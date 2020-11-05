Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые
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Мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии.
К такому выводу пришли ученые и эксперты, мнения которых приводит газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу (ситуации с коронавирусом. - Ред.)", - сказал профессор Кори Мельбак, директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками.
Он добавил, что, тем не менее, даже в этом случае мир все равно в лучших условиях, чем был в самом начале пандемии COVID-19.
"Мы теперь знаем вирус, применяем меры, включая тестирование и контроль над распространением инфекций, и вспышку можно будет сдержать", - сказал он.
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Дания, являющаяся крупным производителем норкового меха, заявила накануне, что в стране планируют уничтожить более 15 млн животных из опасений, что мутировавший вирус COVID-19 в норке может передаться человеку и поставить под угрозу эффективность вакцины от коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредриксен заявила, что 12 человек в Дании подхватили вирус от норки, и речь идет как раз о мутировавшем вирусе.
Профессор Университета Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не исключил, что существуют риски, что Дания станет "следующим Уханем", если не устранить мутировавший вирус.
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"Этот вариант может развиваться и стать устойчивым, и тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно", - считает он.
Эксперт из Нидерландов Вим ван дер Поэль заявил, что теперь требуются исследования мутировавшего вируса, но даже и без мутации коронавирус, распространяемый норками, может представлять опасность для человека. В Нидерландах, по его словам, также существует этот риск. Он добавил, что по окончании этого года производство меха в Нидерландах прекратится.
Профессор Ян Джонс из английского Университета Рединга полагает, что "идея того, что вирус мутирует в новый вид, неудивительна".
"Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может затем распространиться обратно от норки к человеку и "ускользнуть" от любой вакцины, которая была разработана для исходной, не мутировавшей версии", - говорит он.
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"Конечно, версия вируса норки может плохо передаваться человеку, поэтому это скорее теоретический, а не реальный риск", - добавляет эксперт.
Директор по исследованиям Финской ассоциации звероводов Юсси Пеура считает, что меры, предпринимаемые в Дании, слишком радикальны, но понимает беспокойство властей этой страны. Вместо этого он предложил внедрить в Дании меры контроля звероферм, действующие, к примеру, в Финляндии.
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"В настоящее время у нас нет случаев заражения на зверофермах Финляндии. У нас в общей сложности около 700 звероферм, из которых около 150 - норковые, и пока все без Covid-19", - говорит Пеура.
Пожалуйста, подождите...
Не песец, но тоже пушной:
- Женщина, покупайте замечательную норковую шубу.
- А что это на ней за дырки??
- Это не дырки, это - норки!
"1.При траханьи с владилицами норковых шуб, надевать не только презерватив, но и маску.
2. Если владелица шубы страшная - то и маску надевать и на нее, и продезинфицироваться парой-торйкой стопариков 40% этанола внутрь.
3. Перед процессом шубу лучше снять."
1. этанол внутрь то само собой,пока не покрасившает...
2.остальные меры безопасности излишни.скорее всего у нее ограниченное количество контактов
датчане же.. хз что у них в голове
Я бы еще спрятал все ножи, ножницы, топор и пилу, чтобы однажды утром не обнаружили вашу голову отделённой от остального тела.
і все решта, що розповідають ці дивні "вчені" якесь таке, що не заслуговує на увагу.
Особливо ці їхні чарівні "мутації". Фантастика для буратінів.
Готовятся решения, делающие невозможным любые путешествия без "Паспорта здоровья"
21 октября руководители Центра США по контролю за заболеваниями (CDC) и Таможенной и пограничной службы США (CBP) присоединились к представителям властей и ученым из более чем 30 стран .в аэропорту Хитроу в Лондоне.Там они наблюдали, за процедурой посадки на рейс 15 авиакомпании United в Ньюарк, штат Нью-Джерси с использованием новой технологии под названием Common Pass. Этот медицинский паспорт представляет собой цифровой сертификат(мобильное приложение), который вскоре потребуется для авиаперелетов, общественного транспорта, стадионов и пр.
Куди котиться світ ...
А катится все к мировому фашизму.
Больше напоминает всенародно-китайскую войну воробьям
Хотя для уряда полезный опыт...можно постричь шерсть с владельцев домашних улюбленцив.... У нас бесполезно..а в от в Европе (и у вас в Израиле тоже) бабло честно и добросовестно заплатят за дополнительные карантинные меры для животных
Куница лакомится сэндвичем с джемом
Такие лапочки, а ведь страшные хишники.
Источник: https://censor.net/ru/n3229390
"могут привести" - вот ключевые слова,значит, могут и не привести!
Но я согласна, пандемия так пандемия, гулять, так гулять!
Начинайте с убийства сурков в Монголии и Китае, они резервуар чумы, и случаи заражения чумой именно от сурков случаются каждый год, регулярно.
Ядохимикатом сурков, св воздуха, чтобы не один сурок не спасся, а лучше всего ЯО.
А потом приезжайте к нам, в Мельбурн, у нас крыс - просто до фига.
Я крыс травлю несколько раз в год, бегают, сволочи по забору прямо, и вот крысы - это точно резервуары заразы, да и кроме того, в Австралию крысы завезены, и вредят местной фауне и флоре.
Часто крыс травить не могу, иначе погибнут совы, совы не разбираются, крыса потравленная или нет, помрут, если будут часто ужинать крысой с кровью, разжженной ядом.
Также комаров истребите, всех, разом, ДДТ их, ДДТ. комары разносят малярию, а малярия - это вам не ковид, от нее много миллионов умерли и еще много миллионов умрут.
Что-то мне все это напоминает...
А, да, убийство воробьев в Китае, при Великом Кормчем!
Закончилось это бесовство с воробьями крупнейшим голодом в истории человечества, сколько там китайцев умерло тогда от голода, не напомните, датские ученые, 15 миллионов или больше?
"Великий китайский голод (кит. 三年困难时期或者三年自然灾害) - период с 1959 по 1961 годы, когда от массового голода в Китайской Народной Республике, только по правительственным данным, погибло около 15 миллионов человек. ... В Китае данную трагедию также часто именуют «Тремя годами стихийных бедствий» или «Тремя горькими годами»." (Википедия)
Комминяки во всем мире одинаковы, они садисты и убийцы.
Предлагаю ответить ассиметрично - уничтожить коммуняк во всем мире.
Вот тебе и европейские ценности!
Просто нет слов...
Сначала в зоопарке Копенгагена убили и скормили львам жирафа Мариуса.
Потом работники того же зоопарка обратились по телевидению к детям с просьбой приносить "ненужных" домашних животных - кролоков, хомяков, морских свинок - на корм львам в зоопарк.
Теперь собираются провести геноцид 17 миллионое норок.
Кому из политиков Дании очень нравится убивать, просто нравится убивать, просто кто из датских властей - садист, а население Дании, получается, что варвары.
Если хотят датчане исправить свой имидж в мире - пусть "усыновляют" со звероферм норок домой, горностаи и хорьки - животные, вполне приручаемые.
Иначе поступаем просто: бойкотируем датские товары, говорим 'нет" датскому сыру, маслу, словом всему, что экспортирует Дания.
"Дама с горностаем" Леонардо да Винчи:
Їх, у Середні віки, замість котів тримали у будинках... Як для боротьби з гризунами, так і як символ престижу...
"Накануне в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 млн животных, которые содержались на фермах."
Где здесь ГРЫЗУНЫ?