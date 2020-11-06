Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Попасной. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал украинских защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужевка противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

"Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы на участках недалеко от населенного пункта Попасная.

"В обеденное время противник провоцировал украинских защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что о дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабилизировалась и полностью контролируется украинскими защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.