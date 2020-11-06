"Карантин выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели, - Степанов
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В Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что такие меры должны помочь в определенной мере разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми.
"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать", - отметил Степанов.
Он также подчеркнул, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза.
"На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысяч граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область - Краматорск", - сказал Степанов.
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Але насправді дві: англійська і кацапська
Зедбл, блд©
Чого ж він взагалі такий тупий, який же він "міністр", сходе він "проффессор".
Хорошая работа у Степаши - вышел, озвучил цифры и ни клят, ни мят...
пусть степанов меньше ворует из фонда лечения ковида и меньше выписывает себе премии..
за этих придурков степановых-крадуцких - отвечать будет зеленский..
давно не было транспортного коллапса? или хочешь, чтобы маршрутчики не вышли на маршруты? как людям добираться до работы?
маршрутчики пустыми ехать не будут, им что, клоун зеленскитй компенсирует то, что салон будет полупустой?
пусть штрафуют депутанов и слуг олигархов, у народа нет денег на коммуналку, а ты говоришь о штрафах для народа..
Точно так же и с карантином выходного дня .
А правительство занимается случайными мерами, выбирая их не по эффективности, а "шоб народ не сильно возмущался". В результате к действиям власти нет доверия. Отсюда и игнорирование даже полезных правил и неприятие действий власти в принципе.
Впрочем, у вас тоже логика хромает. Маски защищают при не очень высокой концентрации вируса. Поэтому нет никакого шанса, что маска защитит в забитом автобусе при наличии рядом носителя и если ехать достаточно долго рядом с ним. Наоборот, маска создает иллюзию безопасности, что тоже опасно. Это я не к тому, что маски надевать не надо, а к тому, что надо соблюдать и другие меры предосторожности - дистанция, вентилляция, уменьшение времени контакта. (В том же примере с автобусом, если носитель достаточно далеко от вас, то маска может спасти, но лучше не рисковать и в него не садится вовсе.)
И еще, маски нужно раздавать бесплатно, как это и прописано в законе.
Поставлю одне єдине запитання. Ти у масці їздеш автобусом/метро/тролейбусом/маршруткою?.