Андрей Балога избран мэром Мукачево на второй срок в первом туре

Городского голову Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу переизбрали на второй срок.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 25 октября действующий мэр одержал убедительную победу, заручившись поддержкой двух третей избирателей, которые пришли на участки.

Андрей Балога занял первое место, получив 66,88% или 22 244 голоса.

Второе место занял кандидат от "Слуги народа" Илья Токар. Он получил 13,53%.

На третьем месте с 6,32% Андрей Лукач, которого выдвинула партия "Рідне Закарпаття".

Вячеслав Шутко, представитель пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь", набрал 4,52% голосов.

Кандидат от "Европейской Солидарности", однофамилец мэра Иван Балога получил 2,71%, а кандидат от "Нашего края" Иван Билашинец – 1,46% голосов.

Сына народного депутата Виктора Балоги, главы влиятельного закарпатского "клана Балог", Андрея в первый раз избрали мэром Мукачево в 2015 году. Тогда ему было 27 лет.

Братья Иван, Виктор и Павел Балоги и их кузен Василий Петьовка неоднократно избирались в Верховную Раду по мажоритарным округам в Закарпатской области. В 2019 году пройти в парламент удалось только Балоге-старшему и Петьовке.

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