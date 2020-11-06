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Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и других важных реформ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и других важных реформ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Франции Эманюэлем Макроном ситуацию, которая сложилась после решения Конституционного суда Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного Суда Украины. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости", - говорится в сообщении.

Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.

Читайте: Венецианская комиссия оценит влияние решения КС на антикоррупционную "архитектуру" Украины

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
********** з влади , а вона своє робить - з БЄНЄЙ ВМЄСТЄ і з вірною йому ЮЛЄЮ . Дубінский заблокував раумнічавшєгося Разумкова з його планом рятування головної інституції держави . Беня взяв у свою підтримку за дефолтівський бюджет Юлін голос , щось їй наобіцявши. Чи Ахметка Юлі наобіцяв, а БЄня й так з ними. Кравчук обіцяє Медведчуку виконати завдання з виборами в ОРДЛО . Єрмак вилазить знов як пабєдітєль! Почекаймо трохи, ще консерва Арестович не виліз на сцену -актьор-філософ, ваєнний експерт ...
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06.11.2020 02:50
+7
Абослютно правий Безсмертний - усе йде за сценарієм Кремля .
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06.11.2020 02:51
+5
Он просто человек с низким уровнем интеллекта ...
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06.11.2020 02:34
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Советский циииирк цирк умеет делать чудесаааа!
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06.11.2020 01:27 Ответить
Он просто человек с низким уровнем интеллекта ...
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06.11.2020 02:34 Ответить
Мразина 🤡🤢🤮говорит одно , делает абсолютно противоположное ! Вчера какой-то выродок дубина , с твоего позволения специально заблокировал закон Разумкова
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06.11.2020 05:20 Ответить
Він говорить те що вам подобається, а робить те, що подобається московії і Бені. Смотрящим біля нього Єрмак, озвучує все стара кравчучка, щоб придивитися на недовольні морди наріда.
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06.11.2020 08:47 Ответить
Набрехав президенту Франції, бзднув і пішов спати. Трєпло, а не президент.
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06.11.2020 01:29 Ответить
Та всі брешуть...
Не один він у в світі начебто такий... Це не підтримку (нема за що), просто дивлячись на їнші країни, тем більш в даний час.
Хіба що кількість та якість брехні відрізняються, в залежності від керівництва країни...
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06.11.2020 02:19 Ответить
и шо теперь ? Будем молчать ? Мне плевать кто и кому брешет , зато я вижу уровень жизни и справедливости в тех странах шо " брешут " .
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06.11.2020 07:40 Ответить
Вы в моих словах где-то усмотрели призывы к молчанию?
Простая констатация факта.
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06.11.2020 10:46 Ответить
во - первых я спросил .Ведь Вам прежде чем что-то не нравится , нужно говорить ещё и варианты .А во-вторых я спросил . А не убаюкал как Вы это сделали .
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06.11.2020 13:01 Ответить
"Будем молчать ?"

Постановка вопроса интересная. ))
Хотите услышать варианты решений проблемы уровня справедливости и уровня жизни в Украине?
Их много, и в основном все радикальные,и не вполне законны. Только боюсь, Вам они не понравятся. ))
А по другому в наших реалиях изменить вряд ли что удастся.
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06.11.2020 13:45 Ответить
********** з влади , а вона своє робить - з БЄНЄЙ ВМЄСТЄ і з вірною йому ЮЛЄЮ . Дубінский заблокував раумнічавшєгося Разумкова з його планом рятування головної інституції держави . Беня взяв у свою підтримку за дефолтівський бюджет Юлін голос , щось їй наобіцявши. Чи Ахметка Юлі наобіцяв, а БЄня й так з ними. Кравчук обіцяє Медведчуку виконати завдання з виборами в ОРДЛО . Єрмак вилазить знов як пабєдітєль! Почекаймо трохи, ще консерва Арестович не виліз на сцену -актьор-філософ, ваєнний експерт ...
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06.11.2020 02:50 Ответить
Абослютно правий Безсмертний - усе йде за сценарієм Кремля .
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06.11.2020 02:51 Ответить
Роман Безсмертный: «За семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого» fakty.ua
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06.11.2020 03:00 Ответить
"Для ЗБЕРЕЖЕНЯ антикорупційної архітектури і інших важливих реформ".
Поясніть, хто ж провів важливі реформи, а хто їх руйнує?))))
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06.11.2020 05:49 Ответить
Пишите уже конкретно , не стесняйтесь - слуги ***** и Каломойши 💶🤑за большие деньги свернуть все реформы и грабить в турборежиме
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06.11.2020 06:09 Ответить
А тим часом омріяні багатьма сибірські карликові берези все ближче і ближче.
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06.11.2020 06:49 Ответить
Совок! Создает "преграды", чтобы потом их героически преодолевать!
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06.11.2020 06:52 Ответить
Спецоперация фсб «клоун» - враг хуже рыгов
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06.11.2020 07:01 Ответить
Фальшивка во всём!
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06.11.2020 07:19 Ответить
Пись пись пись в глазки
Чем ты сделаешь у тебя уже и фракции нет в парламенте, один Портнов с Ермаком остались, да и те тебя ни во что не ставят
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06.11.2020 07:23 Ответить
так а какой понт от этих структур ? Бабло получают немалое , а коррупция только увеличивается . И ещё хотите штат раздуть .
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06.11.2020 07:36 Ответить
Значит реформы при порохе были, да клоун?
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06.11.2020 07:55 Ответить
Звичайно були. По телеку.
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06.11.2020 09:01 Ответить
Дійсно, Україна все це зробить, але без тебе Вован.
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06.11.2020 08:44 Ответить
Представляю как Зеленский произносит фразу антикоррупционная архитектура и чета ржу.
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06.11.2020 09:01 Ответить
 
 