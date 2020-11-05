Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - подчеркнул Ермак.
Пожалуйста, подождите...
И они в большом долгу перед нами, как и их уголовный пахан - кучма.
Донбас - московітам.
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Люди! Зелена шобла вже півтора роки Україну роздягають, а тепер хочуть її голу виставити на продаж!
Зєлю геть! Дострокові!
богатырева говорила не раз - мы не только для донбасса, а и для западной украины делаем...
остальным - ничего...
Вот и весь смысл этой зоны.
А все остальные будут платить.
западная Украина ,а запад страны,запад с маленькои литеры,это не отдельная страна.Украина едина и не делима!!!
( США - исключение )..
Государства - создавались - СИЛОЙ , а уж потом - когда укореняються-- допускали демократию..
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Дажэ прибалтика-- создавала порой не демократичесские закона о гражданстве !..
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В украине- 25- 27 % профашисстко настроеное население - Им ссср и сталина подавай !.
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И 40 % - НАПЛЕВАТЕЛЕЙ ( какая разница ) -- - Потэнцыальные КОРРУПЦЫОНЕРЫ и ПРЕДАТЕЛИ !
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А мы уж и без первого и без второго как-то перебьёмся... )))
Шкода, що в євреїв на 12 нормальних тільки один іуда, а в українців ця пропорція протилежна
пипец подкрался незаметно...
зебилыпля...
Valentina
@cA7pPLD2xSzf1Vq
·37 мин
В ответ
@uspenovka19632
Зона будет свободна для доставки наркотрафика, торговли с Россией, продажи оружия , узаконения бандформирований , зона ненависти ко всему украинскому и личному обогащению Ахметову .
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·1 ч
Завгосп дЄрмак оголосив про створення вільної економічної зони у одній із західних областей України. Країну таки намагаються поділити на зони, скрита федералізація,або гібридна війна. Поки Батьківщина воює на фронті, в тилу стає навколюшки.
Така дивна геолокація зазначених "зон" відверто вказує лише на те, що їх "гратимуть" виключно на "контрабасі" та псевдо-транзиті.
а Кипр в Маленькую Украину
С какой стати завхоз определяет развитие страны??
Он даже не госслужаший..Пусть его заботит наличие бумаги в сортирах президента
А шо Тупицын говорит по этому поводу?
І на цій хвилі хоче розділити Україну.
ЧУЛИ ?
П' ЯТА КОЛОНА ХОЧЕ І НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНИ ЗРОБИТИ НЕВИЗНАНУ РЕСПУБЛІКУ, А ТО НА ДОНБАСІ ЇМ МАЛО
Источник: https://censor.net/ru/n3229383
А то мы не знаем, что речь идет о траффике донбасских метамфетаминов в Европу и отмывании денег.
Так что "свободная экономическая зона" на западе Украины будет там, где расположен крупнейший железнодорожный узел.
А кто вообще такой Ермак?
Он - Премьер? Он за Шмыгаля теперь расписывается?
Дело Ермака бумагу в принтер заправлять и фиалки поливать в ОП, а он, гляди-ка, не только внешней политикой Украины заправляет, но и экономикой, и бюджетом страны.
Ну что, лохи зеленые, привели к власти луганских?
Как, круче секйас луганские, чем донецкие были?
Хорошо вас доят, лохи зеленые?
Будет бьістрая кончина вместо мучительной и долгой?
2. А ви у Західної України спитали ?