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"Карантин выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина. 

Он отметил, что такие меры должны помочь в определенной мере разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми.

"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза.

"На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысяч граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область - Краматорск", - сказал Степанов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+27
карантин выходного дня -это как похудение во время ночного сна "Карантин выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 3199.с тем же эффектом
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05.11.2020 22:30
+14
Як казав мій заввідділом: імітіруют сімуляцию бурной дєятєльності
Зедбл, блд©
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05.11.2020 22:37
+12
"На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысяч граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября.
Хорошая работа у Степаши - вышел, озвучил цифры и ни клят, ни мят...
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05.11.2020 22:39
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карантин выходного дня -это как похудение во время ночного сна "Карантин выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 3199.с тем же эффектом
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05.11.2020 22:30 Ответить
І вивчення іноземної мови
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05.11.2020 22:35 Ответить
І вивчення іноземної мови
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05.11.2020 22:36 Ответить
то ти шо,дві іноземних вивчаєш?бо два рази кометнув "Карантин выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели, - Степанов - Цензор.НЕТ 6271
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05.11.2020 22:39 Ответить
То випадково.
Але насправді дві: англійська і кацапська
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05.11.2020 23:17 Ответить
Девственность светлого дня суток
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06.11.2020 09:25 Ответить
где бесплатные тесты, степанов?
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05.11.2020 22:30 Ответить
Брехло отмороженное
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05.11.2020 22:33 Ответить
Поки лохи "хавають" тре їм лєгурярно по вухам їздить "Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 668
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05.11.2020 23:37 Ответить
чем бы дитя не тешилось....лишь бы не руками.конкретно ничего не сделано лишь сделаем то что считаем нужным правильно оно или нет...нам пофик.главное рубим капусту,а народ ...он всё равно подохнет от пандемии пардон голода ,холода...
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05.11.2020 22:34 Ответить
Як казав мій заввідділом: імітіруют сімуляцию бурной дєятєльності
Зедбл, блд©
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05.11.2020 22:37 Ответить
Мне нравится выражение Жванецкого на эту тему: "Эдакое состояние запора при бурной работе организма". Лучше и сказать нельзя.
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05.11.2020 22:44 Ответить
чаем с бромом будут на выходные народ бесплатно поить ))) шоб вирус не так розмножали ))
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05.11.2020 22:38 Ответить
Все остальное должно не работать", - отметил Степанов
Чого ж він взагалі такий тупий, який же він "міністр", сходе він "проффессор".
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05.11.2020 22:38 Ответить
"На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысяч граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября.
Хорошая работа у Степаши - вышел, озвучил цифры и ни клят, ни мят...
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05.11.2020 22:39 Ответить
Де зелене лайно відкопало цього санітара.
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05.11.2020 22:49 Ответить
ссуки... утопить бы вас всех в гавне...
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05.11.2020 22:50 Ответить
Клизму лучше себе введи, мля...
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05.11.2020 22:51 Ответить
притом по самые гланды "Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 5952
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05.11.2020 22:53 Ответить
А мона вести карантин на Степанова шоб не слышать его бред семь дней в неделю и когда оно начнет работать а не звиздеть "Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 1391
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05.11.2020 22:52 Ответить
І чого цей мутант без маски ? Він ще безсмертний чи кацапською вакциною привився і увірував ? У мене є для нього отлічний варіант:
"Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 7899
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05.11.2020 22:59 Ответить
еще на руки шоб не смог снять "Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 448
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05.11.2020 23:02 Ответить
Стёпа, пора тебе завязывать с онанизмом!
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05.11.2020 23:01 Ответить
успокойте санитара степанова, оно бредит..
пусть степанов меньше ворует из фонда лечения ковида и меньше выписывает себе премии..
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05.11.2020 23:15 Ответить
....синагоги церкви мечети как дружок?) или опять план шатун а-ля не зрадь майдан!.....а госпитали как мост кирпы! всегда выгодно. конец же финансового года и лавандос к праздника нужен?
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05.11.2020 23:16 Ответить
это кончебель обеспечил население масками, чтобы запугивать народ штрафами?
за этих придурков степановых-крадуцких - отвечать будет зеленский..
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05.11.2020 23:17 Ответить
Лучшепусть штрафуют водителей маршруток. Одна стоит, набивается до отказа, две других пустых на конечной ждут своей очереди.
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05.11.2020 23:23 Ответить
что бы штрафовать водителей, эта шелупонь зеленая пейсатая - должна увеличить количество маршруток и общественного транспорта..
давно не было транспортного коллапса? или хочешь, чтобы маршрутчики не вышли на маршруты? как людям добираться до работы?
маршрутчики пустыми ехать не будут, им что, клоун зеленскитй компенсирует то, что салон будет полупустой?

