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Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые

Мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии.

К такому выводу пришли ученые и эксперты, мнения которых приводит газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу (ситуации с коронавирусом. - Ред.)", - сказал профессор Кори Мельбак, директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками.

Он добавил, что, тем не менее, даже в этом случае мир все равно в лучших условиях, чем был в самом начале пандемии COVID-19.

"Мы теперь знаем вирус, применяем меры, включая тестирование и контроль над распространением инфекций, и вспышку можно будет сдержать", - сказал он.

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Дания, являющаяся крупным производителем норкового меха, заявила накануне, что в стране планируют уничтожить более 15 млн животных из опасений, что мутировавший вирус COVID-19 в норке может передаться человеку и поставить под угрозу эффективность вакцины от коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредриксен заявила, что 12 человек в Дании подхватили вирус от норки, и речь идет как раз о мутировавшем вирусе.

Профессор Университета Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не исключил, что существуют риски, что Дания станет "следующим Уханем", если не устранить мутировавший вирус.

Также на Цензор.НЕТ: ВОЗ: в Европе - "взрывной" рост числа больных COVID-19

"Этот вариант может развиваться и стать устойчивым, и тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно", - считает он.

Эксперт из Нидерландов Вим ван дер Поэль заявил, что теперь требуются исследования мутировавшего вируса, но даже и без мутации коронавирус, распространяемый норками, может представлять опасность для человека. В Нидерландах, по его словам, также существует этот риск. Он добавил, что по окончании этого года производство меха в Нидерландах прекратится.

Профессор Ян Джонс из английского Университета Рединга полагает, что "идея того, что вирус мутирует в новый вид, неудивительна".

"Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может затем распространиться обратно от норки к человеку и "ускользнуть" от любой вакцины, которая была разработана для исходной, не мутировавшей версии", - говорит он.

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"Конечно, версия вируса норки может плохо передаваться человеку, поэтому это скорее теоретический, а не реальный риск", - добавляет эксперт.

Директор по исследованиям Финской ассоциации звероводов Юсси Пеура считает, что меры, предпринимаемые в Дании, слишком радикальны, но понимает беспокойство властей этой страны. Вместо этого он предложил внедрить в Дании меры контроля звероферм, действующие, к примеру, в Финляндии.

