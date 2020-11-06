Конституционный Суд не дал Раде времени для исправления ошибок в антикоррупционном законодательстве, - Разумков. ВИДЕО
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Конституционный Суд не дал Верховной Раде достаточно времени, чтобы исправить те ошибки, которые, по мнению судей парламент допустил в пакете антикоррупционных законов.
Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о ситуации, которая произошла со стороны Конституционного суда, - мне не совсем это корректно говорить как председателю Верховной Рады, но я точно могу говорить как гражданин этого государства: это поставило под сомнение и достаточно сильно разбалансировало вертикаль антикоррупционной работы, которая выстраивалась много лет ... Главной проблемой, которая вызвала такой дисбаланс в обществе, является то, что Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить те ошибки, которые, по его мнению, были сделаны. Это произошло ... с нарушением регламента работы Конституционного суда, ведь информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо ", - рассказал Разумков.
Он отметил, что последующие события - и заявление Президента, и достаточно быстрая реакция Кабинета Министров и парламента - показали "фактически абсолютное единство вокруг понимания, что надо делать".
"И я благодарен коллегам за то, что они придерживались именно такой позиции. Я имею в виду и понимание, что парламент должен быстро действовать, и один из законопроектив, которые были внесены в Верховную Раду, 126 подписей под одним из законопроектов дали почти все депутатские фракции", - отметил спикер парламента.
Разумков добавил: "Если мы говорим о позиции, то она также была указана - мы должны двигаться так, чтобы это не разрушило систему, не нанесло серьезные удары по национальной безопасности Украины и не разрушило европейское направление, которое мы выбрали".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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КСУ просто не имет такого права.
Разумков тоже, как и ЗЕбил, не читал Конституцию ?
тут даже при правильных руководителях смена поколений нужна
а если руководители - придурки или враги, то вообще не вариант, что что-то когда-то улучшится
во всяком случае, нет никаких показателей, доказывающих уменьшение коррупции в румынии
Цыганва цыганвой, но в составе СССР не были ни дня.
- мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения...
- контроль и проверка деклараций субъектов декларирования..., мониторинг образа жизни субъектов декларирования.
В Конституции записаны защита прав человека в смысле неразглашения его персональных данных. Однако.
1. Зачем тогда вообще введена декларация доходов?
2. Декларирование доходов в настоящее время совершенно безболезненно для чиновников, поскольку не существует никаких законных ограничений на доходы, за превышение которых можно привлечь кого-либо к ответственности.
3. Без выполнения пунктов 1 и 2 бороться с коррупцией невозможно в принципе.
Ау..! У 2019 році були вибори.
Ставка была на то, что в Украине проглотят, да и на Западе. Просто неожиданное заявление еврочиновников о возможности лишения бкзвиза испугало плесень от от реакции людей. Настоящей, а не в виде спектакля нацжен, верхнего и нижнего сектора, боевых поз Азова и т.д.
Пока не поменяется критическая масса самого не-дообщества все будет как есть - и еще хуже....
На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.
«Мені здається, що ми всі забули ту істерику, яка була розпочата в усій країні стосовно того, що ні дня без електронного декларування, ні дня без жорстких антикорупційних дій. Я не можу зрозуміти як ми зараз по суті на тиждень можемо відкладати ухвалення цього питання?» - обурилася Юлія Тимошенко.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-batkivshhina-vimagaye-negajno-rozglyanuti-zakonoproyekt-shhodo-vidnovlennya-elektronnogo-deklaruvannya/
Сьогодні у Верховній Раді саме депутати фракції «Слуга народу» заблокували повернення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Це саботаж на користь топ-корупціонерів у владі, які, як ті щурі, гризуть корабель Україна!
А ми з Вами вимагаємо покарання конкретних топ-корупціонерів - тут і зараз!
І ми знаємо, що не буває доброчесності без очищення влади, і не буває справедливості без невідворотності покарання!
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"Якщо ми говоримо про ситуацію, яка сталася з боку Конституційного Суду, - мені не зовсім це коректно говорити як голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави: це поставило під сумнів і доволі сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалася багато років ...Джерело: https://censor.net/ua/n3229403
Строк позивної давності 3 роки. А далі ... адью ...
Опа!
Так "вертикаль" все же выстраивалась и работа велась эти "много лет", которые президентом был Порох?! Ну, не Янык же, правда?!
Неожиданно как-то, очкарик!
Все это зеленая плесень раскрутила, так как в КС на подходе решение о неконституционности АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ дерибана земли. А беню это очень не устраивает. И они состав КС неотложно хотят заменить на бениных юристов.