Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и других важных реформ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Франции Эманюэлем Макроном ситуацию, которая сложилась после решения Конституционного суда Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Стороны обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного Суда Украины. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости", - говорится в сообщении.
Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.
Пожалуйста, подождите...
Не один він у в світі начебто такий... Це не підтримку (нема за що), просто дивлячись на їнші країни, тем більш в даний час.
Хіба що кількість та якість брехні відрізняються, в залежності від керівництва країни...
Простая констатация факта.
Постановка вопроса интересная. ))
Хотите услышать варианты решений проблемы уровня справедливости и уровня жизни в Украине?
Их много, и в основном все радикальные,и не вполне законны. Только боюсь, Вам они не понравятся. ))
А по другому в наших реалиях изменить вряд ли что удастся.
Поясніть, хто ж провів важливі реформи, а хто їх руйнує?))))
Чем ты сделаешь у тебя уже и фракции нет в парламенте, один Портнов с Ермаком остались, да и те тебя ни во что не ставят