Далее на Цензор.НЕТ: Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль

"В настоящее время у нас нет случаев заражения на зверофермах Финляндии. У нас в общей сложности около 700 звероферм, из которых около 150 - норковые, и пока все без Covid-19", - говорит Пеура.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2240
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05.11.2020 22:32
+15
Норковый COVID.
Не песец, но тоже пушной:
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 6881
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05.11.2020 22:33
+15
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 801
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05.11.2020 22:44
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Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2240
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05.11.2020 22:32 Ответить
Норковый COVID.
Не песец, но тоже пушной:
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 6881
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05.11.2020 22:33 Ответить
ужас, летящий на крыльях ночи... Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2540
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05.11.2020 22:34 Ответить
да,кролеги тоже опасносте Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 1079
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05.11.2020 22:36 Ответить
🐴🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:37 Ответить
Не пугайте Скромного Кролика.
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06.11.2020 06:40 Ответить
А де та публіка що обюрювалась за норок, що скажите про пацюків🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:34 Ответить
а от шубы норкой есть опасность заразиться? Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 9566
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05.11.2020 22:34 Ответить
Ніт. Тут шось мутне з цими норками.
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05.11.2020 22:37 Ответить
конкурентов убирают, подрывают экономику благополучных
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05.11.2020 23:04 Ответить
На двох фермах усі повністю виздихали. Норковий апокаліпсис.
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05.11.2020 23:14 Ответить
Припустимо, шо норки поздихали від інфекції, але як люди заразились від них? Від нас щось приховують. Буду чекати, шо скажуть британські вчені, бо датські шось мутять.
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05.11.2020 23:20 Ответить
Як і від кажанів.
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05.11.2020 23:21 Ответить
Іренка, при годуванні, переселенні в інші клітки, або їх вичищанні, наприклад. Або при знятті шкурок. Я, наприклад, коли ондатр вполюю, то знімаю шкурки лише в гумових рукавичках (хоча це і незручно), бо деякі звірки можуть буть носіями лептоспірозу. Так лептоспіроз переноситься, в основному, "контактним способом", а "корона" - і "повітряно-крапельним"...
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06.11.2020 04:30 Ответить
Із того, що я раніше читала, виявилось, що це хвора людина заразила норок на фермі, де була зафіксована інфекція, а хвора норка вже позаражувала інших колег по цеху. Були випадки, що людина заражала хатню тваринку, а не навпаки. Треба пошукати інформацію, може вже шось новеньке з'ясували дослідники, бо вірус мутує, а інформація міняється.
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06.11.2020 14:28 Ответить
Ви знаєте, мені легше... Я "плаваю" менше, в подібних питаннях... По-перше, маю досвід, бо виріс у сільській місцевості, у нас було велике господарство - свині, різна птиця. Родичі тримали і корів. У мене була своя особиста "ніша" - кролі і "фредки" (одомашнені тхори). Тримав, розводив... Тоді почав і готувать м"ясні страви... Крім того, полюю вже чверть століття. По-третє, дружу з людиною, що отримала вищу освіту у Москві, по спеціальності "звіроводство"... (сьогодні розповів йому про норок - "гризунів", так він довго сміявся... Казав, що у нього студенти такі попадаються...). Передача збудника хвороби може буть двосторонньою - як від людини до тварини, так і навпаки... Хтось з них може буть просто "носієм", але не хворіть... На Поліссі існує природне вогнище "піроплазмозу". Переносять іксодові кліщі... Людина не реагує, а собака "згоряє" за 5-7 днів... У мене пес трохи не загинув від цієї болячки... Вчасно помітив і встиг пролікувать...
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06.11.2020 14:44 Ответить
Ви з життєвим досвідом все знаєте про інші інфекції, які вже добре відомі, а про цю нову ще не все ж відомо остаточно. Та і не всі інфекції передаються від тварин людині, та навпаки. Приклад того ж самого клятого піроплазмозу, про який я знаю все, теж майже не втратила свого собаню, вчасно помітила перші симптоми та встигли врятувати.
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06.11.2020 14:56 Ответить
Я ж і не претендую на "істину в останній інстанції"... Просто, порівняно з основною масою людей, знаю більше... І про те, що інфекція інфекції не рівня, теж знаю... Все-таки, в мене бібліотека - кілька тисяч книг і брошур... Полиці з юридичною літературою, рибальською, мисливською, медично-знахарською, кулінарною - лише її частина... Є і ветеринарна... Наприклад, "Хвороби собак і кішок", книжки про розведення та використання кіз, овець, кролів, нутрій, птиці... А там і про хвороби є розділи... І про те, що людей застерігають берегтися від АЧС не тому, що вона небезпечна для людей, а тому, що може мутувать, бо організм свині та людини дуже схожий, теж знаю...
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06.11.2020 15:19 Ответить
Тому я і задала «дитяче» запитання сподіваючись на те, що тут є дуже розумні з досвідом люди, які впевнено мені скажуть, що цей вірус не передасться до вашої хатньої тваринки, якщо ви захворіли, чи навпаки. Ми усі повинні це знати, тому шо майже всі мають хатніх улюбленців. Яр, а ви то взагалі ходяча енциклопедія, я це знаю. Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 8416
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06.11.2020 15:29 Ответить
"Звіровод" сказав - "Може передаваться... Бережи свою Завірюху...". Ну, вона у мене "хатня", на вулиці, за кілька років, кілька разів була, всього... Так що якщо і захворіє, то тільки від нас, людей, що принесуть інфекцію в квартиру...
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06.11.2020 15:40 Ответить
Дякую, ось цього я більше всього і боялася. Бо ми гуляємо скрізь і серед людей, і серед тварин. От зараз я почну вже по-справжньому боятися. Ще раз дякую за корисну інформацію, шановний Яр.
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06.11.2020 15:46 Ответить
Будь ласка...
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06.11.2020 15:53 Ответить
