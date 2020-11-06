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КС (2130) Разумков Дмитрий (1521)

Конституционный Суд не дал Раде времени для исправления ошибок в антикоррупционном законодательстве, - Разумков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд не дал Верховной Раде достаточно времени, чтобы исправить те ошибки, которые, по мнению судей парламент допустил в пакете антикоррупционных законов.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о ситуации, которая произошла со стороны Конституционного суда, - мне не совсем это корректно говорить как председателю Верховной Рады, но я точно могу говорить как гражданин этого государства: это поставило под сомнение и достаточно сильно разбалансировало вертикаль антикоррупционной работы, которая выстраивалась много лет ... Главной проблемой, которая вызвала такой дисбаланс в обществе, является то, что Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить те ошибки, которые, по его мнению, были сделаны. Это произошло ... с нарушением регламента работы Конституционного суда, ведь информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо ", - рассказал Разумков.

Он отметил, что последующие события - и заявление Президента, и достаточно быстрая реакция Кабинета Министров и парламента - показали "фактически абсолютное единство вокруг понимания, что надо делать".

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"И я благодарен коллегам за то, что они придерживались именно такой позиции. Я имею в виду и понимание, что парламент должен быстро действовать, и один из законопроектив, которые были внесены в Верховную Раду, 126 подписей под одним из законопроектов дали почти все депутатские фракции", - отметил спикер парламента.

Разумков добавил: "Если мы говорим о позиции, то она также была указана - мы должны двигаться так, чтобы это не разрушило систему, не нанесло серьезные удары по национальной безопасности Украины и не разрушило европейское направление, которое мы выбрали".

Также читайте: Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
ну, в принципе, КСУ и не должен был давать ВР какой-то срок на исправление.

КСУ просто не имет такого права.

Разумков тоже, как и ЗЕбил, не читал Конституцию ?
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06.11.2020 03:02
+3
" КСУ и не должен был давать ВР какой-то срок на исправление. КСУ просто не имет такого права." - КСУ має таке право відтермінувати втрату чинності закону(закон би продовжував свою дію до певної дати) і більше того, КСУ неодноразово користувався таким правом(справи по НАБУ, статті 375 Кримінального кодексу України-неправосудні рішення і ішнші).
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06.11.2020 09:05
+2
Не дал Суд Раде. Так пусть и Рада не даст Суду. Вот и обойдутся без триперу или киндера нежелательного.
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06.11.2020 01:02
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Не дал Суд Раде. Так пусть и Рада не даст Суду. Вот и обойдутся без триперу или киндера нежелательного.
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06.11.2020 01:02 Ответить
ну, в принципе, КСУ и не должен был давать ВР какой-то срок на исправление.

КСУ просто не имет такого права.

Разумков тоже, как и ЗЕбил, не читал Конституцию ?
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06.11.2020 03:02 Ответить
Пустобрёх сцыкливый , разводков ! Ты не смеешь против Каломоя тявкнуть ! Дубина вчера показал , кто в доме хозяин , палки в колёса твоего закона поставил , а ты утерся (естественно на всех ,жирный компромат имеется , как при бандюковиче)
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06.11.2020 05:31 Ответить
" КСУ и не должен был давать ВР какой-то срок на исправление. КСУ просто не имет такого права." - КСУ має таке право відтермінувати втрату чинності закону(закон би продовжував свою дію до певної дати) і більше того, КСУ неодноразово користувався таким правом(справи по НАБУ, статті 375 Кримінального кодексу України-неправосудні рішення і ішнші).
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06.11.2020 09:05 Ответить
відтермінування - це не термін для виправлення
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06.11.2020 09:18 Ответить
Стёб стёбом---но как вы там *ну, в принципе*. На тридцатом году до сих пор не ущучили Конституцию и на таком уровне как КС и парламент??? Та какие принципы тут? Это сюр и чистой воды палата №-6! Конечно стебаться и изобличать легко---я этого не делал на самом деле. Я ведь здесь живу 67 лет. Куда валить? Но перешли все границы допустимого. Половина стран Африки давно на верном курсе прёт. Общество так и не сформировалось. И молодёжь 1991года рождения так ни к чему и не пришла---да на выборы не ходят! А песню про пуйла поют---во смелые! Ну что допелись? Скоро весна---гоните на клубнику к пшекам! Кто сумеет---к финнам! Это я к молодёжи. В одном большом городе выбрали мэра ворюгу которого с 25 августа нету! И только вчера пообещали что в декабре будет! Быдло, шваль, совки. Приговор это. Для нормальных тут места нет уже лет 15 запросто.
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06.11.2020 12:50 Ответить
улучшения не происходят одномоментно.

