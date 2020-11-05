Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обещает жестко реагировать на попытки прикрываться его именем во время совершения коррупционных действий.
В интервью одному из телеканалов Ермак заявил, что не имеет приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Если, например, вспомнить Николая Тищенко (народный депутат из фракции "Слуга народа" - ред.), то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду на помощь. Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальная", - сказал руководитель Офиса Президента.
Ермак рассказал, что предупредил Тищенко о недопустимости использования имени руководителя ОП для избежания ответственности за какие противоправные действия.
"Если я когда-нибудь узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Ермак.
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Справа терористичного угрупування «Вагнер» трохи підзабулася за виборами та подіями навколо рішення КС.
Дарма. Нова інформація вказує на те, що злив роботи спецслужб проти військових злочинців є системним.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·29 мин
Анруша Їрмак буде жорстко реагувати за корупційні діяння без його прикриття. Усі питання треба вирішувати тільки через Андрушу.
Тобто, Єрмак буде жорстко реагувать на "спроби прикриться його іменем"... А не на санкціоновані ним самим корупційні дії... Говорячи зрозумілою мовою, "вся корупція повинна буть контрольована Єрмаком...". А хто буде "корупціонувать, з Єрмаком не ділячись, отримає "жорстке реагування"...