конечно - и от шубы и от шапки - даже если Вы ее лет десять назад купили.
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05.11.2020 23:02 Ответить
Поцарапался о норковую шапку и умер . Триллер с участием зимних вещей.
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06.11.2020 07:17 Ответить
Вспомнил старый анекдот:
- Женщина, покупайте замечательную норковую шубу.
- А что это на ней за дырки??
- Это не дырки, это - норки!
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06.11.2020 00:44 Ответить
ВООЗ должно срочно выдать рекомендацию:
"1.При траханьи с владилицами норковых шуб, надевать не только презерватив, но и маску.
2. Если владелица шубы страшная - то и маску надевать и на нее, и продезинфицироваться парой-торйкой стопариков 40% этанола внутрь.
3. Перед процессом шубу лучше снять."
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06.11.2020 06:52 Ответить
если страшная... Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 6504
1. этанол внутрь то само собой,пока не покрасившает...
2.остальные меры безопасности излишни.скорее всего у нее ограниченное количество контактов
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06.11.2020 08:32 Ответить
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7888
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06.11.2020 08:49 Ответить
Як цей новий вірус передався людині? Ці заахворівші з'їли хвору норку? Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 8011
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05.11.2020 22:35 Ответить
ну есть летучих мышей можно, а норок нельзя..
датчане же.. хз что у них в голове
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05.11.2020 22:36 Ответить
Норку не їдять, як і лиса. Чому тоді захворіли люди і як вони заразились?
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05.11.2020 22:40 Ответить
Кремлівські заразили. Вірусяка 100% модифікований і вирощений в лабораторії. Родительські штами які у мишей таких властивостей не мають. Можу навіть ссилку пошукати.
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05.11.2020 22:44 Ответить
Та ніхто і не заражався. Сатаняччі легіони роздмухують неіснуючу пандемію.
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05.11.2020 23:21 Ответить
Так само, як від людей.
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06.11.2020 04:25 Ответить
Чомусь всі вважають, що це норка заразила людину, а я читала, що хвора людина заразила норку та почалась епідемія у тварин. Потім про це всі забули і от почалась нова хвиля на фермі в Данії.
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06.11.2020 14:33 Ответить
Представьте, что десяток рабочих работает на ферме с миллионом норок. Воздушно-капельным путем передавался.
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06.11.2020 06:54 Ответить
Боже береги котов...
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05.11.2020 22:41 Ответить
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 801
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05.11.2020 22:44 Ответить
Якщо двері відкриваються всередину, значить ліктем на клямку вниз ногою штовхаєм дверку, якщо двері відкриваються назовні, то мізинцем наклямку внид і ним же тягнути на себе бо мізинцем до лиця ніхто не торкається
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05.11.2020 22:47 Ответить
А чего там в 2021-м боятся: карантин и падение мировой экономики - это абсолютно нормальная ситуация.
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05.11.2020 23:01 Ответить
спалю сегодня ночью шубу жены на хрен, береженного бог бережет
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05.11.2020 22:44 Ответить
У вас автівка є? Нова, хороша? 🐴🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:49 Ответить
Моль разлетится . Хоть хату не жги ... . Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7462
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05.11.2020 22:56 Ответить
главное на шубе и остановиться, а то же жена ее носила...
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05.11.2020 23:05 Ответить
Прощавайте Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 1851
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05.11.2020 23:08 Ответить
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 5174
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06.11.2020 00:09 Ответить
отомстит , спрячь удочки Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7369
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06.11.2020 00:20 Ответить
За норковую шубу? Только удочки?
Я бы еще спрятал все ножи, ножницы, топор и пилу, чтобы однажды утром не обнаружили вашу голову отделённой от остального тела.
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06.11.2020 00:37 Ответить
Жену не забудь из шубы вынуть.
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06.11.2020 06:55 Ответить
Потрібно знищити всіх тварин. Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2079
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05.11.2020 22:44 Ответить
Стерилизация планеты ядерным оружием.
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05.11.2020 23:03 Ответить
Alex Lodje Підрахували,що ядерна зброя не знищить людей.А зможе зачепити надбагатих.Будуть по іншому діяти,вже напевне почали.
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05.11.2020 23:07 Ответить
А черті і так знищують тварин і рослинність, підпалюючи ліси, луки
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05.11.2020 23:23 Ответить
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 2471 Я Мурчика не оддам.
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06.11.2020 06:04 Ответить
Ключевая фраза в тексте: "мы начнем новую пандемию в Дании". Я не сторонник всяких конспирологий, но тут даже самые упоротые должны понять что эта "пандемия" имеет заказной характер.
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05.11.2020 22:49 Ответить
Думаю , шо эту хрень нужно забрасывать обратно , но в маскву , откуда она родилась .
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05.11.2020 22:50 Ответить
Я уже предлагал в другой теме: Лучше депортируйте всех тех норок на родину. В Норильск!
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06.11.2020 06:58 Ответить
Антип, батьківщина ЦИХ норок - Північна Америка... Розводять не "європейську", що живе по усій Євразії, а саме "американську" - вони більша розміром, ніж наша...
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06.11.2020 10:25 Ответить
У Вас вельми рідкісне почуття гумору.
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06.11.2020 11:12 Ответить
Ні... Великий обсяг знань і мисливський досвід... (Перша публікація в "Юному натуралісті" - в 12 років...).
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06.11.2020 11:20 Ответить
Норки- не гризуни,