тут даже при правильных руководителях смена поколений нужна

а если руководители - придурки или враги, то вообще не вариант, что что-то когда-то улучшится
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06.11.2020 13:11 Ответить
Да---был такой способ, эволюционный. По Дарвину. Но есть нюансик. Пока нас на планете не было в виде людей---обезьяны постепенно превращались в людей. По Дарвину. Но вот уже 10 тыс лет , как люди наблюдая за этими обезьянами приметили что процесс явно остановился. перестали тварюки превращаться. И тогда румыны не ожидая эволюционного процесса взяли в руки АКМ и с 5 метров шмальнули деда и бабу---супруги они были промеж собой. И процесс вдруг попёр. Не очень сильно---но румынам сойдёт. Надо присмотрется к такому вот делу.
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08.11.2020 15:40 Ответить
нигде и никогда ужесточение наказания не приносило успеха
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09.11.2020 00:48 Ответить
Но и мягкие приговоры тоже часто не приносили удачи. Конкретно румынам помогло по быстряку когда. А вот нам нет по мягкому. В подобной ситуации можно пробовать от противного. В вдруг!?
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09.11.2020 18:24 Ответить
да нихрена это румынам не помогло.

во всяком случае, нет никаких показателей, доказывающих уменьшение коррупции в румынии
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09.11.2020 19:22 Ответить
Да известно мне, правда имя подзабыл той девушки что шорох наводила там лет 5 и сильно. Формально достижение там одно---НАТО и ЕС. А ведь почти цыганва. А тут и ядро атомное расщепляли и *Мрию* запускали, чемпионы сплошные по спорту любому, а пенсия минималка 1530гр у 3 миллионов! И у ещё 3 миллионов примерно пенсушка 2--2200гр. Счастливцы такие!
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09.11.2020 21:23 Ответить
Шороху та тётка наводила много, но, кроме шороха, результата никакого.

Цыганва цыганвой, но в составе СССР не были ни дня.
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09.11.2020 23:08 Ответить
Оно не читатель, оно писатель. Не антикоррупционное законодательство нужно менять, а положение про судей и иже с ними. Нужно точно определить, когда сами судьи есть подсудными. А то записали - судьи неприкосновенные - вот они и куражатся во все тяжкие. По нашему законодательству они будут неподсудные, даже если они Вам в борщ при всем честном народе написают.
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08.11.2020 07:45 Ответить
КС признал неконституционным ряд положений закона о предотвращении коррупции. В частности, отменил два полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции:


- мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения...
- контроль и проверка деклараций субъектов декларирования..., мониторинг образа жизни субъектов декларирования.
В Конституции записаны защита прав человека в смысле неразглашения его персональных данных. Однако.
1. Зачем тогда вообще введена декларация доходов?
2. Декларирование доходов в настоящее время совершенно безболезненно для чиновников, поскольку не существует никаких законных ограничений на доходы, за превышение которых можно привлечь кого-либо к ответственности.
3. Без выполнения пунктов 1 и 2 бороться с коррупцией невозможно в принципе.
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06.11.2020 01:58 Ответить
Є стаття 368-5 ККУ Незаконне збагачення, за неподання декларацій відповідальність можна відновити(законопроєкти подані до ВР).
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06.11.2020 09:14 Ответить
Безболісно, бо не працює судова гілка влади. Вірніше працює, але щодо корупції погано.
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06.11.2020 09:26 Ответить
как только у Зе и слуг нашли нарушения в заполнении деклараций так КУ сразу и отменил за это наказание. ДумайТЕ
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06.11.2020 03:43 Ответить
Поздно пить «Боржоми»- только ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЁНОЙ 🤢🤡🐲 ГНИДЕИ ЕГО ПОГОРЕЛОМУ ШАПИТО🎪
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06.11.2020 05:34 Ответить
🤣😂👍👏👏
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06.11.2020 05:35 Ответить
все дело в том что в антикоррупционном законодательстве не заинтересованы ни суды ни депутаты ни президент. все они будут делать вид что что то делают. кстати и при порохе законы были выписаны так что бы было за что их отменить .
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06.11.2020 06:20 Ответить
Это и так и не так. Это же не один закон.несколько законов, Куча постановлений. Это и формирование комиссий и битва за то, кто издает указ или постановление кабмина, или еще какая форма... Скажем так на большинтсво спорных уязвимых для суда вопросов, нет ответов и на сегодняшний день.
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06.11.2020 09:20 Ответить
посмотрите как принимаются законы в европе,канаде, анллии. если произошел какой то нестандартный случай и законодательство не регулирует его, то парламентарии вносят поправки в такие законы в течении недели. а у нас закон сразу пишется так,что бы оставались лазейки или были нарушения конституции. об этом все будут молчать пока не наступит час Ч. почему никто не говорит сколько бюджжету обходятся такие игры? содержание 4 года судов,депутатов, набу, сап, назк и т.д, а в оконцовке через 4 года все зарубили и начали с чистого листа
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06.11.2020 10:17 Ответить
Это ни о чем. Да, пишут и оставляют "хотелки" и прочая. Европа тут не пример. В Украине строго говоря нет единого текста Конституции. После поправок Кучмы в 2004-м и нескольких решений по ним Конституционного суда, выносящих прямо противоположный вердикт. А про все антикор законодательство и подавно. Все это надо прописывать не в законах даже, а вносить правки в текст Конституции.А этому должна предшествовать работа ученых-конституционалистов, а потом обсуждение в обществе и политикуме. Просто в ввиду грандиозности и противоречивости задач, никто не хочет этим заниматься. После 2014 партнеры диктуя условия выделения финансовой помощи-заставили прининять пакеты законов по борьбе с коррупцией. Ключевые положения этих законов, никак не прописаны в Конституции, поэтому легко уязвимы. Итого:- "быстро принять "правильные" законы", тем самым подстроить их под нынешнее решение КС у нас не получится. Так,склепанное на коленке до очередного решения суда.
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06.11.2020 10:36 Ответить
о чем ты? если кс признал что первый срок кучмы был не в счет то о каких законах вообще говорить?)))) у нас не будут соблюдать самые лучшие законы, так как судьи , прокуроры , менты не несут никакой ответственности вообще. а ты мне про правильные законы
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06.11.2020 10:50 Ответить
В смысле "правильные законы"? А по каким законам "судьи, прокуроры и менты" будут нести ответсвенность,по "неправильным"? Это все звенья одной цепи. Если не будет законом установлена ответственность и прописаны все процедуры, то как милиционера привлечь к ответственности? И как принять правильную норму закона, если она не предусмотрена в Конституции??
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06.11.2020 11:58 Ответить
вот как можно законом установить ответственность если эти законы вся цепочка перекручивает? кс имел право менять ответственность по статье крим. кодекса? конечно нет, он даже права такого не имеет. а вынес решение что наказание по статье сильно жесткое)))) и не несут никакой ответственности. дык какие законы нам нужны? только закон джунглей (выживает сильнейший)
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06.11.2020 13:46 Ответить
Не горячись.
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06.11.2020 15:17 Ответить
Кстати, суд признал Кучму разовым президентом именно из за неточностей в Конституции. Вот поэтому и надо все периодически подправлять. Иначе виноватых и правых не найдешь.
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06.11.2020 12:00 Ответить
не правильно, они аргументировали тем что кучма избирался до 96 года (когда приняли конституцию) тогда по логике кс янукович должен был переизбраться в 2010м так как выиграл он по новой конституции а кс признал старую. двойные стандарты. и так живет украина, раша и африканские племена племена
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06.11.2020 13:40 Ответить
Я помню как было.
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06.11.2020 15:21 Ответить
по цьому антикорупційному закону за 5 років притягнуто до відповідальності 4 людини-----класний закон--чи не так?
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06.11.2020 09:28 Ответить
ну вообще то сроки дает суд а не закон))))
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06.11.2020 10:05 Ответить
Опять вам Порох виноват ? А янелох , возомнивший себя сЦарем - борец с коррупцией 🤣😂🤮
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06.11.2020 07:17 Ответить
викликає занепокоєння
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06.11.2020 08:18 Ответить
Майже два роки в ВР сиділи і що тільки там не робили, і бецала чухали, і нічних путан визивали, і морди били, і транши отримували, а те що в законодавстів повна правова дупа найвищому органу держави було начхати, мало того пролдали землю наплювавши на Конституцію без всіляких змін і головне референдуму. Тож не треба тепер портити повітря що там не хватило, ні часу, ні політичної волі, ні клепки. Немає таких органів яких наплодив і Порошенко і інші очільники на виконання чужих бажань отого НАБУ, НАЗК, антикорупційних судів і прокуратур, ДБР все це породження гуртка профанів під орудою мафії 17 оліграхів. Для того і не внесено ці органи в правове поле України, бо в суді все росиплеться, при першому питанні Суду де записані повноваження цих органів і як вони корелюють з Конституцією України. А крім того і зіскочити не вийде, тому що десяткі тисяч держслубовців викинули з роботи з порушенням Конституції і вони звернуться в суди для поновлення їх на посадах і виплати компенсацій за безцільно прожиті роки в зеленому обозі третього розряду. Тому криза потребує перезавантаження всієї влади України від ВР, президента судів тощо. Тільки вибори бо ці ігри ідіотів можуть закінчитись великою громадянською війною.
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06.11.2020 08:23 Ответить
Ви увесь 2019 рік проспали, чи що ..?
Ау..! У 2019 році були вибори. Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков - Цензор.НЕТ 9047
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06.11.2020 09:29 Ответить
Це ви не прочитали де я написав майже два роки. І що їм між дівками по визову і чуханням між ногами не хватило часу, що закони не корелюють з Конституцією? Тоді що вони роблять у ВР? І які ідіоти їх понавибирали?
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06.11.2020 09:38 Ответить
Дійсно, які ідіоти ... Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков - Цензор.НЕТ 8241 73% Сер ...
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06.11.2020 10:04 Ответить
Які два роки ..? Перевибори ВР коли були ? Альо ...
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06.11.2020 10:08 Ответить
ЮВТ,Порошенко,Рабинович , Депутаты за Майбах,банды Дубинского и Богдана в Раде делают всё чтобы ввергнуть в очередной раз Украину и украинцев в беспросветную нищету и хаос.
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06.11.2020 08:30 Ответить
эти свиньи из КСУ богами себя возомнили. Они пытаются руководить Украиной в пользу *****. Т.к. народ есть единственным джерелом влади, то він може і повинен знести цей сучий КСУ
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06.11.2020 08:43 Ответить
по цьому антикорупційному закону за 5 років притягнуто до відповідальності 4 людини-----класний закон--чи не так? А,можливо,його дійсно потрібно виправити.
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06.11.2020 09:30 Ответить
"Джерело влади" проголосувало у 2019 році. Ви задоволені ?
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06.11.2020 10:03 Ответить
То есть если бы КС предупредил за 3 дня, то эти дебилы с мандатами что-то изменили бы в законах? Серьезно? Он нас за лохов держит?
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06.11.2020 08:51 Ответить
КСУ має право відтермінувати втрату чинності закону(закон би продовжував свою дію до певної дати).
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06.11.2020 09:08 Ответить
Звиздит Разумков!
Ставка была на то, что в Украине проглотят, да и на Западе. Просто неожиданное заявление еврочиновников о возможности лишения бкзвиза испугало плесень от от реакции людей. Настоящей, а не в виде спектакля нацжен, верхнего и нижнего сектора, боевых поз Азова и т.д.
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06.11.2020 09:21 Ответить
Вся эта маца на уши гоям и баранам которые для стрижки...- а также евродядюшкам либералам глупым....., как воровали так и будут - борцы хреновы
Пока не поменяется критическая масса самого не-дообщества все будет как есть - и еще хуже....
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06.11.2020 09:28 Ответить
Эта "маца на уши гоям" ведет к тому, что дальше "критическая масса не-дообщества" будет еще хуже.
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08.11.2020 06:40 Ответить
Боротьбу з корупцією неприпустимо «відкладати на тиждень». Годі вже знущатися з українців і виставляти Україну на міжнародне посміховисько. Закон про відновлення електронного декларування треба ухвалити негайно.
На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.
«Мені здається, що ми всі забули ту істерику, яка була розпочата в усій країні стосовно того, що ні дня без електронного декларування, ні дня без жорстких антикорупційних дій. Я не можу зрозуміти як ми зараз по суті на тиждень можемо відкладати ухвалення цього питання?» - обурилася Юлія Тимошенко.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-batkivshhina-vimagaye-negajno-rozglyanuti-zakonoproyekt-shhodo-vidnovlennya-elektronnogo-deklaruvannya/
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06.11.2020 09:39 Ответить
Валентин Наливайченко.

