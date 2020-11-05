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Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - подчеркнул Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы. Взятые обязательства выполним

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+53
Дамбас не будет платить налоги, а я буду? Будь ты проклят, гнида рашистская!
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05.11.2020 21:34
+49
А почему не в одной из областей центральной Украины? Я вот , к примеру, предлагаю в Полтавской. Почему нет? Чем дамбас или закарпатье лучше?
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05.11.2020 21:35
+40
даешь 25 экономически свободных зон. **** мелочится.
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05.11.2020 21:36
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Страница 2 из 2
А слабо сделать свободной экономической зоной ВСЮ Украину?
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05.11.2020 22:04 Ответить
А доить кого?
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05.11.2020 22:06 Ответить
пролетариат.
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05.11.2020 22:11 Ответить
Тупой вопрос
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05.11.2020 22:17 Ответить
Вжe були до 2014 вільні зони на Донбасі та Криму, що спричинило винeкнeння цілоі купи доларових міліардeрів зі своєю вотчиною та рабами. Чим всe закінчилось, всі знають. Божe, яка мафія!
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06.11.2020 09:41 Ответить
В Украине уже давно есть несколько свободных экономических зон: ринат леонидович, игорь валерьевич, парочка суркисов...
И они в большом долгу перед нами, как и их уголовный пахан - кучма.
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05.11.2020 22:04 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме. Ринат ничего кроме халявных счётчиков народу не дал. Каломойша обокрал вкладчиков, а Суркисы просто отмывают ворованое бабло.
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05.11.2020 22:19 Ответить
Чому б не віддати Закарпаття угорцям, подумав Єрмак...
Донбас - московітам.
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05.11.2020 22:05 Ответить
А почему не создать по всей Украине свободную зону от скоморохов?
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05.11.2020 22:06 Ответить
Зелені так дохозяйнувались, що Україна залишилась з голою дупою з дірою в бюджеті розміром в 300 млрд. гр. І в цій дірі Єрмак хоче створити вільну економічну зону...
__________
Люди! Зелена шобла вже півтора роки Україну роздягають, а тепер хочуть її голу виставити на продаж!
Зєлю геть! Дострокові!
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05.11.2020 22:07 Ответить
Западной Украине кинет кость чтобы они не приехали на Майдан и защиту Киева, когда Ермак и его кремлевские коллеги будут захватывать Киев.
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05.11.2020 22:08 Ответить
Схоже
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05.11.2020 22:14 Ответить
как при регионалах - начали разделять украину...
богатырева говорила не раз - мы не только для донбасса, а и для западной украины делаем...
остальным - ничего...
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06.11.2020 06:27 Ответить
А может как на западе , - а то Насчет Зон уже сыты с периода развитого социализма.
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05.11.2020 22:09 Ответить
Слуги создадут для самих себя зону свободную от уплаты налогов.
Вот и весь смысл этой зоны.
А все остальные будут платить.
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05.11.2020 22:12 Ответить
Не
западная Украина ,а запад страны,запад с маленькои литеры,это не отдельная страна.Украина едина и не делима!!!
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05.11.2020 22:13 Ответить
а-а,у балоги? Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5985да кто ж сомневался?
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05.11.2020 22:13 Ответить
Государство - демократичесски не создаеться !.
( США - исключение )..
Государства - создавались - СИЛОЙ , а уж потом - когда укореняються-- допускали демократию..
.
Дажэ прибалтика-- создавала порой не демократичесские закона о гражданстве !..
.
В украине- 25- 27 % профашисстко настроеное население - Им ссср и сталина подавай !.
.
И 40 % - НАПЛЕВАТЕЛЕЙ ( какая разница ) -- - Потэнцыальные КОРРУПЦЫОНЕРЫ и ПРЕДАТЕЛИ !

.
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05.11.2020 22:17 Ответить
Что такого не демократического в прибалтийском законе о гражданстве? Я так понимаю речь о негражданах Латвии. Было бы странно давать гражданство переехавшим гражданам страны-оккупанта. Или вы считаете, что Украина должна была бы дать гражданство россиянами которые передут в Крым за время оккупации? Тогда еще можно дать гражданство и оккупационному контингенту.
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05.11.2020 22:31 Ответить
Вы правы !
.
.