і все решта, що розповідають ці дивні "вчені" якесь таке, що не заслуговує на увагу.
Особливо ці їхні чарівні "мутації". Фантастика для буратінів.
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05.11.2020 22:53 Ответить
ковид это обычный грипп ?
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05.11.2020 23:07 Ответить
ні, думаю, що це біологічна зброя
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05.11.2020 23:22 Ответить
а кто против кого применил?
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05.11.2020 23:24 Ответить
а вам яка різниця?
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05.11.2020 23:29 Ответить
так это же для применения оружия самое главное, но я так понял, что сильно глубоко Вы не копали потому, что Вам было не интересно. просто думаете себе, что это оружие и все ?
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05.11.2020 23:33 Ответить
Ага
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05.11.2020 23:35 Ответить
это придает особую ценность Вашим мыслям
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05.11.2020 23:41 Ответить
Якось це вже схоже на якусь змову.Що буде через рік? А якщо скажуть,що горобці переносять вірус?
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05.11.2020 22:55 Ответить
горобці ще ладно, а от якщо комарі )
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05.11.2020 23:16 Ответить
Що буде через рік?
Готовятся решения, делающие невозможным любые путешествия без "Паспорта здоровья"
21 октября руководители Центра США по контролю за заболеваниями (CDC) и Таможенной и пограничной службы США (CBP) присоединились к представителям властей и ученым из более чем 30 стран .в аэропорту Хитроу в Лондоне.Там они наблюдали, за процедурой посадки на рейс 15 авиакомпании United в Ньюарк, штат Нью-Джерси с использованием новой технологии под названием Common Pass. Этот медицинский паспорт представляет собой цифровой сертификат(мобильное приложение), который вскоре потребуется для авиаперелетов, общественного транспорта, стадионов и пр.
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05.11.2020 23:17 Ответить
А перевірятимуть тільки на ковід чи на всі-превсі віруси-інфекції ?
Куди котиться світ ...
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06.11.2020 06:06 Ответить
Да, хуже международного паспорта для животных, с людьми обращаются, как со скотом.
А катится все к мировому фашизму.
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06.11.2020 08:48 Ответить
Это уже датские учёные?
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05.11.2020 23:01 Ответить
Массоны развлекаются!
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05.11.2020 23:06 Ответить
Воробьи то ладно , а если на кошек , навет сделают Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 5672 Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 919 Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7778 Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 1377
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05.11.2020 23:11 Ответить
мутация ******** в дании.... Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 312
Больше напоминает всенародно-китайскую войну воробьям Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 1220
Хотя для уряда полезный опыт...можно постричь шерсть с владельцев домашних улюбленцив.... У нас бесполезно..а в от в Европе (и у вас в Израиле тоже) бабло честно и добросовестно заплатят за дополнительные карантинные меры для животных
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05.11.2020 23:17 Ответить
Природа сама мстит людям за их жадность и пресыщенность. Ибо не хер убивать животных, для того, что бы богатые дуры ходили в мехах. И без супа из летучих мышей обойтись можно.
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05.11.2020 23:24 Ответить
Норка - хижак а не гризун. Що один журналіст школу не закінчив.
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06.11.2020 00:04 Ответить
Слава богу - хоч один у школі підручник зоології на самокрутки не пустив... Норки - не гризуни, а куницеві... Родичі ласки, горностая, тхора, куниці, борсука і росомахи... Гризуни для норки - основний харч...
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06.11.2020 03:18 Ответить
Куницы хорошо идут на сэндвичи с джемом или маслом из земляных орешков, много видео в youtube из Британии или Ирландии
Куница лакомится сэндвичем с джемом

