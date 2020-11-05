Обуховский теризбирком "дорисовал" 258 голосов партии "За майбутнє", - депутат горсовета Яцун

Депутат Обуховского горсовета Богдан Яцун заявил о фальсификациях на местных выборах в Киевской области за партию "За майбутнє"и махинациях со стороны территориальной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яцун отметил: "Во второй раз на этой избирательной кампании вынужден писать заявление в полицию - на этот раз по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации) председателем Обуховской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Майданюк Я.Р и секретарем Обуховской городской ТИК Хмеляр Т.А."

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Он продолжил: "04.11. 2020 около часа ночи секретарем комиссии Т. Хмеляр членам Обуховской городской ТИК была предоставлена табличка с результатами голосования в Обуховский городской совет (приложение №1) на основании уточненных протоколов с участковых избирательных комиссий (УИК), которые должны быть вынесены на утверждение Обуховской городской ТИК

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Яцун продолжил: "Согласно этой таблице, по сравнению со сводными данными первичных протоколов со всех УИК, которые были установлены нами путем параллельного подсчета результатов голосования на основании протоколов со всех УИК с мокрыми печатями (приложение №2):

- количество действительных бюллетеней увеличилось с 12307 до 12677 - 370,

- количество бюллетеней, отданных за партии, преодолевшие 5% барьер увеличилась с 10177 до 10538 - на 361 бюллетень,

- в частности, количество бюллетеней отданных за партию "За майбутнє" увеличилась с 1130 до 1388 - на 258 бюллетеней.

Такие результаты противоречат первичным протоколам УИК и изменяют распределение мандатов между партиями, преодолевшие 5% барьер и получили представительство в Обуховском городском совете.

А именно: партия "Голос" теряет четвертый мандат, а партия "За майбутнє" - получает пятый мандат".

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"По данным отдельных членов и уполномоченных представителей партии "Голос" в Обуховской городской ТИК:

- На своих заседаниях ТИК коллегиально не принимала решений об утверждении большинства полученных протоколов УИК, первичных или уточненных, а также не принимала решений о направлении протоколов УИК на уточнение,

- Члены ТИК и представители партий в ТИК, несмотря на официальные обращения к председателю и секретарю Обуховской ТИК, не имеют доступа к копиям протоколов УИК, полученных ТИК. Председатель и секретарь комиссии до сих пор не предоставили к ним доступа. Такая бездеятельность влечет за собой административную ответственность по ст 212-17 КУоАП.

- Главы и секретари УИК по ряду участков не подписывали уточненных протоколов, так что они могли быть фальсифицированы в ТИК !!!"

Яцун обратился к главе районной полиции Олегу Петренко с просьбой безотлагательно провести расследование указанных фактов.

Также он попросил обратить внимание на эту ситуацию все гобщественніе организации, которые занимаются мониторингом выборов.