.
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05.11.2020 22:33 Ответить
Тут вспоминаются слова Жириновского, что Западную Украину нужно отдать Польше и Венгрии и Киев можно брать голыми руками. Польша не будет сильно возмущаться.
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05.11.2020 22:17 Ответить
Что ты планировать можешь дигинерат свиноподобный?
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05.11.2020 22:17 Ответить
Хай на Волині роблять!
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05.11.2020 22:18 Ответить
не не не, на причерноморье.
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05.11.2020 22:19 Ответить
Да хватить спорить, лучше на Буковине! )))
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05.11.2020 22:28 Ответить
Да и вам тоже. Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7126
А мы уж и без первого и без второго как-то перебьёмся... )))
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05.11.2020 22:48 Ответить
Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 76
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05.11.2020 22:19 Ответить
ФСБшна шістка Арьєв вчергове налив на Юлю бруду. Яка різниця, що це Юля цього Арьєва привела у політику. Юля багатьох привела. Але і Ісус Іуду привів.
Шкода, що в євреїв на 12 нормальних тільки один іуда, а в українців ця пропорція протилежна
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05.11.2020 22:26 Ответить
Эх, вань, пролечится бы тебе
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05.11.2020 22:33 Ответить
ААААААААААА!!!!!!!!!!!!!! такого дешево підлизування я ще не бачила!!!! ААА!!! і в західній УКраїні!!!!
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05.11.2020 22:21 Ответить
нахрен пошел мразь кацапско-зеленая!
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05.11.2020 22:21 Ответить
предлагаю одну большую на всю Украину - чтоб никому обидно не было
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05.11.2020 22:22 Ответить
Вы, ляди, а чем бюджет будете наполнять с вашими экономическим зонами?
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05.11.2020 22:25 Ответить
тебе надо - ты и наполняй... у них такая задача не стоит...
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05.11.2020 22:26 Ответить
вот так вот - хохлы своими же руками себя и утопили.
пипец подкрался незаметно...
зебилыпля...
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05.11.2020 22:25 Ответить








Valentina

@cA7pPLD2xSzf1Vq

·37 мин

В ответ
@uspenovka19632

Зона будет свободна для доставки наркотрафика, торговли с Россией, продажи оружия , узаконения бандформирований , зона ненависти ко всему украинскому и личному обогащению Ахметову .
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05.11.2020 22:28 Ответить
Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9466
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05.11.2020 22:30 Ответить
Російський шпигун і мародер дуже не хоче на довічне з конфіскацією. А треба...
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05.11.2020 23:02 Ответить








Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·1 ч

Завгосп дЄрмак оголосив про створення вільної економічної зони у одній із західних областей України. Країну таки намагаються поділити на зони, скрита федералізація,або гібридна війна. Поки Батьківщина воює на фронті, в тилу стає навколюшки.
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05.11.2020 22:31 Ответить
Наверное это какая то подлянка, СЕЗ на лугондоне не допустим. Это будет означать легализацию ОРДЛО и предательство Украины в угоду Путлеру
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05.11.2020 22:33 Ответить
Невже хтось ще вірить в плани і обіцянки зе-ків? Вони роблять заяви, вигідні в той момент, і зразу ж забувають про них. Такого раніше в Україні ніколи не було.
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05.11.2020 22:35 Ответить
Все решается очень просто. Нужно всего лишь 20-30 автоматчикам на минуту вбежать в полной боеготовности в полную верховную раду )
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05.11.2020 22:47 Ответить
Кто это вообще такой со своими хотелками? Не пошёл бы он нах?
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05.11.2020 22:47 Ответить
Вот тварь уже делит на лохов и хитроотеба...ых
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05.11.2020 22:52 Ответить
все понятно, садись - на пожизненное, с полной конфискацией!!
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05.11.2020 22:52 Ответить
Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8522
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05.11.2020 22:53 Ответить
На западе- Бурштинну Народну Республику? Так она там итак давно есть и никому налоги не плотит, только дань ментам- мимо бюджета, так же как и рынок наркоты, проституции и игровой индустрии.
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05.11.2020 22:54 Ответить
все-закінчилась Україна.
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05.11.2020 23:00 Ответить
Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак, потом тихо сказал ... Не мы ,а Кремль и вытер пот со лба Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6891
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05.11.2020 23:02 Ответить
"...создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине"
Така дивна геолокація зазначених "зон" відверто вказує лише на те, що їх "гратимуть" виключно на "контрабасі" та псевдо-транзиті.
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05.11.2020 23:03 Ответить
Теперь Украину переменуют в Большой Кипр
а Кипр в Маленькую Украину
С какой стати завхоз определяет развитие страны??
Он даже не госслужаший..Пусть его заботит наличие бумаги в сортирах президента
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05.11.2020 23:04 Ответить
Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3654