Такие лапочки, а ведь страшные хишники.
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06.11.2020 08:47 Ответить
Лісова... Куничі їдять УСЕ їстівне... Їх родич, у Африці, медоїд, не просто так іменується... Куниці теж мед *******... На півночі Житомирщини до цих пір практикується "бортне" бджолярство, так, щоб куниця до борті не добралася, льоток борті оббивається оцинкованою жерстю, а борть підвішується на висоті 2-3 м.
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06.11.2020 10:13 Ответить
Додам: Колись один відомий біолог сказав: "Якби ласка була величиною з вовка, на світі не залишилось-би, нічого живого...". (Були випадки, коли ласка, звіря менше 100 гр, загризала зайця...).
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06.11.2020 10:16 Ответить
"Мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии."
Источник: https://censor.net/ru/n3229390

"могут привести" - вот ключевые слова,значит, могут и не привести!
Но я согласна, пандемия так пандемия, гулять, так гулять!
Начинайте с убийства сурков в Монголии и Китае, они резервуар чумы, и случаи заражения чумой именно от сурков случаются каждый год, регулярно.
Ядохимикатом сурков, св воздуха, чтобы не один сурок не спасся, а лучше всего ЯО.

А потом приезжайте к нам, в Мельбурн, у нас крыс - просто до фига.
Я крыс травлю несколько раз в год, бегают, сволочи по забору прямо, и вот крысы - это точно резервуары заразы, да и кроме того, в Австралию крысы завезены, и вредят местной фауне и флоре.
Часто крыс травить не могу, иначе погибнут совы, совы не разбираются, крыса потравленная или нет, помрут, если будут часто ужинать крысой с кровью, разжженной ядом.

Также комаров истребите, всех, разом, ДДТ их, ДДТ. комары разносят малярию, а малярия - это вам не ковид, от нее много миллионов умерли и еще много миллионов умрут.

Что-то мне все это напоминает...
А, да, убийство воробьев в Китае, при Великом Кормчем!
Закончилось это бесовство с воробьями крупнейшим голодом в истории человечества, сколько там китайцев умерло тогда от голода, не напомните, датские ученые, 15 миллионов или больше?
"Великий китайский голод (кит. 三年困难时期或者三年自然灾害) - период с 1959 по 1961 годы, когда от массового голода в Китайской Народной Республике, только по правительственным данным, погибло около 15 миллионов человек. ... В Китае данную трагедию также часто именуют «Тремя годами стихийных бедствий» или «Тремя горькими годами»." (Википедия)

Комминяки во всем мире одинаковы, они садисты и убийцы.
Предлагаю ответить ассиметрично - уничтожить коммуняк во всем мире.
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06.11.2020 02:38 Ответить
Кто-то же должен это остановить.
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06.11.2020 06:09 Ответить
Ну, раз Вам ЯО лучше всего, то с уничтожения крыс в Вашем доме с применением ЯО и начинайте.
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06.11.2020 11:24 Ответить
Заразились норки і датчани вирішили їх всіх ВБИТИ!!!! Надіюсь рано чи пізно до них дійде, що ТРЕБА ВБИТИ ВСІХ ДАТЧАН ТАКОЖ і тоді точно ніхто не заразиться і розповсюдження вірусу зупиниться.... Л - ЛОГІКА!
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06.11.2020 03:12 Ответить
Надо уже давно ,закрыть эти фабрики смерти,где с несчастных еще живых зверей - дерут шкуру,только для того ,что бы какая то человекоподобная самка- покрасовалась в шубе.
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06.11.2020 04:03 Ответить
Для взуття, ременів і сумочок теж використовують шкіру корів і свиней.
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06.11.2020 08:46 Ответить
Правильно, всех животных убейте!
Вот тебе и европейские ценности!
Просто нет слов...
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06.11.2020 07:58 Ответить
"Прогнило что-то в Датском государстве" ("Something is rotten in the state of Denmark") сказал великий бард, Вильям наш, Шекспир, и как в воду глядел.
Сначала в зоопарке Копенгагена убили и скормили львам жирафа Мариуса.
Потом работники того же зоопарка обратились по телевидению к детям с просьбой приносить "ненужных" домашних животных - кролоков, хомяков, морских свинок - на корм львам в зоопарк.
Теперь собираются провести геноцид 17 миллионое норок.
Кому из политиков Дании очень нравится убивать, просто нравится убивать, просто кто из датских властей - садист, а население Дании, получается, что варвары.
Если хотят датчане исправить свой имидж в мире - пусть "усыновляют" со звероферм норок домой, горностаи и хорьки - животные, вполне приручаемые.
Иначе поступаем просто: бойкотируем датские товары, говорим 'нет" датскому сыру, маслу, словом всему, что экспортирует Дания.

"Дама с горностаем" Леонардо да Винчи:
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 2021
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06.11.2020 09:15 Ответить
Вчені з цим "горностаєм" уже розібралися... Визначили видову належність - норка-альбінос...(горностай майже втричі менший...).
Їх, у Середні віки, замість котів тримали у будинках... Як для боротьби з гризунами, так і як символ престижу...
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06.11.2020 10:33 Ответить
Интерфакс-Украина:
"Накануне в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 млн животных, которые содержались на фермах."
Где здесь ГРЫЗУНЫ?
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06.11.2020 11:44 Ответить
 
 