РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12584 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 717 34
коррупция (8383) Ермак Андрей (1183) Тищенко Николай (287)

Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обещает жестко реагировать на попытки прикрываться его именем во время совершения коррупционных действий.

В интервью одному из телеканалов Ермак заявил, что не имеет приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Если, например, вспомнить Николая Тищенко (народный депутат из фракции "Слуга народа" - ред.), то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду на помощь. Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальная", - сказал руководитель Офиса Президента.

Ермак рассказал, что предупредил Тищенко о недопустимости использования имени руководителя ОП для избежания ответственности за какие противоправные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось"

"Если я когда-нибудь узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Ермак.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
щось сьогодні забагато цього дЄрьмака в ефірі Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
05.11.2020 21:57
+6
Дерьмак перепутал бумажки и зачитал номер 95-го тупика.Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8968
показать весь комментарий
05.11.2020 22:24
+5
А насчет брата , то как .
показать весь комментарий
05.11.2020 22:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОКЛЕВЕТАЛИ ДЕМОНЫЫЫЫЫЫ)))))
показать весь комментарий
05.11.2020 21:56 Ответить
Тебе , мразь иудо-барыжная , верить - себя не уважать !
показать весь комментарий
05.11.2020 22:40 Ответить
щось сьогодні забагато цього дЄрьмака в ефірі Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
05.11.2020 21:57 Ответить


fff@MOHCTPOB

Справа терористичного угрупування «Вагнер» трохи підзабулася за виборами та подіями навколо рішення КС.
Дарма. Нова інформація вказує на те, що злив роботи спецслужб проти військових злочинців є системним.

Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1979
показать весь комментарий
05.11.2020 22:35 Ответить
ЗАРІКАЛАСЬ СВИНЯ ГІВНА НЕ ЇСТИ!
показать весь комментарий
05.11.2020 21:59 Ответить
на кому ще попіаритись Єрмаку , як не Котлєті - аби вилізт й про себе нагадати ( це на фоні заявочок від другого Андрюшки)
показать весь комментарий
06.11.2020 02:39 Ответить
А яка різниця Єрмак чі Тіщенко ? Обидва злодії та зрадники !
показать весь комментарий
05.11.2020 22:00 Ответить
начнется шухер, кто тебя спасать будет?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:02 Ответить
На кой черт , мразь спасать - разорвать , как Каддафи в помойной яме
показать весь комментарий
05.11.2020 22:43 Ответить
А кто собственно этот дерьмак, что к его тушка столь крута по должности? Неужели президент? Или избранный депутат? Если он никто, то почему он не занимается своими прямыми обязанностями: покупает бумагу в охфис или контролирует уборщиц?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:02 Ответить
Що він мав на увазі? Що не буде допомагати Тищенку красти і порушувати закон? Брехло! Він вже це робить
показать весь комментарий
05.11.2020 22:04 Ответить
А насчет брата , то как .
показать весь комментарий
05.11.2020 22:06 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.


.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:07 Ответить
Пчелы против меда. Ермак против коррупции Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3286
показать весь комментарий
05.11.2020 22:07 Ответить
********!
показать весь комментарий
05.11.2020 22:09 Ответить
Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2867
показать весь комментарий
05.11.2020 22:09 Ответить
Пчелы против меда. Ермак против коррупции Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 52
показать весь комментарий
05.11.2020 22:12 Ответить
На встрече с Ермаком президент сказал: "У нас сейчас тяжелые времена". Ермак вообще не понял, почему у него сейчас тяжелые времена, но из вежливости согласился.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:13 Ответить
А пожрать...придешь?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:16 Ответить



Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·29 мин

Анруша Їрмак буде жорстко реагувати за корупційні діяння без його прикриття. Усі питання треба вирішувати тільки через Андрушу.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:21 Ответить
Ахаха..Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальная.Брат не даст ********.Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2827
показать весь комментарий
05.11.2020 22:21 Ответить
-- Ты тоже , Андрюша не попались , за что и выпьем ! - ответил Николай , наливая в стаканы...
показать весь комментарий
05.11.2020 22:22 Ответить
Дерьмак перепутал бумажки и зачитал номер 95-го тупика.Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8968
показать весь комментарий
05.11.2020 22:24 Ответить
А коррупцией вы не занимаетесь и закон не нарушаете.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:32 Ответить
Єрмак планує кар'єру в Кварталі? На голубому глазу підриває у реготі аудиторію? Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6921 Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 792
показать весь комментарий
05.11.2020 22:32 Ответить
Пока Ермак изображает грозу для коррупционеров, ВАКС снял браслет с депутата и взяточника Юрченка, который сразу побежал в Раду получать зарплату! Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2930
показать весь комментарий
05.11.2020 22:33 Ответить
Они его выпустили - голоснуть , Моника 🤡🤢 ЗеБенски обещало пожизненное😂😂😂
показать весь комментарий
05.11.2020 22:50 Ответить
А на нары сам придёшь или приведут?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:37 Ответить
С таким рылом, и про закон...А цензор сегодня на подхвате у обермака этого?
показать весь комментарий
05.11.2020 23:02 Ответить
Ермак-козырь очередной раз спалился и гэбэшную контору свою спалил.
показать весь комментарий
06.11.2020 00:25 Ответить
Завжди вважала Безсмертного занадто панікером та песимітом , Але послуйхайте його у Березовця нічний випуск 5 листопада - все абсолютно вірно й страшно насправді.
показать весь комментарий
06.11.2020 02:34 Ответить
все що несуть несуть й несуть оці виродки зеденої влади- це димова завіса плану Кремля - криза КС, вибори в ОРДЛО , Юля спасає БЄню з бюджетом під заплановавний дефолт - ВСЕ! А в цей час *********** ТБ ніпари з уст про Україну - бояться наврочити здійснення плану Кремля
показать весь комментарий
06.11.2020 02:37 Ответить
Ви що, "неграмотні"? Сказано ж, чітко і ясно: "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обещает жестко реагировать на попытки прикрываться его именем во время совершения коррупционных действий".

Тобто, Єрмак буде жорстко реагувать на "спроби прикриться його іменем"... А не на санкціоновані ним самим корупційні дії... Говорячи зрозумілою мовою, "вся корупція повинна буть контрольована Єрмаком...". А хто буде "корупціонувать, з Єрмаком не ділячись, отримає "жорстке реагування"...
показать весь комментарий
06.11.2020 04:20 Ответить
Для зебилов прокатит)
показать весь комментарий
06.11.2020 08:23 Ответить
 
 