А шо Тупицын говорит по этому поводу? Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7164
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05.11.2020 23:06 Ответить
В.о. резидента бреше ... він кидає кістку розбрату .
І на цій хвилі хоче розділити Україну.
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05.11.2020 23:14 Ответить
Ми тут на заході нехочемо ніяких свободних економічних зон, так шо гуляй вася.
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05.11.2020 23:19 Ответить
Зверніть увагу, як цей Дєрьмак каже: В Западной Україні, не на заході України, а саме «в». Наче існує якась окрема держава західна. Так само сєпари та кацапи кажуть «в» Донбасі. Бо для них це не територія України, а окрема держава, тому вони нас привчають ще й до «в» Західній Україні. «На» - це про територію, «в» - це про країну. «Сматрі, не перепутай, Кутузов». (с)
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05.11.2020 23:37 Ответить
Все це веде навпаки не на об'єднання країни,а на її фрагментацію і збільшенню корупції в геометричній площині.Таке передчуття,що якщо зараз не переломити ситуацію це буде останній експеримент в цій країні..
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05.11.2020 23:39 Ответить
И этой "счастливой" западной областью станет 100% Закарпатская, давным давно оккупированная Медведчуком и Балогами .
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05.11.2020 23:45 Ответить
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3229383

ЧУЛИ ?
П' ЯТА КОЛОНА ХОЧЕ І НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНИ ЗРОБИТИ НЕВИЗНАНУ РЕСПУБЛІКУ, А ТО НА ДОНБАСІ ЇМ МАЛО Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9540
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06.11.2020 00:16 Ответить
ВОРЫ ИЗ ОПЗЖ аплодируют стоя, ермаку-козырю.
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06.11.2020 00:27 Ответить
"сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить…"
Источник: https://censor.net/ru/n3229383

А то мы не знаем, что речь идет о траффике донбасских метамфетаминов в Европу и отмывании денег.
Так что "свободная экономическая зона" на западе Украины будет там, где расположен крупнейший железнодорожный узел.

А кто вообще такой Ермак?
Он - Премьер? Он за Шмыгаля теперь расписывается?
Дело Ермака бумагу в принтер заправлять и фиалки поливать в ОП, а он, гляди-ка, не только внешней политикой Украины заправляет, но и экономикой, и бюджетом страны.

Ну что, лохи зеленые, привели к власти луганских?
Как, круче секйас луганские, чем донецкие были?
Хорошо вас доят, лохи зеленые?
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06.11.2020 02:49 Ответить
тільки ВСЯ Україна! Тільки ХАРДКОР!!!
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06.11.2020 03:15 Ответить
Ермак, думаешь ето тебе поможет?
Будет бьістрая кончина вместо мучительной и долгой?
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06.11.2020 03:27 Ответить
1. Хіба такі заявочки не повинен озвучувати прес-секретар блазня ?
2. А ви у Західної України спитали ?
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06.11.2020 07:15 Ответить
Я я хочу что бы и у нас , была свободная экономическая зона.
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06.11.2020 07:49 Ответить
Это говорят люди, просравшие все всего за полтора года...
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06.11.2020 09:01 Ответить
Собираются и там устроить войну?
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06.11.2020 09:42 Ответить
А северные районы и центр Украины пусть додыхают... Мольфар Нечай ещё до своей гибели говорил , что юг , восток и запад отойдут от Украины и разделятся на куски . К этому и ведёт нас эта недолуга влада.
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06.11.2020 11:39 Ответить
А на хрена лично мне этот разрушенный Даунбас?? Чтобы снова восстанавливать за счёт всего народа Украины, заводы и шахты ахметова, бени, фирташа, королевской и прочих воров-олигархов. Да горит этот Даунбасс синим пламенем, вместе с его пророссиянами -фашистами!! Мало нам языкового барьера и сор на этой почве, так теперь этот комуняка Кравчук хочет рассорить запад и восток Украины своими дебильными свободными экономическими зонами!! Кто разрушил тот пусть и восстанавливает!! Украина прожила шесть лет без Даунбасса и ничего не потеряла!!.... Что Кравчук??? Кишка тонка открыто сказать путину и россии , за контрибуцию на восстановление Даунбаса! Комуняка Кравчук, привык только языком молоть и нести всякую ересь несусветную!! Кравчук, Кучма и Янукович весь Даубас и Украину разворовали, а народу Украины должен на своём горбу опять восстанавливать ??!! А хрен вам всем, бывшим президентам- ворюгам!!!
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06.11.2020 13:59 Ответить
Этот предатель и ворюга Ермак хочет кинуть кость Западу Украины , что бы уменьшить давление на неуча Зеленского!!
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06.11.2020 19:29 Ответить
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