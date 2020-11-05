РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12584 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
3 492 7
Балога (1346) Мукачево (332)

Андрей Балога избран мэром Мукачево на второй срок в первом туре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Городского голову Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу переизбрали на второй срок.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 25 октября действующий мэр одержал убедительную победу, заручившись поддержкой двух третей избирателей, которые пришли на участки.

Андрей Балога занял первое место, получив 66,88% или 22 244 голоса.

Второе место занял кандидат от "Слуги народа" Илья Токар. Он получил 13,53%.

На третьем месте с 6,32% Андрей Лукач, которого выдвинула партия "Рідне Закарпаття".

Вячеслав Шутко, представитель пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь", набрал 4,52% голосов.

Кандидат от "Европейской Солидарности", однофамилец мэра Иван Балога получил 2,71%, а кандидат от "Нашего края" Иван Билашинец – 1,46% голосов.

Сына народного депутата Виктора Балоги, главы влиятельного закарпатского "клана Балог", Андрея в первый раз избрали мэром Мукачево в 2015 году. Тогда ему было 27 лет.

Братья Иван, Виктор и Павел Балоги и их кузен Василий Петьовка неоднократно избирались в Верховную Раду по мажоритарным округам в Закарпатской области. В 2019 году пройти в парламент удалось только Балоге-старшему и Петьовке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забаложьє закарпатіло...
показать весь комментарий
05.11.2020 21:50 Ответить
вуйкі всрані
показать весь комментарий
05.11.2020 21:54 Ответить
вот т ому вас і звуть дикі украінці. що сраку ви лижете рігам януковича...ви просто тормоза украіни.
показать весь комментарий
05.11.2020 21:57 Ответить
СЭЗ, говорите? Для кого?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:09 Ответить
Хто би сумнівався))) мафія балог у мукачєвому безсмертна...
показать весь комментарий
05.11.2020 22:19 Ответить
Народ обирає вільно.Обрані то ці, на кого народ, в своїй масі, бажає бути схожим. Не буде Україна жити нормально, бо більшість навколо - моральні уроди.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:48 Ответить
У Сырожы Транспортэйшэна сегодня праздник. Андрія Балогу обрано мером Мукачева на другий термін у першому турі - Цензор.НЕТ 6535 Можно его поздравить. Андрія Балогу обрано мером Мукачева на другий термін у першому турі - Цензор.НЕТ 3438
показать весь комментарий
05.11.2020 23:06 Ответить
 
 