пусть штрафуют депутанов и слуг олигархов, у народа нет денег на коммуналку, а ты говоришь о штрафах для народа..
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05.11.2020 23:31 Ответить
степанов дуремар - почему на твоей морде нет намордника?
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05.11.2020 23:18 Ответить
И будет как уже было... "Выходной день", да не для всех. Всякие велюры, эпицентры будут спокойной работать. А ********** будет еще и самолеты с товарами для них встречать.
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05.11.2020 23:19 Ответить
когда уже разгонят эту синагогу?
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05.11.2020 23:32 Ответить
"Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 7955
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06.11.2020 01:29 Ответить
А оренду, податки та відсотки за користування кредитом, теж відмінять у вихідні дні??? Думаю що ні.
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06.11.2020 07:44 Ответить
На работу рабы лазьте слугам деньги зарабатывайте, а в выходные господам не мешайте отдыхать в велюрах.
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06.11.2020 08:03 Ответить
Прямо как в том старом анекдоте : В переполненном автобусе возмущается дама: Мужчина вы держитесь за мою грудь , нет это я не вам вы можете держаться .
Точно так же и с карантином выходного дня .
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06.11.2020 08:36 Ответить
читаю коменти і дивуюсь.. Гаразд, нехай сама постать цього ... викликає неповагу і відторгнення, але ж нахрін сперечатись з фактами? В країні дійсно погіршилась стуація і з короною і з іншими сезонними захворюваннями. А не дай Господь одна інфекція накладається на другу, це майже 100-відсотково гарантує дуже важкий перебіг хвороби.Заявляю це як людина, яка особисто зараз спостерігає за цим явищем, багато хто з членів родини, з колег та в їх родинах хворіє зараз, половина більш менш терпимо, а половина лежить по лікарнях з пневмонією різної ступені важкості. Якщо в нашого народу не вистачає клепки в голові, щоб намагатись вберегтись від захворювання, бо ходять без масок, не тільки по вулицях, по вулиці то і правильно, але навіть у забитому автобусі 80 відсотків пасажирів БЕЗ ЗІЗ !!! Тож, правильно роблять що обмежують пересування та спілкування між народом, бо, повірте, саме тісне спілкування і привело до захворювання членів моєї родини, а саме святкування д.н. Люди, ви можете як завгодно ставитись до того, хто пропонує обмеження, можете плюватись, матюкатись, але маєте зрозуміти, що загроза хвороби це не витівки та забаганки тих, хто про них говорить в ефірі телевізорів, це реальність.. Як на мене, то краще обмежити особисті контакти, ніж зупинити знову роботу підприємст та приватного бізнесу, бо це смерть країні. Не будьте рогопілами та ідіотами, дбайте про безпеку свою і своєї родини, і тоді, можливо, владі не доведеться оголошувати жорсткі міри стримування епідемії.
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06.11.2020 09:23 Ответить
Сами же пишите "у забитому автобусі" - вот одна из причин распространения вируса. И маски в таком автобусе почти не помогут. Особенно, если окна закрыты. Ведь вирус через маску проходит, просто в меньшем количестве. И если в хорошо проветриваемом помещении (супермаркете, например) он развеется, то в закрытом тесном автобусе - нет. И примеров таких мест предачи - множество. Лифты, поезда, школы, офисы...

