6 мільярдів, чи 4 мільярди. Для того й приймали. Так от, навіть була така в державному бюджеті на 21 рік окремий рядок, що доходи від продажу ліцензій до спеціального фонду будуть спрямовані на підтримку культури, спорту і так далі. Це було хоча б якесь пояснення з боку тих, хто голосував за цей проєкт закону", - відзначила Южаніна.
"І тому це якось прикривало це дійство антисоціальне - прийняття цього закону. Так от, зараз ця стаття виключена. І, як я можу аналізувати, я бачу тільки, що додано до податку на прибуток 1 мільярд гривень. Тобто, куди ділись чи 5, чи 6, чи 4 мільярди - взагалі незрозуміло. І чи очікує їх отримати уряд - теж незрозуміло", - підкреслила народна депутатка.
Южаніна також зазначила, що ніхто не придбав ліцензію на азартний бізнес, адже прийнятий закон не може функціонувати.
"Комісію, бачите, не можуть сформувати, яка буде набирати той уповноважений орган, який буде відповідати за організацію цих азартних ігор - за контроль, за всі підзаконні документи. Тобто повністю як маленьке міністерство, яке буде відповідати за азартні ігри в Україні", - заявила народна обраниця.
Вона також підкреслила, що президент підписав закон без розгляду запропонованих поправок.
"І замість того, щоб перед підписанням президент направив в зал для виправлення, він його підписав в такому вигляді, як є. А зараз я як член профільного комітету розумію, що є єдиний крок - це подати зараз поправки до цього закону, виправити ситуацію і перезапуститися в цьому. Але чомусь дуже затягується", - резюмувала Ніна Южаніна.