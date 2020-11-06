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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Попасной. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Попасной. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал украинских защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужевка противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

"Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы на участках недалеко от населенного пункта Попасная.

"В обеденное время противник провоцировал украинских защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что о дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабилизировалась и полностью контролируется украинскими защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Попасной. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб 01
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Топ комментарии
+15
Швидкого одужання тобі Герою.
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06.11.2020 07:23
+13
не получая ответки сепарье наглеет
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06.11.2020 07:35
+10
Ось недоумок знов зазирне ***** вглаз і настане ЗЕмЬІр.
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06.11.2020 07:50
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Швидкого одужання тобі Герою.
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06.11.2020 07:23 Ответить
Вчера клоун втирал макрону , какое у него стабильное «перемирие без втрат «
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06.11.2020 07:33 Ответить
Одужання нашому пораненому воїну.

11 ?
І ?
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06.11.2020 07:33 Ответить
не получая ответки сепарье наглеет
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06.11.2020 07:35 Ответить
Ось недоумок знов зазирне ***** вглаз і настане ЗЕмЬІр.
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06.11.2020 07:50 Ответить
всех родственников жидозеленского вместе с жидозеленскими вышкребками поселить не передке, пусть наслаждаются перемирием и прекращением огня.
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06.11.2020 08:03 Ответить
а про уничтоженный российской артиллерией дом чего молчим?
------------------
Жилой дом в окрестностях прифронтовой Авдеевки сгорел из-за попадания туда снаряда. Окрестности расположенного практически на линии разграничения города были обстреляны с территории так называемой "ДНР"
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06.11.2020 08:03 Ответить
Ничего страшного, скоро там будет свободная экономическая зона и за счет Украины(за наш с вами счет) все отстроят.
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06.11.2020 08:07 Ответить
время разводить
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06.11.2020 08:04 Ответить
Ну так обстрілів вже ж "немає".
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06.11.2020 10:10 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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06.11.2020 08:08 Ответить
Вже москалі використовують арту. То про яке путінське замирря ідеться?! Вже час вимикати клоуна!
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06.11.2020 08:20 Ответить
ЗЕ, что с перемирием?
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06.11.2020 08:21 Ответить
"огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра"

вы прочитали описание того что значит режим тишины
Источник: https://censor.net/ru/n3229407
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06.11.2020 08:40 Ответить
В мариуполе, на левом, вечером, с час слышно было канонаду.
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06.11.2020 09:22 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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06.11.2020 10:27 Ответить
Ну что говорить. Еще одно подтверждение того что "перемирие" существует только в голове Зеленского и на языках его секретариата и глашатаев.
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06.11.2020 11:18 Ответить
Ермак, Зеленский первый президент, который вообще не занимается экономикой страны, как базисом развития, он просто этого не понимает. Не говоря уже о чем-то другом. При Зеленском нет заказов ракетного оружия украинского производства. При Зеленском мы отдаем свою территорию. При Зеленском беззаконие и кумовство и безнаказанность преступников достигло своего апофеоза. С другой стороны, страдают невинные граждане (Антоненко), идут политические преследования оппонентов. При Зеленском происходит падение всего, что могло и что не могло упасть. Разрезание ленточек на детсадах - его его уровень мышления по управлению государством, это его предел.
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06.11.2020 11:28 Ответить
"провоцировал"... новая военная терминология, украинское ноу-хау
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06.11.2020 12:52 Ответить
 
 