Сьогодні у Верховній Раді саме депутати фракції «Слуга народу» заблокували повернення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Це саботаж на користь топ-корупціонерів у владі, які, як ті щурі, гризуть корабель Україна!
А ми з Вами вимагаємо покарання конкретних топ-корупціонерів - тут і зараз!
І ми знаємо, що не буває доброчесності без очищення влади, і не буває справедливості без невідворотності покарання!
**
"Якщо ми говоримо про ситуацію, яка сталася з боку Конституційного Суду, - мені не зовсім це коректно говорити як голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави: це поставило під сумнів і доволі сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалася багато років Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков - Цензор.НЕТ 1912 ...Джерело: https://censor.net/ua/n3229403
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06.11.2020 09:56 Ответить
Правильно казати так "Донецький КС України"
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06.11.2020 09:59 Ответить
Вже неодноразово писав - це схоже на зговір політичної і економічної "еліти", вищого чиновництва. Відтермінувати введення антикорупційного законодавства.
Строк позивної давності 3 роки. А далі ... адью ...
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06.11.2020 10:12 Ответить
но я точно могу говорить как гражданин этого государства: это поставило под сомнение и достаточно сильно разбалансировало вертикаль антикоррупционной работы, которая выстраивалась много лет Источник: https://censor.net/ru/n3229403