А правительство занимается случайными мерами, выбирая их не по эффективности, а "шоб народ не сильно возмущался". В результате к действиям власти нет доверия. Отсюда и игнорирование даже полезных правил и неприятие действий власти в принципе.
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06.11.2020 13:15 Ответить
ви бачили дослідження японських вчених? Його тут демонстрували, тож, маски захищають. Хай не на 100 відсотків, а лише на 60-70, а це вже шанс. По-друге, недолуга карантинна політика веде до стовпотворінь у громадському транспорті, пояснюю: тролейбуси - комунальне підприємство, від держави в них є наказ - "тільки сидячі пасажири", всі інші види, маршрутки/автобуси - то вже приватні підприємства, і вони не виконують накази чи поради. Звісно, людям треба їхати, на заняття, на роботу, от вони і лізуть у переповнені автобуси, бо ПОРОЖНІ тролейбуси проїжджають повз. Немає балансу, між роботою приватного пасажирського транспорту і комунального.
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06.11.2020 13:46 Ответить
ваш допис виглядає як ото в анектоді, "На зло соседу убью свою козу". В своїй безпеці зацікавлена насамперед сама людина, а потім вже держава. Тому, вважаю недоречним на зло державі не носити маски. Ідіотська форма протесту, та ще й небезпечна.
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06.11.2020 13:48 Ответить
Это не форма протеста. Это простая логика: правительство - идиоты, верить нельзя, я не больной - зачем мне маска? И т.п. Каждый выбирает оправдание, которое ему больше нравится.

Впрочем, у вас тоже логика хромает. Маски защищают при не очень высокой концентрации вируса. Поэтому нет никакого шанса, что маска защитит в забитом автобусе при наличии рядом носителя и если ехать достаточно долго рядом с ним. Наоборот, маска создает иллюзию безопасности, что тоже опасно. Это я не к тому, что маски надевать не надо, а к тому, что надо соблюдать и другие меры предосторожности - дистанция, вентилляция, уменьшение времени контакта. (В том же примере с автобусом, если носитель достаточно далеко от вас, то маска может спасти, но лучше не рисковать и в него не садится вовсе.)

И еще, маски нужно раздавать бесплатно, как это и прописано в законе.
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06.11.2020 14:29 Ответить
цей вищий прояв дебілізму, як на мене, і з логікою це явище ніяк не перетинається.
Поставлю одне єдине запитання. Ти у масці їздеш автобусом/метро/тролейбусом/маршруткою?.
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06.11.2020 16:16 Ответить
вже давно доведено, що інфікування може відбуватись НАВІТЬ БЕЗ ЗОВНІШНІХ ОЗНАК.. То про яку ти там логіку казав в тих, хто вважає себе здоровим?
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06.11.2020 16:20 Ответить
Я не езжу автобусом/метро/тролейбусом/маршруткою вообще. Мне везет. Но даже в такси стараюсь ездить в маске.
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06.11.2020 22:22 Ответить
напевно ти не до кінця дочитав мій попередній комент. В ньому я натякнув на те, що немає балансу у питанні заповненості пасажирського транспорту, тобто, тролейбуси порожні, і як наслідок, автобуси забиті. А мало б бути так, і тролейбуси і автобуси напівзагружені - сидячі місця і невелика кількість стоячих, а не банка зі шпротами.
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06.11.2020 16:19 Ответить
Такое ощущение, что наши можновладцi живут на Марсе.
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06.11.2020 09:37 Ответить
От коли люди купують продукти, як не на вихідних? Замість того, щоб дезінфікувати вулиці, наш уряд думає лише про те, як запровадити нові штрафи.
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06.11.2020 13:16 Ответить
так супермаркети будуть працювати, аптеки також. Закриють розважальні торгівельні центри.
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06.11.2020 16:16 Ответить
Я шо, теперь должна в супермаркете просроченное пальмовое масло покупать? Рынки закроют или нет? Или всему Киеву в "Гудвайн" идти?
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06.11.2020 16:34 Ответить
 
 