Обуховский теризбирком "дорисовал" 258 голосов партии "За майбутнє", - депутат горсовета Яцун
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Депутат Обуховского горсовета Богдан Яцун заявил о фальсификациях на местных выборах в Киевской области за партию "За майбутнє"и махинациях со стороны территориальной избирательной комиссии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Яцун отметил: "Во второй раз на этой избирательной кампании вынужден писать заявление в полицию - на этот раз по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации) председателем Обуховской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Майданюк Я.Р и секретарем Обуховской городской ТИК Хмеляр Т.А."
Он продолжил: "04.11. 2020 около часа ночи секретарем комиссии Т. Хмеляр членам Обуховской городской ТИК была предоставлена табличка с результатами голосования в Обуховский городской совет (приложение №1) на основании уточненных протоколов с участковых избирательных комиссий (УИК), которые должны быть вынесены на утверждение Обуховской городской ТИК
Яцун продолжил: "Согласно этой таблице, по сравнению со сводными данными первичных протоколов со всех УИК, которые были установлены нами путем параллельного подсчета результатов голосования на основании протоколов со всех УИК с мокрыми печатями (приложение №2):
- количество действительных бюллетеней увеличилось с 12307 до 12677 - 370,
- количество бюллетеней, отданных за партии, преодолевшие 5% барьер увеличилась с 10177 до 10538 - на 361 бюллетень,
- в частности, количество бюллетеней отданных за партию "За майбутнє" увеличилась с 1130 до 1388 - на 258 бюллетеней.
Такие результаты противоречат первичным протоколам УИК и изменяют распределение мандатов между партиями, преодолевшие 5% барьер и получили представительство в Обуховском городском совете.
А именно: партия "Голос" теряет четвертый мандат, а партия "За майбутнє" - получает пятый мандат".
"По данным отдельных членов и уполномоченных представителей партии "Голос" в Обуховской городской ТИК:
- На своих заседаниях ТИК коллегиально не принимала решений об утверждении большинства полученных протоколов УИК, первичных или уточненных, а также не принимала решений о направлении протоколов УИК на уточнение,
- Члены ТИК и представители партий в ТИК, несмотря на официальные обращения к председателю и секретарю Обуховской ТИК, не имеют доступа к копиям протоколов УИК, полученных ТИК. Председатель и секретарь комиссии до сих пор не предоставили к ним доступа. Такая бездеятельность влечет за собой административную ответственность по ст 212-17 КУоАП.
- Главы и секретари УИК по ряду участков не подписывали уточненных протоколов, так что они могли быть фальсифицированы в ТИК !!!"
Яцун обратился к главе районной полиции Олегу Петренко с просьбой безотлагательно провести расследование указанных фактов.
Также он попросил обратить внимание на эту ситуацию все гобщественніе организации, которые занимаются мониторингом выборов.
Пожалуйста, подождите...
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3134pf7691=64245pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
У першій таблиці «Загальні відомості про результати голосування» вказана кількість голосів поданих за партію і кількість депутатських місць, які отримала партія:
1. Європейська солідарність, 1973 голоси/7 депутатів
2. Свобода 1428 / 5
3. Батьківщина 955 / 4
4. Голос 677 / 3
5. Самопоміч 543 /3
6. Громадянська позиція 539 / 2
7. Слуга народу 483 / 2
Клоуни побачили, що обі(рались по самі вуха, і щоб хоч якось приховати свою ганьбу, у другій таблиці «Відомості про обраних депутатів місцевої ради» що показує скільки процентів набрала партія, не вписали партію яка зайняла перше місце, - 1. «Європейська солідарність» - 26,93%.
А «Громадянську позицію», яка зайняла шосте місце, 7,69%, 539 голосів і 2 депутати вліпили на останнє сьоме місце, після «Слуги народу» у якого 7,69%, 483 голоси і 2 депутати.
Беніни вилупки не соромлячись дописують собі зебілів.
От скажіте люди, які за це лайно голосували, у вас є розум ????
Чи ви психічно хворі ?
Нафіга ви голосуєте за шахраїв, які вже почали вас грабувати ?