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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Донбасс (26944) нормандская четверка (1596) Макрон (940)

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе: "Переговоры в Нормандском формате должны пройти как можно скорее"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе:

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президенты обсудили состояние выполнения договоренностей Парижского саммита. Зеленский рассказал, чтос 27 июля этого года, когда была введен пакет дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, продолжается самое длинное  перемирие за весь период с начала войны в Донбассе.

"Режим тишины целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - рассказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата

"Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

Также читайте: Провести саммит лидеров "нормандской четверки" реально в ноябре-декабре, - Резников

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
наконец то сплелись два прикацапленых в думке как же прекратить войну и ***** не обидеть...
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06.11.2020 00:43
+7
гнусавый в Украине все порешал и жизнь наладилась,пора ***** в глаза заглядывать
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06.11.2020 00:44
+6
Зеле дали команду быстро все порешать, пока Байден не пришел.
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06.11.2020 01:12
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Знов зазирнути ***** вглаза вглаз?
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06.11.2020 00:38 Ответить
У шекалатний...
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06.11.2020 00:57 Ответить
Зеля на президентском дембеле и с учетом бесславной гибели 95 квартала вполне может практиковать проктологом
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06.11.2020 03:31 Ответить
це їм обом примарилось
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06.11.2020 00:40 Ответить
наконец то сплелись два прикацапленых в думке как же прекратить войну и ***** не обидеть...
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06.11.2020 00:43 Ответить
гнусавый в Украине все порешал и жизнь наладилась,пора ***** в глаза заглядывать
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06.11.2020 00:44 Ответить
Забавно, что зеленский не может обсуждать единогласно Нормандский формат....он может только спросить про писюнчик....когда Ленка не слышит
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06.11.2020 00:48 Ответить
"Президенты обсудили" - всегда коробило, ну какая буба президент?
несмешной клован временно занимающий кресло и самим своим сидящим сраком позорящий то место где должен сидеть Президент Украины.
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06.11.2020 00:50 Ответить
Зеле дали команду быстро все порешать, пока Байден не пришел.
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06.11.2020 01:12 Ответить
Вопрос нового крестового похода не обсуждался!? еретики подзабыли кто кровожаднее... Так же не могу исключать что у Владимира от волнения при таком деликатном вопросе "маца" в кармашке не захрустела.. Кто это читает хочу чтоб знал - я не коим образом оскорбить никого целью не ставил, для меня табу одно похоже есть.. Но самоиронию ценю
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06.11.2020 01:36 Ответить
Зебилы плакали кололись , но продолжали жрать кактус.
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06.11.2020 03:05 Ответить
30 лет Азербайджан с Францией заседали по поводу Карабаха. У Зели есть какие-то советники или интернет? Иди там все наглухло в мозгах отбито?
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06.11.2020 06:04 Ответить
Макрон нагадав пану Зеленському про Карабах, що це діло довге в 30 років і він зробить все щоб бути стурбованим. За ці слова президент Зеленський запросив Макрона відвідати Київ, де вони добре поїдять, щоб при відльоті до Парижу пан Макрон мав добрий зелений стул.
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06.11.2020 08:40 Ответить
Макрон и Меркель должньі надавить на Путена , чтобьі Берлинский саммит Нормандского формата состоялся как можно скорее. О том и бьіл разговор.
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06.11.2020 09:41 Ответить
 
 