Опа!
Так "вертикаль" все же выстраивалась и работа велась эти "много лет", которые президентом был Порох?! Ну, не Янык же, правда?!
Неожиданно как-то, очкарик!
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06.11.2020 10:55 Ответить
Если у власти мозгов нет ,то и для понятия сложившейся ситуации, у неё прошло непозволительно много времени,которое выливается в бездействие.
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06.11.2020 11:37 Ответить
Когда на передаче Шишкв бывшый судья КС попросил розумкова показать норму на его требование и пару раз прошелся по нем. То на это спикер ответил позорным бегством солавшись на больную голову.
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06.11.2020 12:50 Ответить
суд не дал, нарушая,,,тогда что он дал ,если не нарушение и на кой выполнять нарушение того.кто дал???
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06.11.2020 15:43 Ответить
Так исправляйте, зачем надо было реэстры закрывать и нарол згонять во время эпидемии под КС.
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06.11.2020 20:29 Ответить
многообещающий спортсмен юниор оказался никчемой... много и красиво говорил, но оказалось, что жевать, пережевывать и делать - это три разные вещи...
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07.11.2020 04:41 Ответить
Ну так исправляйте, кто вам мешает. Судья КС сказал, что КС не постановлял закрывать реестры. А власть закрыла для обострения ситуации, чтобы ее использовать. Похоже на власть мошенников.
Все это зеленая плесень раскрутила, так как в КС на подходе решение о неконституционности АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ дерибана земли. А беню это очень не устраивает. И они состав КС неотложно хотят заменить на бениных юристов.
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08.11.2020 06:30 Ответить
 
 