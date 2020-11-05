Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обещает жестко реагировать на попытки прикрываться его именем во время совершения коррупционных действий.

В интервью одному из телеканалов Ермак заявил, что не имеет приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Если, например, вспомнить Николая Тищенко (народный депутат из фракции "Слуга народа" - ред.), то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду на помощь. Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальная", - сказал руководитель Офиса Президента.

Ермак рассказал, что предупредил Тищенко о недопустимости использования имени руководителя ОП для избежания ответственности за какие противоправные действия.

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"Если я когда-нибудь узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Ермак.